Comment expliquer qu'Acosta soit si rapide au Red Bull Ring ?

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Le GP d'Autriche semble offrir à Pedro Acosta ses meilleures chances de première victoire en MotoGP. Plus qu'ailleurs, il y exprime sa vitesse pure au guidon de la KTM.

Léna Buffa
Publié:
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Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
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Nul n'ignore la vitesse pure qui sommeille en Pedro Acosta. Encore faut-il que la star montante du MotoGP ait les moyens de la faire exploser. À Spielberg, sur les terres de KTM, l'Espagnol lâche les chevaux et paraît même - est-ce la bonne cette fois-ci ? - plus proche que jamais de décrocher sa première victoire de Grand Prix.

On lui présidait une visite sur la plus haute marche d'un podium MotoGP dès son arrivée dans la catégorie, il y a deux ans et demi, capable même de battre le record de précocité de Marc Márquez. La réalité est tout autre puisqu'il est aujourd'hui celui qui affiche historiquement le plus de podiums à son tableau de chasse sans en avoir transformé un seul en succès.

Jusqu'ici, la seule victoire qu'il ait connue est celle décrochée en ouverture de cette saison dans la course sprint thaïlandaise, ce qui n'était certes pas volé mais découlait néanmoins d'une pénalité infligée à Márquez. Hier, une autre médaille d'or lui tendait les bras, gâchée par une grossière erreur. L'une comme l'autre de ces opportunités ne sont toutefois "que" des sprints. La victoire suprême, elle, attend toujours.

Lire aussi :

Malgré sa bévue d'hier, les chances d'Acosta restent très élevées pour ce dimanche tant sa vitesse est éclatante depuis le début du week-end. Vendredi, l'Espagnol est parti tambour battant pour ce qui sera son dernier Grand Prix d'Autriche avec KTM. Sur la piste maison du constructeur de Mattighofen, c'est lui qui a dicté son rythme pendant les deux premières séances d'essais. Il s'est même payé le luxe de garder de la marge sachant que, le matin comme l'après-midi, il n'a pas posté son meilleur chrono au moment le plus avantageux.

S'il restait prudent après cette première journée, Pedro Acosta a confirmé sa forme samedi en décrochant une place en première ligne, à seulement sept centièmes de la pole. Et, dans le sprint, il a été le plus rapide, très nettement supérieur aux autres dans les premiers tours avant de n'avoir pour seul adversaire au chrono que Jorge Martín, lancé dans une spectaculaire remontée.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta dispute son 56e Grand Prix MotoGP : l'heure de la victoire ?

Photo de : KTM Images

Force est de constater que la performance globale de KTM est plus pimpante ici qu'ailleurs, ce que confirme le niveau également affiché par Brad Binder. Le Sud-Africain, tombé très bas depuis deux ans, a retrouvé la Q2 ce week-end, et il s'y est qualifié dès vendredi, ce qui ne lui était arrivé que deux fois cette année, en Thaïlande puis en Catalogne. Pol Espargaró s'en sort lui aussi avec les honneurs, et s'est notamment mis en évidence vendredi matin en postant le deuxième temps des EL1.

Interrogé par le site officiel du MotoGP sur ce qui rend la KTM plus performante à Spielberg qu'ailleurs, le team manager Aki Ajo a sagement listé : "Course après course, c'est bien entendu lié aux caractéristiques de la piste. Il y a aussi bien sûr les conditions en elles-mêmes et, cette fois, sans doute aussi un peu le pneu arrière, qui est quelque peu différent par rapport à beaucoup d'autres pistes. C'est donc tout cela mis ensemble qui fait peut-être que ça nous convient."

Une carcasse renforcée qui plaît à la KTM

Le pneu est en effet un élément central, Michelin fournissant pour cette épreuve un produit à la carcasse renforcée, sélectionné pour sa capacité à répondre aux fortes charges générées dans les longues phases d’appui. Cette solution a déjà été utilisée au Brésil en début de saison, tandis qu'une autre option est proposée par le manufacturier clermontois en Thaïlande et en Indonésie, avec une carcasse plus dure elle aussi mais différente de celle-ci.

À chaque fois, il s'agit de limiter la hausse de température dans le pneu arrière sur des pistes imposant une charge et des sollicitations extrêmes. Or, ces conditions permettent à KTM de bien figurer. L'arrière pousse moins, l'avant reste plus stable et les pilotes semblent retrouver des sensations plus naturelles, qui les mettent en confiance.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta doit transformer sa vitesse en résultat.

Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

Reste que Pedro Acosta se démarque nettement. Pol Espargaró, qui connaît on ne peut mieux la RC16 pour être acteur de son développement, sait pertinemment que le niveau affiché ce week-end ne s'explique pas uniquement par les caractéristiques de la moto, ni par ses pneus. Le talent du pilote de Mazarrón décuple indéniablement le potentiel technique existant.

"Dans le passé, cette piste faisait partie de nos pistes d'essais, mais ça n'est pas le cas actuellement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'essais ici avec la MotoGP, et c'est surprenant que l'on soit aussi bons", constate le pilote essayeur.

"Normalement, cette année, on connaît de meilleurs week-ends quand l'adhérence en piste n'est pas tellement bonne, comme à Barcelone par exemple. Ça a pas mal changé, parce que dans le passé on était performants à des endroits où le grip était très élevé, et maintenant c'est complètement l'inverse."

"Je pense que c'est un mélange de deux choses", poursuit Espargaró. "La première, ce sont les gros freinages, où Pedro est incroyablement bon, super performant. Et ça s'ajoute à un faible grip qui, je pense, rend très difficile le fait de s'arrêter. L'avant se bloque tout le temps et ça nous complique vraiment la vie. Donc Pedro est particulièrement bon pour s'arrêter, pour freiner, et avec une faible adhérence ça rend la situation encore plus compliquée pour tous les autres."

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Maintenant, il faut concrétiser

Reste donc que Pedro Acosta se trouve face au plus gros défi, celui de transformer cette vitesse en victoire. Il prendra cet après-midi son 56e départ en MotoGP, avec une idée en tête, celle de n'avoir "rien à perdre".

"C'est en ce moment que je montre le plus de vitesse, avec des résultat bons et réguliers. Alors demain, je vais garder la même approche", annonçait-il samedi après-midi, convaincu qu'il aurait dû continuer à attaquer dans le sprint au lieu de se déconcentrer en voulant gérer son avance dans les derniers tours.

La donne changera forcément pour la course principale imposant 28 tours et l'utilisation quasiment obligée de la gomme medium à l'arrière, alors que la soft était plébiscitée dans le sprint. "En Autriche, normalement, ça change beaucoup entre le sprint et la course principale. La gestion des pneus et de la consommation de carburant va jouer un rôle important dans la course", a prévenu l'Espagnol.

Le potentiel seul ne fera pas tout, en effet. Car, c'est une règle centrale en sports mécaniques, la vitesse n'est rien si l'on ne va pas au bout. Pedro Acosta a terminé le sprint par terre, il est aussi tombé dans son dernier tour du warm-up, ce matin, et n'a assurément plus droit à l'erreur ce week-end.

"Je préfère ne pas penser au fait que je peux gagner, parce qu'hier j'ai peut-être fait mon erreur la plus inhabituelle, alors je vais essayer de ne pas la reproduire", glisse le pilote espagnol ce matin. Et d'ajouter une analyse toute personnelle : "Normalement, quand je merde au warm-up, je performe plutôt bien en course."

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