Quartararo a frôlé la panne d'essence : "Des alertes complètement folles"

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50

Fabio Quartararo n'a pas pu se battre pour le top 10 lors des deux courses après la pause estivale. Il a retrouvé la dixième place ce dimanche au GP de Saint-Marin, au lendemain d'un sprint conclu sur une chute, mais le Français a dû se livrer à une course de gestion loin d'être aisée.

Parti 12e, Quartararo occupait la 11e place après le premier tour. Diogo Moreira l'a doublé mais a chuté dans la foulée, puis le long-lap de Franco Morbidelli et l'abandon de Pecco Bagnaia lui ont permis de gagner deux places supplémentaires.

Quartararo était alors neuvième, dans le groupe qui jouait la sixième place, mais il a été dépassé par Enea Bastianini et a dû se contenter de la dixième position. Il est néanmoins resté à moins de trois secondes du septième, Fabio Di Giannantonio.

"J'étais à une position plus qu'acceptable", a souligné Quartararo devant la presse écrite, dont les journalistes de Motorsport.com. "Je dirais que je n'étais pas loin de la sixième place, mais on a eu beaucoup de problèmes de consommation dans cette course. Je ne sais pas pourquoi."

Fabio Quartararo a dû limiter la puissance de sa Yamaha à Misano.

Fabio Quartararo a dû limiter la puissance de sa Yamaha à Misano.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cette consommation excessive a été un gros problème durant toute l'épreuve et Quartararo était assez inquiet : "J'avais des alertes qui devenaient complètement folles sur le tableau de bord donc j'étais un peu perdu, mais je pense qu'on a maximisé les choses. Je me sentais moins bien qu'hier donc je pense qu'on a décroché le meilleur résultat possible."

Les alertes sur la consommation ont contraint Fabio Quartararo à limiter la puissance de sa Yamaha pour tenir jusqu'à l'arrivée : "Il a fallu jouer parce qu'on ne pouvait pas utiliser toute la puissance. Je ne sais pas pourquoi, mais on a eu beaucoup de mal aujourd'hui, j'étais beaucoup dans le rouge, ce qui n'est pas bon, dès le début. J'utilisais beaucoup moins de puissance. J'avais du mal, j'étais super lent en ligne droite."

"En fait, j'ai trois cartographies sur la moto, 1, 2 et 3", a-t-il expliqué. "La 1, c'est celle avec laquelle la moto est censée être la plus rapide, la 2 est intermédiaire et la 3 est la moins riche. J'ai fait la plus grande partie de la course avec la cartographie 3. J'étais un peu en dessous du potentiel. J'ai fait des 1'31"7, 1'31"8 donc je n'étais pas super, super rapide."

Malgré la cartographie la plus économe sélectionnée, l'alerte est restée sur le tableau de bord de Quartararo, qui n'était pas rassuré : "En fait, si c'est rouge, on ne finit pas la course. Je n'avais plus de carburant en rentrant au garage. C'est très bizarre. Je ne m'attendais pas à souffrir autant de ça ici, parce que ce n'est pas une piste qui pose des difficultés habituellement, donc ce sera vraiment difficile en Autriche."

Fabio Quartararo a dû faire une course à l'économie au GP de Saint-Marin.

Fabio Quartararo a dû faire une course à l'économie au GP de Saint-Marin.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo a pourtant connu deux pannes d'essence en fin de course en 2024, déjà à Misano puis à Motegi. Malgré un changement d'architecture moteur, la Yamaha reste plus gourmande que les machines de la concurrence, elles aussi équipées d'un V4.

"J'ai été assez impressionné parce que j'ai vu Álex Márquez et Bagnaia dans le tour de mise en grille", a noté Quartararo. "J'étais super, super lent. Et je les voyais attaquer donc j'étais assez impressionné. Il faut comprendre pourquoi notre moto consomme autant."

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