Acosta assume totalement sa faute : "J'ai merdé, c'est tout"

Sa victoire dans le sprint du GP de Thaïlande, en ouverture du championnat, lui avait été offerte sur un plateau avec la pénalité reçue par Marc Márquez. Aujourd'hui, Pedro Acosta a fait ce cadeau à quelqu'un d'autre, alors que la médaille d'or lui tendait les bras en Autriche.

Même s'il avait produit une très belle prestation en remontant depuis la huitième place, Jorge Martín ne s'attendait pas en effet à finir tout en haut. La première position semblait verrouillée par un Acosta qui s'y était installé dans le premier tour et ne montrait aucun signe de faiblesse.

Le pilote KTM avait saisi sa chance au premier tour pour prendre les commandes au moment où Martín et Márquez se gênaient. À la fin du troisième tour, il comptait déjà plus d'une seconde de marge, puis deux quatre tours plus tard et 2"6 après le neuvième tour.

"J'étais surpris d'être si rapide au début. Normalement, c'est là que j'ai le plus de mal. Et puis, ils se battaient entre eux, alors moi je me suis juste frayé un chemin", explique simplement Pedro Acosta.

Une faute causée par un moment d'inattention

Mais alors que Martín a haussé le niveau durant trois tours de suite, le pilote KTM dit avoir voulu gérer son matelas, toujours très confortable, et qu'au moment où il était prêt à abaisser un rythme qui restait très élevé, il s'est déconcentré.

"Je roulais vraiment bien, mon rythme était très bon. Je contrôlais juste les tours qu'il restait sur mon tableau de bord, pour voir comment j'étais par rapport au carburant. Et j'ai merdé, c'est tout. J'ai manqué mon point de freinage", explique-t-il.

Il restait trois tours à parcourir quand Acosta s'est rendu fautif d'un tout-droit dans la chicane du circuit autrichien, où il a fini par perdre le contrôle sur les graviers et tomber. Une petite chute de rien du tout, mais qui a ouvert un boulevard à celui qui le poursuivait.

"J'étais tellement rapide, putain, ça s'annonçait compliqué de couper le virage. Et puis, mon erreur n'était pas si grosse par rapport à la vitesse que j'emmenais. C'est juste que j'ai merdé."

Le pilote KTM avait fait le job, mais il lui a donc une nouvelle fois manqué la concrétisation. "Il restait trois tours, j'avais trois secondes d'avance. C'était le moment où j'allais un peu relâcher pour ne pas prendre trop de risques. Et c'est là que je me suis un peu déconcentré. Alors demain, si je me retrouve dans la même position, c'est clair que je ne vais pas relâcher", prévient-il.

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Même s'il est remonté en selle, Pedro Acosta a finalement rejoint son stand. "J'étais hors des points, j'étais lent, il fallait que je fasse chauffer les pneus à nouveau, donc ça n'en valait pas la peine."

"J'espère avoir une autre chance demain", glisse-t-il. Et qu'est-ce que cela change pour la course principale ? "Rien du tout. Je n'ai rien à perdre. Et puis, c'est en ce moment que je montre le plus de vitesse, avec des résultat bons et réguliers. Alors demain, je vais garder la même approche."

"On va voir ce qu'il en est avec le pneu medium", ajoute Acosta, qui prendra à nouveau place en première ligne sur la grille de départ. "En Autriche, normalement, ça change beaucoup entre le sprint et la course principale. La gestion des pneus et de la consommation de carburant va jouer un rôle important dans la course, alors on verra."