Acosta offre la victoire du sprint à Martín !

La première ligne de la grille de départ annonçait un départ explosif pour cette première course du week-end, en Autriche, et on a bien pensé que la victoire s'y était jouée en effet, lorsque l'on a vu le poleman Jorge Martín reculer jusqu'à la huitième place.

Le pilote Aprilia s'était manqué à la sortie du premier virage, laissant à Marc Márquez la possible de l'attaquer dans la chicane, où il a tenté de résister, en vain. Une touchette l'a alors fait reculer, compromettant grandement ses chances.

Et ça n'était pas tout. Car Pedro Acosta, parti troisième, en a profité pour prendre le meilleur élan et s'emparer des commandes au virage 4. Martín n'était donc plus que huitième, dépassé par Marco Bezzecchi, ainsi qu'Álex Márquez, Pecco Bagnaia, Ai Ogura et Brad Binder.

Sauf qu'un champion ne baisse jamais les bras, et il allait le prouver.

Pour le moment, cela faisait un sérieux candidat de moins pour la victoire, et Acosta en a profité. Rapide et efficace depuis le début du week-end, le pilote KTM ne s'est pas fait prier pour filer. En l'espace de deux tours, il avait pris plus d'une seconde de marge sur Marc Márquez.

D'une manière générale, c'est l'ensemble du peloton qui s'est vite étiré. Néanmoins, Martín a fait preuve d'un esprit ultra combatif pour remonter dans la hiérarchie, en avalant les places les unes après les autres au premier virage. Après avoir un temps klaxonné dans les échappements de son coéquipier, il l'a dépassé à mi-parcours pour lui chiper la médaille de bronze.

Alors qu'Acosta avait plus de deux secondes de marge, Marc Márquez était désormais à la portée de Martín, qui n'a pas laissé passer sa chance. Le champion du monde 2024 a rendu la monnaie de sa pièce au pilote Ducati en le dépassant exactement de la même façon qu'il avait lui-même été mis de côté par le #93 au départ.

Grosse boulette pour Acosta

Acosta avait jusqu'alors semblé livrer une course à part, affichant plusieurs dixièmes de supériorité à chaque tour. L'écart s'est réduit une fois Martín installé à la deuxième place, le pilote Aprilia devenant le plus rapide en piste. La KTM #37 a répliqué à cette pression imposée par son poursuivant, avec un tour plus rapide à nouveau...

... Mais sa course s'est arrêtée là ! Acosta est parti à la faute juste après, en tirant tout droit dans la chicane alors qu'il restait moins de trois tours à boucler. Coup de tonnerre dans le stand KTM et dans les tribunes de supporters du constructeur autrichien !

L'Espagnol a certes réussi à éviter que sa moto ne s'éteigne et à remonter en selle, mais il était désormais hors des points et finirait de toute façon par rentrer au stand.

La victoire était à présent à la portée de Martín, récompensé pour sa superbe remontée après le terrain perdu au départ. Et le pilote Aprilia a tenu bon, pour finalement s'imposer avec une seconde d'avance sur Marc Márquez, à qui il reprend le leadership du championnat.

Marco Bezzecchi a validé la troisième place sans n'avoir plus été inquiété. Il a devancé à l'arrivée un toujours aussi surprenant Ai Ogura, capable de dépasser Álex Márquez en fin d'épreuve alors qu'il revient tout juste de blessure.

Pecco Bagnaia étonne lui aussi, auteur d'une journée bien plus que convaincante que tout ce qu'il a pu réaliser depuis plusieurs week-ends et finalement sixième sous le drapeau à damier.

Dixième à la fin du premier tour, Johann Zarco a pris la septième place devant la Ducati de Fermín Aldeguer et la KTM de Brad Binder, dernière moto dans les points. Fabio Di Giannantonio a dû se contenter de la dixième place, et n'est entré dans ce top 10 que grâce à la chute d'Acosta. Fabio Quartararo s'est quant à lui maintenu à la 12e place de bout en bout.

À signaler que Diogo Moreira et Raúl Fernández ont écopé d'un double long-lap pour faux départ. Ils étaient déjà hors des points lorsqu'ils ont été sanctionnés. On notera aussi une chute pour Franco Morbidelli, piégé dans la chicane à quatre tours de l'arrivée.