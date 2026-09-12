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Bezzecchi trop fort pour Márquez en qualifications à Misano !

Marco Bezzecchi a dominé les qualifications au GP de Saint-Marin, devant Marc Márquez et Fermín Aldeguer, qui a pu s'extirper de la Q1.

Vincent Lalanne-Sicaud
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Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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On attendait un duel entre Marco Bezzecchi et Marc Márquez en qualifications à Misano, mais il a vite tourné en faveur du pilote local, désormais détenteur du nouveau record de la piste.

Q1 - Fernández et Aldeguer au rendez-vous, Bagnaia n'y arrive pas

La Q1 réunissait encore Fabio Quartararo, contraint de disputer cette partie des qualifications pour la huitième fois consécutive avec une Yamaha limitée, et Pecco Bagnaia, présent pour la quatrième fois d'affilée malgré une Ducati qui figure parmi les machines les plus performantes du plateau.

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Ils étaient notamment accompagnés par Enea Bastianini, passé à 0"014 du top 10 vendredi, Raúl Fernández, qui a payé des erreurs à la fin des Essais, et Fermín Aldeguer, limité par un problème technique à la fin de cette séance.

Après avoir signé un huitième temps rassurant en EL2, Bagnaia s'est immédiatement positionné en tête, devant Jack Miller. L'Italien a amélioré sa référence et Aldeguer est remonté au deuxième rang. Les deux hommes ont été battus par Fernández, qui a collé 0"381 à Bagnaia. Un écart dont Quartararo a profité pour s'intercaler.

Pecco Bagnaia a connu des qualifications catastrophiques à Misano.

Pecco Bagnaia a connu des qualifications catastrophiques à Misano.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après le premier relais de tous les pilotes, Fernández et Quartararo occupaient les deux places donnant accès à la Q2, devant Aldeguer et Bagnaia. Diogo Moreira était cinquième devant Joan Mir, Álex Rins et Jack Miller.

De retour en piste, Bagnaia a fait une erreur dès le premier virage. Dans le tour suivant, l'Italien a commis une nouvelle bévue et a manifesté sa colère avec plusieurs coups sur son réservoir. Ses rivaux ont eu du mal à améliorer leurs chronos dans leurs premiers tours, avant de hausser leur rythme.

 

Fernández a échoué à 0"012 de sa propre référence et Aldeguer a chipé la deuxième position à Quartararo, améliorant son chrono dans le tour suivant mais pas sa place. Le Français n'a pas pu répliquer. Quant à Bagnaia, il a encore failli chuter dans un virage.

Fernández et Aldeguer sont ainsi passés en Q2, tandis que Quartararo et Bagnaia sont restés à quai, avec les 13e et 14e places sur la grille de départ. Ils s'élanceront devant Moreira, Bastianini, Mir et Miller. Nouvelle désillusion pour Brad Binder, qui ne sera que 19e devant Álex Rins et Toprak Razgatlioglu, relégué à près de sept dixièmes du premier pilote devant lui.

San Marino GP de Saint-Marin - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

1'30.535

   168.120  
2 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.042

1'30.577

 0.042 168.042  
3 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.264

1'30.799

 0.222 167.631  
4 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.381

1'30.916

 0.117 167.416  
5 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+0.431

1'30.966

 0.050 167.324  
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.578

1'31.113

 0.147 167.054  
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 8

+0.614

1'31.149

 0.036 166.988  
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.878

1'31.413

 0.264 166.505  
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.017

1'31.552

 0.139 166.253  
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.058

1'31.593

 0.041 166.178  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.729

1'32.264

 0.671 164.970  
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Q2 - Bezzecchi au-dessus du lot

Marc Márquez et les pilotes Aprilia officiels, Jorge Martín et Marco Bezzecchi, étaient les favoris pour la pole. Márquez et Bezzecchi dominent depuis le début du week-end et Martín s'est invité entre eux en EL2, mais le leader du championnat reconnaissait vendredi avoir plus de mal sur un tour qu'en rythme de course. Cette Q2 accueillait aussi Johann Zarco et l'inattendu Pol Espargaró, remplaçant de Maverick Viñales pour la troisième course consécutive.

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Marc Márquez a dû abandonner son premier tour rapide en raison d'un guidonnage après un passage hors des limites de la piste. Son frère, Álex Márquez, a été le premier leader mais a chuté au virage 8 dans le tour suivant. Il a pu repartir.

 

Le deuxième tour de Marc Márquez lui a permis de prendre la tête, devant Franco Morbidelli, qui sera encore pénalisé ce week-end, et Álex Márquez. Les pilotes Aprilia n'avaient pas encore de tour significatif à leur actif.

Fabio Di Giannantonio a brièvement pris la tête avant d'être battu par Marco Bezzecchi, qui lui a collé 0"467 et a battu le record de la piste. Les deux Italiens ont conclu leur premier relais devant Marc Márquez, tandis que Jorge Martín occupait la quatrième place, devant Morbidelli et Álex Márquez. Pedro Acosta était septième devant Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Johann Zarco, Luca Marini et Pol Espargaró.

Marc Márquez est reparti avec la volonté de se montrer agressif mais une glissade dans son premier tour rapide l'a contraint à renoncer à cette tentative. Aldeguer a quant à lui réussi à remonter à la deuxième place, mais en restant à 0"368 de Bezzecchi. Di Giannantonio est tombé à son tour, au virage 4, et a pu se relancer.

Alors qu'il n'était plus que quatrième, Marc Márquez est remonté en deuxième position, à 0"198 d'un Bezzecchi qui n'a pas pu améliorer son chrono sous le drapeau à damier. Marc Márquez avait droit à une dernière tentative mais a abandonné son tour, alors que son cadet a connu une nouvelle chute. Martín a également fait une erreur.

 

Bezzecchi est ainsi aisément resté en tête, devant Marc Márquez, Aldeguer, Di Giannantonio, Martín et Marini, auteur d'une belle performance avec la Honda. Acosta a pris la septième place, devant Morbidelli, Álex Márquez, Fernández, Zarco et Espargaró.

Zarco ne conservera pas la 11e place sur la grille puisqu'il a été pénalisé pour avoir gêné Bezzecchi à la fin de la Q2. La pénalité ne s'appliquera que pour la course principale.

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San Marino GP de Saint-Marin - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

1'29.982

   169.153  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.198

1'30.180

 0.198 168.782  
3 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.368

1'30.350

 0.170 168.464  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.404

1'30.386

 0.036 168.397  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.587

1'30.569

 0.183 168.057  
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.627

1'30.609

 0.040 167.983  
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.658

1'30.640

 0.031 167.925  
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.661

1'30.643

 0.003 167.920  
9 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 6

+0.714

1'30.696

 0.053 167.822  
10 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.871

1'30.853

 0.157 167.532  
11 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+0.905

1'30.887

 0.034 167.469  
12 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+1.198

1'31.180

 0.293 166.931  
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