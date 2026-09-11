Yamaha enterre la hache de guerre : "Quartararo a compris le poids de ses mots"

Après une montée en tension au Grand Prix d'Aragón, Fabio Quartararo et Yamaha sont déterminés à bien terminer leur aventure ensemble. Le Français a déploré de devoir tester des nouveautés inefficaces et a refusé de contribuer au développement de la moto pour 2027.

Il y voyait une réponse au fait que la marque n'a pas souhaité qu'il prenne part au test de Spielberg, dernière occasion de découvrir les pneus Pirelli de 2027 avant le test de Valence, en décembre.

Yamaha n'a pas apprécié les critiques de Quartararo et lui a reproché une attitude négative. Les deux parties ont mis les choses au clair avant le Grand Prix de Saint-Marin et le Français a reconnu être allé trop loin dans ses propos, ainsi qu'un besoin de se contenir quand il est face aux médias.

Massimo Meregalli, le patron de l'équipe Yamaha officielle, a lui aussi voulu clore ce chapitre. "Je pense que Fabio a compris le poids de ses mots après le Grand Prix d'Aragón", a déclaré Meregalli, interrogé par le site officiel du MotoGP. "On a tout clarifié hier quand il est arrivé."

"Le plus important, c'est de travailler de la façon la plus professionnelle jusqu'à la fin de l'année. Ce qui s'est passé en Aragón appartient au passé. On est très concentrés pour maximiser ce qui est possible jusqu'à la fin de la saison."

Massimo Meregalli veut bien conclure la saison avec Fabio Quartararo. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Concernant le test au Red Bull Ring, Yamaha a étudié la possibilité de faire rouler Fabio Quartararo mais y a renoncé en voyant que chez la concurrence, la grande majorité des pilotes qui changeront de marque seront eux aussi privés de roulage.

"On était ouverts à l'idée de laisser nos pilotes tester les Pirelli si tout le monde le faisait", a précisé Meregalli. "Au final, ce n'est pas le cas et nous allons faire notre planning en conséquence."

Yamaha espère maintenir une entente cordiale avec Fabio Quartararo jusqu'au départ du champion du monde 2021 chez Honda. En attendant, Meregalli prévoit de maintenir le fonctionnement classique, en continuant à faire tester des pièces à Quartararo si Yamaha en apporte, même si cela a gâché son week-end au Grand Prix d'Aragón.

"Nous n'allons pas changer notre façon de travailler. Dès qu'on aura des nouveautés, Fabio les aura. C'est notre façon de travailler, on a toujours travaillé comme ça et on va continuer jusqu'à la fin de la saison avec nos méthodes."

"Fabio a livré ses sentiments hier après ce qu'il a dit en Aragón", a ajouté Meregalli. "Comme je l'ai dit, c'est derrière nous et on va continuer à travailler. C'est la seule solution. Jusqu'à la fin de la saison, si on peut maximiser ce que l'on a, on le fera, parce que ce qu'on apprendra servira l'an prochain."