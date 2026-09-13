Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Bezzecchi rejette l'idée d'une pression trop forte après son erreur

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi rejette l'idée d'une pression trop forte après son erreur

Tous les résultats et classements de Saint-Marin MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Tous les résultats et classements de Saint-Marin MotoGP 2026

Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !

Marc Márquez décroche le jackpot à Misano, Bezzecchi part à la faute !

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Marc Márquez décroche le jackpot à Misano, Bezzecchi part à la faute !

LIVE F1 - Suivez le GP d'Espagne en direct

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
LIVE F1 - Suivez le GP d'Espagne en direct

Vasseur pointe une erreur de Hamilton dans le dernier tour des qualifs

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Vasseur pointe une erreur de Hamilton dans le dernier tour des qualifs

Alonso détruit encore les F1 2026 : "Ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'en 2031"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Alonso détruit encore les F1 2026 : "Ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'en 2031"
Résumé de course
MotoGP GP de Saint-Marin

Marc Márquez décroche le jackpot à Misano, Bezzecchi part à la faute !

Marc Márquez a profité de la chute de Marco Bezzecchi et de la contre-performance de Jorge Martín pour remporter le Grand Prix de Saint-Marin et reprendre les commandes du championnat ! Álex Márquez et Pedro Acosta complètent le podium.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Garage de l'équipe Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Garage Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Garage de l'équipe Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
47

Marc Márquez a remporté le Grand Prix de Saint-Marin devant Álex Márquez et Pedro Acosta. Jorge Martín a terminé cinquième, tandis que Marco Bezzecchi est parti à la faute dès les premiers tours.

Marco Bezzecchi s'élançait de nouveau depuis la pole position, ce dimanche, pour la course principale du Grand Prix de Saint-Marin. Marc Márquez et Fermín Aldeguer complétaient la première ligne aux côtés du pilote Aprilia, tandis que Johann Zarco avait reculé jusqu'à la 14e place après sa pénalité pour avoir gêné Bezzecchi en qualifications.

Les températures étaient logiquement plus élevées que ce matin, avec 40°C au sol et 27°C dans l'air. Tous les pilotes avaient choisi le pneu medium à l'arrière pour ce Grand Prix.

Lire aussi :

Au départ, Marco Bezzecchi n'a cette fois pas commis la même erreur que la veille et a conservé la tête devant Marc Márquez. Jorge Martín a également pris un bon envol et récupéré la troisième position. Fabio Di Giannantonio, gêné dans les premiers virages, a de son côté dégringolé au classement.

Mais alors qu'il avait parfaitement lancé sa course, Marco Bezzecchi a chuté à haute vitesse dans les virages 12 et 13, mettant un terme à son Grand Prix à domicile après seulement deux tours... 

 

Marc Márquez a donc récupéré la tête devant Jorge Martín. Pedro Acosta a surgi derrière et pris la troisième place, tandis que les deux pilotes Gresini, Fermín Aldeguer et Álex Márquez, se battaient pour la quatrième position.

Martín tentait de rester dans la roue de Marc Márquez, mais le champion en titre haussait progressivement le rythme. Après avoir pris le dessus sur son coéquipier, Álex Márquez s'est ensuite attaqué à Acosta, qui résistait comme il pouvait. Néanmoins, le pilote Gresini a fini par prendre l'avantage au cinquième tour.

Les Français se suivaient en ce début de course, aux neuvième et dixième positions. Au sixième tour, un deuxième pilote italien est parti à la faute : il s'agissait de Pecco Bagnaia, qui évoluait pourtant dans le top 10.

Jorge Martín, qui pouvait réaliser une excellente opération au championnat après la chute de son coéquipier, avait finalement rattrapé Marc Márquez et prenait même la tête de la course en dépassant le pilote Ducati.

Derrière, Álex Márquez était très rapide et se rapprochait de son frère. Marc Márquez avait perdu du terrain et laissait Martín s'échapper... Quelques tours plus tard, l'Espagnol a finalement repris du rythme et fonçait désormais sur le leader, Martín.

Jorge Martin (Aprilia Racing Team)

Jorge Martin (Aprilia Racing Team)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Au dixième tour de course, il n'y avait plus que 16 pilotes en piste. Bezzecchi, Bagnaia et Diogo Moreira étaient tombés, tandis que Jack Miller et Joan Mir, malade depuis samedi, avaient abandonné.

Marc Márquez avait fait fondre l'écart qui le séparait de Martín et plongeait à l'intérieur pour reprendre les commandes de la course sans trop de difficulté. Álex Márquez en avait profité pour suivre son frère et se faisait désormais très pressant sur Jorge Martín.

Marc Márquez leader du championnat !

Álex Márquez dépassait à son tour Martín au même endroit que son aîné, et le pilote Aprilia se retrouvait désormais sous la pression de Pedro Acosta, qui prenait l'avantage au 16e tour. Jorge Martín se retrouvait quatrième... L'Espagnol était en perdition, alors que Fermín Aldeguer, derrière lui, affichait un rythme bien plus rapide.

Et c'était fait pour Aldeguer, qui passait Martín au 20e tour. Une très mauvaise opération pour le leader du championnat : à cet instant, virtuellement, Martín n'était plus en tête du classement. Marc Márquez avait repris les commandes, les deux pilotes étant à égalité de points, mais l'Espagnol comptait davantage de victoires.

Lire aussi :

Álex Márquez tentait de revenir sur son frère, mais l'écart restait stable à trois tours de l'arrivée. Pedro Acosta était à plus d'une seconde, en troisième position. Au même moment, Johann Zarco chutait, mais se relevait sans problème. Fabio Quartararo se maintenait dans le top 10, mais subissait la forte pression de Brad Binder.

Marc Márquez a finalement remporté le Grand Prix de Saint-Marin devant son frère Álex Márquez et Pedro Acosta. Fabio Quartararo a conservé sa dixième place à l'arrivée.

San Marino Grand Prix de Saint-Marin - Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 27

41'13.013

       25
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.657

41'13.670

 0.657     20
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+2.326

41'15.339

 1.669     16
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+6.027

41'19.040

 3.701     13
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+14.021

41'27.034

 7.994     11
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+18.252

41'31.265

 4.231     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+20.581

41'33.594

 2.329     9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+20.858

41'33.871

 0.277     8
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 27

+22.911

41'35.924

 2.053     7
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+23.229

41'36.242

 0.318     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+23.905

41'36.918

 0.676     5
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+28.031

41'41.044

 4.126     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.927

41'41.940

 0.896     3
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 27

+31.792

41'44.805

 2.865     2
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+3 Tours

37'26.700

 3 Tours   Accident 1
dnf Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 16

+11 Tours

26'12.786

 8 Tours   Abandon  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 5

+22 Tours

9'17.222

 11 Tours   Abandon  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Tours

7'49.800

     Accident  
dnf Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 2

+25 Tours

3'28.171

 3 Tours   Accident  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 1

+26 Tours

2'44.728

 1 Tour   Abandon  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+27 Tours

1'07.298

 1 Tour   Accident  
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Saint-Marin en direct
Article suivant Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Casques spéciaux : les Italiens sortent le grand jeu pour leur GP à domicile

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Casques spéciaux : les Italiens sortent le grand jeu pour leur GP à domicile

Malgré ses progrès, Martín ne se sent "pas au niveau" de Márquez et Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Malgré ses progrès, Martín ne se sent "pas au niveau" de Márquez et Bezzecchi

Dernières actus

Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Bezzecchi rejette l'idée d'une pression trop forte après son erreur

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi rejette l'idée d'une pression trop forte après son erreur

Tous les résultats et classements de Saint-Marin MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Tous les résultats et classements de Saint-Marin MotoGP 2026

Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Championnat - Márquez revient à hauteur de Martín !