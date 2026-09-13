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Bezzecchi rejette l'idée d'une pression trop forte après son erreur

Marco Bezzecchi a reconnu une erreur de jugement après sa chute à Misano, mais ne pense pas avoir eu du mal à gérer la pression qui reposait sur ses épaules.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
47

Marco Bezzecchi était l'un des grands favoris au GP de Saint-Marin. Il n'a finalement pas vu la fin du premier tour.

Parti en pole, l'Italien a contenu Marc Márquez au départ et a même creusé un petit écart après les les premiers virages, mais a chuté entre les virages 12 et 13. Il a pu se relever immédiatement mais a dû suivre la victoire de Márquez depuis son garage.

 

Bezzecchi était très constant depuis Silverstone, après avoir enchaîné des dimanches difficiles : il a été percuté au départ en Hongrie, a été suspendu pour avoir frappé un commissaire de piste en République tchèque, est tombé aux Pays-Bas et a encore plus lourdement chuté en Allemagne, où il s'est fracturé la clavicule et blessé au genou gauches.

La chute de ce dimanche met fin à cette bonne série et relègue Marco Bezzecchi à 33 points du duo Marc Márquez/Jorge Martín au championnat. Sans surprise, il était peu loquace au moment de rencontrer la presse, dont les reporters de Motorsport.com, mais a balayé l'idée d'une pression trop forte à domicile.

Que s'est-il passé ?

Malheureusement, tout se passait bien, mais j'ai fait une erreur au virage 13 et j'ai perdu l'avant.

S'agissait-il d'un trop gros freinage avec le réservoir plein, pour creuser l'écart ?

Oui. Quand on a le réservoir plein, il faut un peu mieux gérer le freinage. J'ai eu une petite secousse dans la partie rapide donc au freinage, je ne suis pas resté à la perfection sur la trajectoire et malheureusement, j'ai perdu l'avant.

Après plusieurs bonnes courses, cela doit être frustrant de refaire une erreur comme au début de l'été...

Oui, c'est dur. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On va beaucoup travailler. Heureusement, l'Autriche arrive très vite. Je vais rentrer chez moi, remettre les choses à plat, m'entraîner à la salle et on ira à Spielberg.

Marco Bezzecchi a mené le GP de Saint-Marin avant de chuter dès le premier tour.

Marco Bezzecchi a mené le GP de Saint-Marin avant de chuter dès le premier tour.

Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

T'es-tu mis trop de pression en étant chez toi ?

Non.

C'était juste une petite erreur que tu aurais pu faire sur une autre piste ?

Oui. Quand tu pars premier, tu veux gagner. Peu importe que ce soit Misano ou ailleurs.

T'es-tu fait mal au niveau de tes blessures ?

On dirait que ça va mais l'adrénaline est encore forte, donc je le comprendrai mieux ce soir, peut-être demain matin. Mais ce n'était pas une grosse chute.

As-tu revu ton approche du départ ? Tu t'es très, très bien élancé...

Non. J'étais très concentré au départ et j'ai tout bien fait. J'ai déjà tout bien fait hier mais aujourd'hui, c'était un peu mieux.

Tu as déjà dit que l'équipe te soutenait dans les moments difficiles. Est-ce que tu leur as déjà parlé ?

Oui, j'étais avec eux jusqu'à maintenant. Ils sont toujours là. J'ai beaucoup de chance à ce niveau.

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