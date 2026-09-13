Marc Márquez décroche le jackpot à Misano, Bezzecchi part à la faute !

Marc Márquez a remporté le Grand Prix de Saint-Marin devant Álex Márquez et Pedro Acosta. Jorge Martín a terminé cinquième, tandis que Marco Bezzecchi est parti à la faute dès les premiers tours.

Marco Bezzecchi s'élançait de nouveau depuis la pole position, ce dimanche, pour la course principale du Grand Prix de Saint-Marin. Marc Márquez et Fermín Aldeguer complétaient la première ligne aux côtés du pilote Aprilia, tandis que Johann Zarco avait reculé jusqu'à la 14e place après sa pénalité pour avoir gêné Bezzecchi en qualifications.

Les températures étaient logiquement plus élevées que ce matin, avec 40°C au sol et 27°C dans l'air. Tous les pilotes avaient choisi le pneu medium à l'arrière pour ce Grand Prix.

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Au départ, Marco Bezzecchi n'a cette fois pas commis la même erreur que la veille et a conservé la tête devant Marc Márquez. Jorge Martín a également pris un bon envol et récupéré la troisième position. Fabio Di Giannantonio, gêné dans les premiers virages, a de son côté dégringolé au classement.

Mais alors qu'il avait parfaitement lancé sa course, Marco Bezzecchi a chuté à haute vitesse dans les virages 12 et 13, mettant un terme à son Grand Prix à domicile après seulement deux tours...

Marc Márquez a donc récupéré la tête devant Jorge Martín. Pedro Acosta a surgi derrière et pris la troisième place, tandis que les deux pilotes Gresini, Fermín Aldeguer et Álex Márquez, se battaient pour la quatrième position.

Martín tentait de rester dans la roue de Marc Márquez, mais le champion en titre haussait progressivement le rythme. Après avoir pris le dessus sur son coéquipier, Álex Márquez s'est ensuite attaqué à Acosta, qui résistait comme il pouvait. Néanmoins, le pilote Gresini a fini par prendre l'avantage au cinquième tour.

Les Français se suivaient en ce début de course, aux neuvième et dixième positions. Au sixième tour, un deuxième pilote italien est parti à la faute : il s'agissait de Pecco Bagnaia, qui évoluait pourtant dans le top 10.

Jorge Martín, qui pouvait réaliser une excellente opération au championnat après la chute de son coéquipier, avait finalement rattrapé Marc Márquez et prenait même la tête de la course en dépassant le pilote Ducati.

Derrière, Álex Márquez était très rapide et se rapprochait de son frère. Marc Márquez avait perdu du terrain et laissait Martín s'échapper... Quelques tours plus tard, l'Espagnol a finalement repris du rythme et fonçait désormais sur le leader, Martín.

Jorge Martin (Aprilia Racing Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Au dixième tour de course, il n'y avait plus que 16 pilotes en piste. Bezzecchi, Bagnaia et Diogo Moreira étaient tombés, tandis que Jack Miller et Joan Mir, malade depuis samedi, avaient abandonné.

Marc Márquez avait fait fondre l'écart qui le séparait de Martín et plongeait à l'intérieur pour reprendre les commandes de la course sans trop de difficulté. Álex Márquez en avait profité pour suivre son frère et se faisait désormais très pressant sur Jorge Martín.

Marc Márquez leader du championnat !

Álex Márquez dépassait à son tour Martín au même endroit que son aîné, et le pilote Aprilia se retrouvait désormais sous la pression de Pedro Acosta, qui prenait l'avantage au 16e tour. Jorge Martín se retrouvait quatrième... L'Espagnol était en perdition, alors que Fermín Aldeguer, derrière lui, affichait un rythme bien plus rapide.

Et c'était fait pour Aldeguer, qui passait Martín au 20e tour. Une très mauvaise opération pour le leader du championnat : à cet instant, virtuellement, Martín n'était plus en tête du classement. Marc Márquez avait repris les commandes, les deux pilotes étant à égalité de points, mais l'Espagnol comptait davantage de victoires.

Álex Márquez tentait de revenir sur son frère, mais l'écart restait stable à trois tours de l'arrivée. Pedro Acosta était à plus d'une seconde, en troisième position. Au même moment, Johann Zarco chutait, mais se relevait sans problème. Fabio Quartararo se maintenait dans le top 10, mais subissait la forte pression de Brad Binder.

Marc Márquez a finalement remporté le Grand Prix de Saint-Marin devant son frère Álex Márquez et Pedro Acosta. Fabio Quartararo a conservé sa dixième place à l'arrivée.