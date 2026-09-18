Quartararo sort le grand jeu pour retrouver la Q2 en Autriche

Pour la première fois depuis le GP de Catalogne, il y a quatre mois, Fabio Quartararo s'est qualifié pour la Q2 dès les Essais du vendredi au Red Bull Ring. Avec une Yamaha toujours loin du compte, le Français a arraché sa place au dernier moment pendant les Essais, en signant le dixième temps sous le drapeau à damier, quatre petits millièmes devant Luca Marini.

Malgré un circuit court propice aux faibles écarts, Quartararo a relégué Rins à trois dixièmes et colle plus d'une seconde au duo de Pramac, Jack Miller et Toprak Razgatlioglu. Pour creuser un tel écart, il s'est montré particulièrement agressif sur sa moto, ce qu'il juge nécessaire vu le potentiel de cette dernière.

"Je suis tout le temps à 100% !", a résumé Quartararo devant les médias de la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'est juste que parfois c'est une dixième place, parfois une 15e, mais quand je me sens bien, je suis toujours [agressif]. J'ai les mêmes sensations qu'à Misano, c'est juste qu'il nous manque beaucoup de grip, de turning, de vitesse et d'aéro... mais je donne mon maximum."

"Il faut piloter comme ça si on veut une bonne position, surtout au freinage", a précisé Quartararo, qui a parfois payé son agressivité ce vendredi : "J'ai fait tous mes chronos au freinage parce qu'il y en a beaucoup ici. Dans le dernier relais, si je ne me ratais pas au premier virage, c'était au virage 3, si ce n'était pas au virage 3, c'était au virage 4... Donc je n'ai pas fait un tour très, très propre, mais c'était suffisant pour entrer en Q2."

Fabio Quartararo a retrouvé la Q2 au Red Bull Ring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quartararo voit les freinages comme une force de son pilotage et peut en profiter au Red Bull Ring, en particulier aux virages 1 et 3 : "C'est mon point fort dans le pilotage. Depuis que je suis gamin, c'est mon point fort. C'est dans ce domaine que je pense que j'ai toujours été rapide."

Après l'épisode du GP d'Aragón, avec des critiques par médias interposés entre Quartararo et Yamaha, les tensions ont été apaisées et le champion du monde 2021 se concentre sur la piste.

"Évidemment, c'est difficile d'être si loin en termes de vitesse. Mais il faut retenir le positif en étant en Q2. On sait qu'on n'a pas de puissance mais on fait le maximum pour être dans le top 10."