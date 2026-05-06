Politique d’utilisation des cookies

Comme la plupart des sites Internet, Motorsport.com utilise des cookies

Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur par votre navigateur Internet. Ils ont utilisés à de nombreuses fins telles que se rappeler si vous avez déjà visité le site, pour que vous restiez connecté, ou nous aider à savoir combien de nouveaux visiteurs nous avons tous les mois. Ils contiennent des informations au sujet de l’utilisation de votre ordinateur mais ne comprennent pas d’informations personnelles à votre sujet ((ils ne retiennent pas votre nom, par exemple).

Cette politique d’utilisation explique comment les cookies sont utilisés par les sites Internet de Motorsport.com en général, et ci-dessous, comment vous pouvez contrôler les cookies qui pourraient être utilisés sur ce site (ils ne sont pas tous utilisés sur tous les sites).

A propos de cette politique d’utilisation des cookies

Cette politique d’utilisation des cookies s’applique à tous nos sites Internet et à toutes nos applications mobiles (“le Site Internet”).

Dans cette politique d’utilisation des cookies, quand nous faisons référence à un de nos sites Internet, nous voulons dire tout site Internet ou application mobile opéré par ou au nom de Motorsport.com, peu importe comment vous accédez au réseau. Cette politique d’utilisation des cookies fait partie et est incorporée dans la politique de confidentialité http://fr.motorsport.com/info/privacy-policy de notre Site Internet.

En accédant au Site Internet, vous acceptez que cette politique d’utilisation des cookies s’applique à vous à chaque fois que vous accédez au Site Internet sur n’importe quel appareil.

Tout changement fait à cette politique sera posté ici. Nous nous réservons le droit de modifier cette politique d’utilisation des cookies occasionnellement et de tels changements seront effectifs dès qu’ils seront postés. Votre utilisation continue du Site Internet constitue votre accord à de tels changements.

Notre utilisation des cookies

Il est possible que nous collections des informations automatiquement quand vous visitez le Site Internet, en utilisant des cookies.

Les cookies nous permettent d’identifier votre ordinateur et de trouver les détails de votre dernière visite.

Vous pouvez choisir, ci-dessous, de ne pas autoriser les cookies. Si vous le faites, nous ne pouvons pas garantir que votre expérience avec le Site Internet sera aussi bonne que si vous autorisez les cookies.

Les informations collectées par les cookies ne vous identifient pas personnellement ; elles incluent des informations générales au sujet des réglages de votre ordinateur, de votre connexion à Internet (par exemple, votre système d’exploitation et votre plate-forme), de votre adresse IP, de vos habitudes de navigation, de votre timing de connexion sur le Site Internet et de votre localisation.

La plupart des navigateurs Internet acceptent les cookies automatiquement, mais vous pouvez changer les réglages de votre navigateur pour effacer les cookies ou empêcher leur acceptation automatique, si vous le préférez.

Ces liens expliquent comment vous pouvez contrôler les cookies via votre navigateur – souvenez-vous que si vous désactivez les cookies dans votre navigateur, alors ces réglages s’appliqueront à tous les sites, pas seulement celui-ci :

Internet Explorer https://support.microsoft.com/ (la version mobile peut être trouvée ici : http://www.windowsphone.com/).

Chrome https://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (ou https://support.apple.com/ pour les versions mobiles)

Firefox https://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Types de cookies qui peuvent être utilisés pendant votre visite sur le Site Internet :

Les types de cookie suivants sont utilisés sur ce site. Nous ne listons pas chacun d’entre eux, mais pour chaque type de cookie, nous vous expliquons comment contrôler son utilisation.

1. Cookies de personnalisation

Ces cookies sont utilisés pour reconnaître les visiteurs de retour sur le Site Internet en conjonction avec d’autres informations que nous avons pour enregistrer des informations spécifiques au sujet du navigateur (c'est-à-dire, au sujet de la façon dont vous arrivez sur le Site Internet, des pages que vous visitez, des options que vous sélectionnez, des informations que vous entrez et du chemin que vous suivez sur le Site Internet). Ils sont utilisés pour recommander du contenu dont nous pensons qu’il vous intéressera en fonction de ce que vous avez regardé auparavant.

2. Cookies analytiques

Ces cookies surveillent combien de visiteurs sont sur le Site Internet et comment ils l’atteignent. Ils sont utilisés pour que nous puissions savoir quel type de contenu les utilisateurs apprécient le plus, par exemple.

Vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez :

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Les cookies de tiers

Les partages sur les réseaux sociaux, les vidéos et d’autres services que nous proposons sont gérés par d’autres entreprises. Ces entreprises pourraient utiliser les cookies sur votre ordinateur quand vous les utilisez sur notre site ou si vous êtes déjà connecté avec elles.

Voici une liste d’endroits où vous pouvez en savoir plus sur des services spécifiques que nous pourrions utiliser et leur utilisation des cookies :

4. Nos propres cookies liés aux publicités

Nous vendons des espaces sur certains de nos sites aux annonceurs : ils paient le contenu dont vous disposez gratuitement.

Par conséquent, nous utilisons plusieurs services pour nous aider, ainsi que les annonceurs, à comprendre quelles publicités pourraient vous intéresser. Ces cookies retiennent des informations au sujet de votre ordinateur, ils ne retiennent pas d’informations personnelles à votre sujet : ils ne sont pas liés à vous en tant que personne. Mais ils pourraient retenir quels autres sites vous avez visité, de façon à ce que nous puissions vous montrer une publicité de voiture si vous avez visité un site lié à l’automobile.

Voici les services que nous utilisons et comment vous pouvez contrôler ces cookies. Veuillez noter que désactiver les cookies de publicité ne signifie pas que vous ne recevrez pas de publicité, simplement qu’elle ne sera pas adaptée à vos intérêts.

Acudeo / Tremor (publicités vidéo) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (publicités) http://www.google.com/

Google Adsense (annonceur partenaire) https://support.google.com/

Rubicon (annonceur partenaire) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Autres cookies liés à la publicité

Les publicités sur le Site Internet sont fournies par d’autres organisations. Nos partenaires de publicité servent des publicités dont ils croient qu’elles seront très probablement dignes d’intérêt pour vous, en fonction des informations fournies par votre visite sur le Site Internet et sur d’autres sites. Pour faire cela, notre partenaire de publicité pourrait devoir placer un cookie sur votre ordinateur. Ces cookies retiennent des informations au sujet de l’ordinateur – ils ne retiennent pas d’informations personnelles à votre sujet (ils ne sont pas liés à vous en tant que personne).

Veuillez noter que désactiver les cookies de publicité ne signifie pas que vous ne recevrez pas de publicité, simplement qu’elle ne sera pas adaptée à vos intérêts.

6. Cookies de gestion du site

Ces cookies sont utilisés pour maintenir votre session sur le Site Internet. Par exemple, lorsque nos sites Internet sont sur plus d’un serveur, nous utilisons un cookie pour nous assurer que vous recevez les informations d’un serveur spécifique (sinon, vous pourriez être connecté ou déconnecté de manière inattendue). Il se peut que nous utilisions des cookies similaires quand vous votez dans des sondages d’opinion pour nous assurer que vous ne votiez qu’une fois et que vous puissiez utiliser notre fonctionnalité de commentaire quand vous n’êtes pas connecté (de sorte que vous ne voyiez pas les commentaires que vous avez signalés comme abusifs, par exemple, ou pour que vous ne donniez pas un pouce levé ou un pouce baissé aux mêmes commentaires à plusieurs reprises).

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