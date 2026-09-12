Une pole pas si simple pour Bezzecchi : "Zarco a ruiné mon seul tour propre"

Marco Bezzecchi a été l'homme fort des qualifications à Misano. Le pilote Aprilia est devenu le tout premier de l'histoire à faire un chrono sous la barre des 1'30, mais ce tour record n'a pas été simple à réaliser. Bezzecchi a dû renoncer à plusieurs de ses tentatives à cause de drapeaux jaunes et a été gêné par Johann Zarco à la fin de la Q2, ce qui a d'ailleurs poussé les commissaires de course à lancer une enquête.

Il a finalement réalisé le tour de la pole à la fin de son premier relais. "C'était un bon tour !" a commenté Bezzecchi dans le parc fermé. "Je suis content parce que les qualifications n'ont pas été faciles. J'ai eu beaucoup de drapeaux jaunes et c'était dur de se concentrer."

"Dans le premier relais, je suis resté en piste un tour de plus, juste pour avoir un chrono, et heureusement ça a été mon meilleur parce que dans le deuxième relais, je n'ai pas eu de tour propre. Zarco a ruiné mon seul tour propre. C'était dur mais l'équipe a fait un travail merveilleux, et maintenant on se concentre sur les courses."

Deuxième de la séance, Marc Márquez a vite compris qu'il ne pouvait pas se mesurer à Marco Bezzecchi, quand il a vu le 1'29"982 en retrouvant son garage après son premier relais. Le pilote Ducati a néanmoins pu s'offrir sa première qualification en première ligne à Misano depuis 2017, même s'il compte six succès sur cette piste.

"L'an dernier, mon rythme était légèrement meilleur", a reconnu Márquez. "Cette année, Marco est super rapide. L'Aprilia est extrêmement rapide dans les virages rapides du secteur 3, mais surtout Marco. On verra si on pourra se battre."

"L'objectif était la première ligne. Quand j'ai vu son 1'29 dans le garage, j'ai dit 'OK, adieu la pole position, je ne ferai pas ça' ! Je savais quelle était ma limite. J'ai surpiloté, j'ai essayé d'attaquer à 100% et c'était suffisant pour atteindre l'objectif, pas suffisant pour être en pole position."

Marc Márquez n'a pas pu se mesurer à Marco Bezzecchi en qualifications. Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Bezzecchi et Márquez sont les hommes forts sur un tour depuis le début du week-end. Jorge Martín, le leader du championnat, a un bon rythme de course, ce qu'il a confirmé avec la deuxième place en EL2, mais il n'a pu prendre que la cinquième place sur la grille de départ.

Le troisième homme en première ligne est Fermín Aldeguer. Comme les deux premiers, le pilote Gresini est diminué physiquement puisqu'il n'a fait son retour en compétion qu'au GP d'Aragón. Il a en plus dû passer par la Q1 après avoir rencontré un souci technique lors des Essais. Il y a pris la deuxième place et a ainsi pu disputer la Q2.

"C'était une journée difficile hier, sincèrement", a déclaré Aldeguer. "J'ai été un peu malchanceux avec un souci technique dans le dernier time attack. Les sensations n'étaient pas parfaites. On a travaillé dur hier après-midi, pour avoir de meilleures sensations."

"On s'est relancés aujourd'hui, avec plus ou moins les sensations qu'on avait en Aragón, en utilisant bien le pneu tendre, ce qui est super important ici. Je ne sais pas si mon rythme est très, très bon pour la course mais c'est toujours mieux de partir troisième."