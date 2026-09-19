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Acosta offre la victoire du sprint à Martín !

Jorge Martín s'est montré brillant pendant la course sprint de Spielberg en opérant une remontée impressionnante après avoir perdu des places au départ. Une chute de Pedro Acosta a fait le reste en lui offrant la victoire sur un plateau.

Léna Buffa
Mis à jour:
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
69

La première ligne de la grille de départ annonçait un départ explosif pour cette première course du week-end, en Autriche, et on a bien pensé que la victoire s'y était jouée en effet, lorsque l'on a vu le poleman Jorge Martín reculer jusqu'à la huitième place.

Le pilote Aprilia s'était manqué à la sortie du premier virage, laissant à Marc Márquez la possible de l'attaquer dans la chicane, où il a tenté de résister, en vain. Une touchette l'a alors fait reculer, compromettant grandement ses chances.

 

Et ça n'était pas tout. Car Pedro Acosta, parti troisième, en a profité pour prendre le meilleur élan et s'emparer des commandes au virage 4. Martín n'était donc plus que huitième, dépassé par Marco Bezzecchi, ainsi qu'Álex Márquez, Pecco Bagnaia, Ai Ogura et Brad Binder.

Sauf qu'un champion ne baisse jamais les bras, et il allait le prouver.

Pour le moment, cela faisait un sérieux candidat de moins pour la victoire, et Acosta en a profité. Rapide et efficace depuis le début du week-end, le pilote KTM ne s'est pas fait prier pour filer. En l'espace de deux tours, il avait pris plus d'une seconde de marge sur Marc Márquez.

D'une manière générale, c'est l'ensemble du peloton qui s'est vite étiré. Néanmoins, Martín a fait preuve d'un esprit ultra combatif pour remonter dans la hiérarchie, en avalant les places les unes après les autres au premier virage. Après avoir un temps klaxonné dans les échappements de son coéquipier, il l'a dépassé à mi-parcours pour lui chiper la médaille de bronze.

Alors qu'Acosta avait plus de deux secondes de marge, Marc Márquez était désormais à la portée de Martín, qui n'a pas laissé passer sa chance. Le champion du monde 2024 a rendu la monnaie de sa pièce au pilote Ducati en le dépassant exactement de la même façon qu'il avait lui-même été mis de côté par le #93 au départ.

 

Grosse boulette pour Acosta

Acosta avait jusqu'alors semblé livrer une course à part, affichant plusieurs dixièmes de supériorité à chaque tour. L'écart s'est réduit une fois Martín installé à la deuxième place, le pilote Aprilia devenant le plus rapide en piste. La KTM #37 a répliqué à cette pression imposée par son poursuivant, avec un tour plus rapide à nouveau...

... Mais sa course s'est arrêtée là ! Acosta est parti à la faute juste après, en tirant tout droit dans la chicane alors qu'il restait moins de trois tours à boucler. Coup de tonnerre dans le stand KTM et dans les tribunes de supporters du constructeur autrichien !

L'Espagnol a certes réussi à éviter que sa moto ne s'éteigne et à remonter en selle, mais il était désormais hors des points et finirait de toute façon par rentrer au stand.

 

La victoire était à présent à la portée de Martín, récompensé pour sa superbe remontée après le terrain perdu au départ. Et le pilote Aprilia a tenu bon, pour finalement s'imposer avec une seconde d'avance sur Marc Márquez, à qui il reprend le leadership du championnat.

Marco Bezzecchi a validé la troisième place sans n'avoir plus été inquiété. Il a devancé à l'arrivée un toujours aussi surprenant Ai Ogura, capable de dépasser Álex Márquez en fin d'épreuve alors qu'il revient tout juste de blessure.

Pecco Bagnaia étonne lui aussi, auteur d'une journée bien plus que convaincante que tout ce qu'il a pu réaliser depuis plusieurs week-ends et finalement sixième sous le drapeau à damier.

Dixième à la fin du premier tour, Johann Zarco a pris la septième place devant la Ducati de Fermín Aldeguer et la KTM de Brad Binder, dernière moto dans les points. Fabio Di Giannantonio a dû se contenter de la dixième place, et n'est entré dans ce top 10 que grâce à la chute d'Acosta. Fabio Quartararo s'est quant à lui maintenu à la 12e place de bout en bout.

À signaler que Diogo Moreira et Raúl Fernández ont écopé d'un double long-lap pour faux départ. Ils étaient déjà hors des points lorsqu'ils ont été sanctionnés. On notera aussi une chute pour Franco Morbidelli, piégé dans la chicane à quatre tours de l'arrivée.

GP d'Autriche MotoGP - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

20'57.387

       12
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

 1.026     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

 0.649     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

 1.820     6
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

 0.952     5
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

 0.695     4
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

 0.753     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

 0.915     2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

 0.423     1
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

 1.995      
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

 2.352      
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

 1.470      
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

 2.026      
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

 3.297      
15 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

 0.828      
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

 1.302      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

 0.461      
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

 0.090      
19 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

 1.592      
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

 3.407      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+1 Tour

19'51.518

 1 Tour   Abandon  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+4 Tours

15'24.941

 3 Tours   Accident  
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