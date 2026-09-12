Bezzecchi trop fort pour Márquez en qualifications à Misano !
Marco Bezzecchi a dominé les qualifications au GP de Saint-Marin, devant Marc Márquez et Fermín Aldeguer, qui a pu s'extirper de la Q1.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
On attendait un duel entre Marco Bezzecchi et Marc Márquez en qualifications à Misano, mais il a vite tourné en faveur du pilote local, désormais détenteur du nouveau record de la piste.
Q1 - Fernández et Aldeguer au rendez-vous, Bagnaia n'y arrive pas
La Q1 réunissait encore Fabio Quartararo, contraint de disputer cette partie des qualifications pour la huitième fois consécutive avec une Yamaha limitée, et Pecco Bagnaia, présent pour la quatrième fois d'affilée malgré une Ducati qui figure parmi les machines les plus performantes du plateau.
Ils étaient notamment accompagnés par Enea Bastianini, passé à 0"014 du top 10 vendredi, Raúl Fernández, qui a payé des erreurs à la fin des Essais, et Fermín Aldeguer, limité par un problème technique à la fin de cette séance.
Après avoir signé un huitième temps rassurant en EL2, Bagnaia s'est immédiatement positionné en tête, devant Jack Miller. L'Italien a amélioré sa référence et Aldeguer est remonté au deuxième rang. Les deux hommes ont été battus par Fernández, qui a collé 0"381 à Bagnaia. Un écart dont Quartararo a profité pour s'intercaler.
Pecco Bagnaia a connu des qualifications catastrophiques à Misano.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Après le premier relais de tous les pilotes, Fernández et Quartararo occupaient les deux places donnant accès à la Q2, devant Aldeguer et Bagnaia. Diogo Moreira était cinquième devant Joan Mir, Álex Rins et Jack Miller.
De retour en piste, Bagnaia a fait une erreur dès le premier virage. Dans le tour suivant, l'Italien a commis une nouvelle bévue et a manifesté sa colère avec plusieurs coups sur son réservoir. Ses rivaux ont eu du mal à améliorer leurs chronos dans leurs premiers tours, avant de hausser leur rythme.
Fernández a échoué à 0"012 de sa propre référence et Aldeguer a chipé la deuxième position à Quartararo, améliorant son chrono dans le tour suivant mais pas sa place. Le Français n'a pas pu répliquer. Quant à Bagnaia, il a encore failli chuter dans un virage.
Fernández et Aldeguer sont ainsi passés en Q2, tandis que Quartararo et Bagnaia sont restés à quai, avec les 13e et 14e places sur la grille de départ. Ils s'élanceront devant Moreira, Bastianini, Mir et Miller. Nouvelle désillusion pour Brad Binder, qui ne sera que 19e devant Álex Rins et Toprak Razgatlioglu, relégué à près de sept dixièmes du premier pilote devant lui.
GP de Saint-Marin - Q2
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
1'30.535
|168.120
|2
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.042
1'30.577
|0.042
|168.042
|3
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|8
|
+0.264
1'30.799
|0.222
|167.631
|4
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.381
1'30.916
|0.117
|167.416
|5
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|8
|
+0.431
1'30.966
|0.050
|167.324
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.578
1'31.113
|0.147
|167.054
|7
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|8
|
+0.614
1'31.149
|0.036
|166.988
|8
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.878
1'31.413
|0.264
|166.505
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+1.017
1'31.552
|0.139
|166.253
|10
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|8
|
+1.058
1'31.593
|0.041
|166.178
|11
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+1.729
1'32.264
|0.671
|164.970
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Q2 - Bezzecchi au-dessus du lot
Marc Márquez et les pilotes Aprilia officiels, Jorge Martín et Marco Bezzecchi, étaient les favoris pour la pole. Márquez et Bezzecchi dominent depuis le début du week-end et Martín s'est invité entre eux en EL2, mais le leader du championnat reconnaissait vendredi avoir plus de mal sur un tour qu'en rythme de course. Cette Q2 accueillait aussi Johann Zarco et l'inattendu Pol Espargaró, remplaçant de Maverick Viñales pour la troisième course consécutive.
Marc Márquez a dû abandonner son premier tour rapide en raison d'un guidonnage après un passage hors des limites de la piste. Son frère, Álex Márquez, a été le premier leader mais a chuté au virage 8 dans le tour suivant. Il a pu repartir.
Le deuxième tour de Marc Márquez lui a permis de prendre la tête, devant Franco Morbidelli, qui sera encore pénalisé ce week-end, et Álex Márquez. Les pilotes Aprilia n'avaient pas encore de tour significatif à leur actif.
Fabio Di Giannantonio a brièvement pris la tête avant d'être battu par Marco Bezzecchi, qui lui a collé 0"467 et a battu le record de la piste. Les deux Italiens ont conclu leur premier relais devant Marc Márquez, tandis que Jorge Martín occupait la quatrième place, devant Morbidelli et Álex Márquez. Pedro Acosta était septième devant Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Johann Zarco, Luca Marini et Pol Espargaró.
Marc Márquez est reparti avec la volonté de se montrer agressif mais une glissade dans son premier tour rapide l'a contraint à renoncer à cette tentative. Aldeguer a quant à lui réussi à remonter à la deuxième place, mais en restant à 0"368 de Bezzecchi. Di Giannantonio est tombé à son tour, au virage 4, et a pu se relancer.
Alors qu'il n'était plus que quatrième, Marc Márquez est remonté en deuxième position, à 0"198 d'un Bezzecchi qui n'a pas pu améliorer son chrono sous le drapeau à damier. Marc Márquez avait droit à une dernière tentative mais a abandonné son tour, alors que son cadet a connu une nouvelle chute. Martín a également fait une erreur.
Bezzecchi est ainsi aisément resté en tête, devant Marc Márquez, Aldeguer, Di Giannantonio, Martín et Marini, auteur d'une belle performance avec la Honda. Acosta a pris la septième place, devant Morbidelli, Álex Márquez, Fernández, Zarco et Espargaró.
Zarco ne conservera pas la 11e place sur la grille puisqu'il a été pénalisé pour avoir gêné Bezzecchi à la fin de la Q2. La pénalité ne s'appliquera que pour la course principale.
GP de Saint-Marin - Q2
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
1'29.982
|169.153
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|8
|
+0.198
1'30.180
|0.198
|168.782
|3
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.368
1'30.350
|0.170
|168.464
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.404
1'30.386
|0.036
|168.397
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|9
|
+0.587
1'30.569
|0.183
|168.057
|6
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|8
|
+0.627
1'30.609
|0.040
|167.983
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+0.658
1'30.640
|0.031
|167.925
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.661
1'30.643
|0.003
|167.920
|9
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|6
|
+0.714
1'30.696
|0.053
|167.822
|10
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.871
1'30.853
|0.157
|167.532
|11
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|7
|
+0.905
1'30.887
|0.034
|167.469
|12
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.198
1'31.180
|0.293
|166.931
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