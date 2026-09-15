Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

À l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin, Motorsport.com a pu s'entretenir avec Fabio Quartararo dans le paddock de Misano, sur fond de tensions entre le Français et Yamaha.

Après avoir confirmé son départ pour Honda en fin de saison, Quartararo vit une saison de transition, pendant laquelle il doit vivre avec la frustration de rouler sur une moto qui est aujourd'hui très loin du niveau attendu.

La situation est compliquée par le fait que Yamaha va empêcher Quartararo de prendre part au test de lundi prochain en Autriche, où il aurait pu avoir un avant-goût des pneus Pirelli qui seront lancés en compétition en 2027. Cela a mis le feu aux poudres et encore plus empoisonné une relation qui avait commencé comme un conte de fées et se terminera d'une manière bien moins idyllique.

Le champion du monde 2021 s'est confié sur cette séparation mais aussi sur son avenir avec Honda, et sur une volonté de gagner restée intacte.

Avec le recul, que retiendras-tu de tes deux dernières années chez Yamaha ?

La capacité que j'ai eue à réagir après une année 2024 qui n'était pas facile du tout. Quand on a eu une moto qui fonctionnait mieux, surtout sur un tour, j'ai su comment réagir. Même si dans certaines courses, on n'a pas décroché les résultats espérés, j'ai au moins pu me prouver que j'avais encore la vitesse.

Qu'est-ce qui a rendu les tensions si fortes ?

Je pense que c'est lié au temps passé à se battre pour des positions où l'on n'aurait pas dû se trouver. En 2021, on s'est battus pour le titre, en 2022 on était là, on se battait pour ça, même si on n'a pas gagné. Mais on a eu trois années consécutives – 2023, 2024 et 2025 - où on ne s'est vraiment pas battus pour ce que l'on voulait. Il y a eu des moments difficiles et je pense que tout est lié à ça.

Fabio Quartararo est devenu champion du monde avec Yamaha en 2021. Photo de: MotoGP

N'y avait-il pas la possibilité de mettre fin à cette relation d'une façon moins chaotique ?

C'est une question compliquée. Je pense que les deux parties ont essayé de faire de leur mieux. Il y a eu plus de tensions, mais ce qui sort dans les médias est amplifié et ça laisse penser que les choses sont bien plus mauvaises qu'en réalité. Évidemment, il y a eu de meilleurs moments, mais il ne faut pas se dire que c'est la guerre non plus.

C'est comme une relation : il y a des moments difficiles, mais c'est normal. Il nous reste trois mois ensemble et après huit ans ensemble, ce n'est pas le moment de se disputer. On va finir de la meilleure façon possible et j'espère qu'à l'avenir, on pourra parler positivement de tout ce que nous avons réussi.

Quel est ton diagnostic sur le projet ? Vois-tu des points faibles ou des problèmes qui vous ont empêchés de faire les progrès attendus ?

Cette année, le premier test que l'on a fait à Barcelone m'a positivement surpris. Mais après, on n'a pas pu faire un pas en avant. Quand on a une nouvelle moto, il y a beaucoup de choses à ajuster, mais on n'a pas pu progresser en termes de vitesse, de turning, de grip ou de puissance. C'est difficile de faire une analyse précise pour moi, je suis certain que les gens chez Yamaha peuvent mieux répondre à ces questions techniques que moi.

Penses-tu qu'il s'agit d'un manque de ressources ou d'investissement ?

Je ne sais pas quel est le budget de Yamaha. C'est comme aller chez le médecin et demander le diagnostic au patient. Ce que je veux, ce sont des progrès qui peuvent apporter des résultats, parce que je suis là pour ça.

Fabio Quartararo va abandonner la Yamaha l'an prochain. Photo de: Marc Fleury

L'an prochain, tu vas chez Honda, les pneus Pirelli arrivent et tu auras très peu de journées pour t'adapter à la moto et aux pneus. Es-tu inquiet de potentiellement arriver à la première course sans être totalement préparé ?

Lors des tests, on a des sensations sur la moto, mais je ne peux pas dire que j'arriverai à la première course et que mon objectif sera de gagner, ça ne serait pas juste. Peut-être que je me sentirai incroyablement bien sur la moto après deux jours, mais il va falloir continuer à apprendre lors des premiers Grand Prix. Si je me sens prêt à me battre pour le podium ou la victoire, je le ferai, mais il ne faut pas s'attendre à brûler les étapes si vite.

Le simple fait de rejoindre Honda ne signifie pas que la moto va soudainement être la meilleure. Il va falloir que l'on travaille, que l'on fasse des ajustements et avancer pas à pas. Pas à pas, mais rapidement.

Yamaha ne te laissera pas prendre part au test de lundi en Autriche, ce qui signifie que tu ne pourras pas tester les pneus Pirelli. Dans une certaine mesure, trouves-tu la position du constructeur logique ?

Selon mon point de vue, oui, c'est logique. Du point de vue de quelqu'un d'autre, moins. Mais je préfère ne pas entrer plus dans le détail pour ne pas m'attirer d'ennuis. Peut-être que j'aurais fait la même chose à la place de Yamaha.

As-tu pensé à quoi va ressembler ce premier roulage sur la Honda au test de Valence ? Es-tu nerveux en te disant que ça pourrait ne pas se passer comme tu l'imagines ?

Sincèrement, tous les soirs, en me couchant, je pense à comment se passera ce premier test sur la Honda. Mais pas juste ce test à Valence. Ce sera un peu bizarre, parce que j'ai fait toute ma carrière chez Yamaha et que c'est un très gros changement. Ce n'est pas vraiment de la nervosité, c'est de l'excitation et de la tension. Mais si j'ai pris la décision d'aller là-bas, c'est pour donner tout ce que j'ai.

Qu'est-ce qui t'a convaincu d'opter pour le projet Honda ?

C'est une situation compliquée à expliquer en intégralité. Le moment est arrivé où j'ai voulu me séparer de Yamaha et chercher un nouveau projet. J'ai eu des réunions avec plusieurs constructeurs, dont Honda. J'avais beaucoup de questions lors de ces réunions et, en plus d'y répondre, ils m'ont montré des choses sur le projet qui m'ont décidé à aller là-bas.

Fabio Quartararo est déterminé à réussir avec Honda. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quand tu as signé chez eux, la Ducati était la moto référence. Pourquoi n'as-tu pas tenté d'avoir une Ducati ?

Parce que je pense que Honda a traversé une période de plusieurs années après laquelle ils veulent des ouvreau gagner. Ils mettent toutes leurs ressources pour faire un comeback. Avec le changement de règlement, les nouvelles motos et les nouveaux pneus, je pense que Honda peut créer la surprise et produire une moto très performante.

N'es-tu pas inquiet que quelqu'un comme Marc Márquez ait quitté Honda pour des raisons similaires à celles qui t'ont fait quitter Yamaha ?

Je pense qu'ils l'ont compris. Honda a perdu le meilleur pilote, et à un moment donné ils ont compris ce que Marc demandait. Ils ont réalisé qu'ils devaient travailler d'une façon beaucoup plus agressive. Depuis deux ans, Honda a fait d'assez gros progrès.

En as-tu parlé à Marc ?

Non, pas du tout.

Cela fait un moment que tu ne te bats plus pour les victoires. Comment sais-tu que tu n'as pas perdu ce mordant, ou cette faim de succès ?

Parce que je le sens là [il touche son cœur]. C'est comme un chien qui n'a pas mangé depuis trois jours. Quand il a de la nourriture devant lui, on voit comment il se jette dessus. Aujourd'hui, je suis ce chien. Je sais que quand j'ai une vraie opportunité de gagner ou de me battre à l'avant, je la saisis. On l'a vu à Silverstone l'an dernier. Les circonstances m'ont permis de me battre pour la victoire, et j'étais là. J'ai toujours la même envie.