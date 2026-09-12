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Zarco pénalisé après avoir gêné Bezzecchi en qualifications

Johann Zarco aura une pénalité sur la grille de départ à Misano, pour avoir gêné Marco Bezzecchi en Q2.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Johann Zarco, Team LCR Honda

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Le GP de Saint-Marin de Johann Zarco se complique. À la fin de la Q2, le Français a gêné Marco Bezzecchi, qui était dans un tour rapide, au virage 10.

Le pilote Aprilia a pu signer la pole, grâce à un chrono réalisé plus tôt dans la séance, mais dans le parc fermé, il a reproché au Français d'avoir "ruiné" son seul tour propre lors de son second relais en Q2.

 

Les commissaires de course ont décidé de pénaliser Johann Zarco de trois places sur la grille de départ. Le Français va garder sa 11e place sur la grille de départ du sprint, car la pénalité ne sera appliquée que pour la course principale. Il s'élancera du 14e rang, et sa sanction va notamment profiter à Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia.

"En suivant les protocoles de pénalités fournis aux équipes, cette action a été jugée comme étant un incident de type MGP-SR3 : pilotage lent en Q1 ou Q2 et gêne d'un autre pilote", indiquent les commissaires de course dans leur décision. "Puisqu'il s'agit de la première infraction de la saison, la sanction appropriée est une pénalité de trois positions sur la grille."

Johann Zarco n'est pas le premier pilote pénalisé ce week-end à Misano. Franco Morbidelli a aussi gêné un pilote, Enea Bastianini, pendant les Essais, ce qui lui vaudra un long-lap en course principale. La pénalité est différente parce que le caractère récidiviste a été retenu pour Morbidelli.

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