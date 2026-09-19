Martín anticipait l'attaque de Márquez : "Je savais qu'il allait essayer"

Une grosse dose de dépassements, une petite dose de chance, et Jorge Martín a pu savourer un cocktail victorieux au terme du sprint au GP d'Autriche, qui lui a également permis de reprendre seul les commandes du championnat.

Tout se présentait bien pour le pilote Aprilia, auteur de la pole pour 0"015 en début de journée, et resté en tête au départ. Mais Martín est passé dans la zone de dégagement asphaltée au premier virage et s'il a repris la piste devant Marc Márquez, ce dernier a pu plonger à la chicane, pour un block-pass qui a obligé le poleman à ouvrir sa trajectoire. Le temps perdu dans la séquence a relégué Martín en huitième position.

"Je savais qu'il allait essayer, comme il le fait toujours", a expliqué Martín face à la presse internationale à Spielberg, dont Motorsport.com. "J'étais prêt à tout et j'ai pu rester sur la moto donc ça va."

"Je ne pouvais rien faire [pour résister à Marquez]", a ajouté Martín. "J'ai bien pris le premier virage, puis au deuxième, j'ai freiné très fort pour essayer de garder ma position et j'ai quand même entendu une fusée rouge arriver !"

"Ce qui compte, c'est que je ne suis pas sorti large. J'ai pu rester sur la trajectoire mais j'ai failli tomber dans le changement de direction. C'est là que j'ai commencé à perdre des places. C'est la course. J'espère que demain, je serai un peu plus malin et que je comprendrai où passer."

Jorge Martín a multiplié les dépassements. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

On pensait la course perdue pour Martín, surtout qu'à l'avant, Pedro Acosta prenait la poudre d'escampette après avoir doublé Márquez. Le champion du monde 2024 est resté mobilisé et a avalé un à un ses adversaires : Brad Binder à la fin du premier tour, puis une même manœuvre répétée inlassablement au premier virage, sur Pecco Bagnaia au troisième tour, Ai Ogura au quatrième, Álex Márquez au cinquième et Marco Bezzecchi au sixième.

Une boucle plus tard, Martín a dépassé Márquez, mais pas dans le même virage. Il l'a attaqué à la chicane, dans une réplique du duel du premier tour. "Quand on double Marc, si on le double comme un autre pilote, il repasse devant", a expliqué Martín.

"Il faut un peu plus ralentir la moto, essayer de conserver une bonne sortie, et c'est ce que j'ai fait, pas seulement avec lui, mais aussi avec Álex et Marco. Aujourd'hui en MotoGP, et encore plus ici, c'est important de garder une bonne trajectoire pour la sortie."

Je n'ai jamais oublié comment piloter.

Martín était alors deuxième, à près de trois secondes d'Acosta, et la victoire semblait hors de portée… jusqu'à la chute du pilote KTM. Il a ainsi remporté son quatrième sprint de l'année, après ceux d'Austin, du Mans et de Silverstone, et a offert l'une de ses prestations les plus solides après le temps perdu dans le premier tour.

"Je pense que j'ai eu beaucoup de bons sprints mais aujourd'hui, le rythme était très similaire entre Marc, Pedro et moi. J'ai pu remonter depuis la huitième place, repasser devant Marc et bien sûr, Pedro est tombé, c'est pour ça que j'ai gagné. Mais doubler Marc après une remontée de sept ou huit tours, c'était super sympa. J'avais cette faim pour être rapide et j'ai mis tout mon talent à l'œuvre aujourd'hui."

"Je n'ai jamais oublié comment piloter", a souligné Martín. "C'est la meilleure version de moi-même, mais rien de nouveau pour moi. Je suis content de ma prestation. Je connais de mieux en mieux la moto et ça m'aide à gagner en confiance."

Jorge Martín a repris l'avantage sur Marc Márquez après une belle remontée. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín n'était pourtant pas certain de pouvoir afficher un tel niveau ce samedi : "On ne le sait jamais avant le départ. Je connaissais mes chances, j'étais préparé à gagner, et c'est le plus important. Après le premier tour, je pensais que mes chances s'étaient envolées. Je n'ai jamais renoncé, j'ai géré le pneu d'une façon incroyable et je freinais très fort. La vitesse était incroyable donc je suis vraiment content. On fait un bon travail. La moto est la même qu'à Misano donc on dirait qu'on trouve un peu plus la vitesse tous les week-ends."

Si le premier tour est plus propre, je pourrai être un peu plus fort.

Les circonstances dans lesquelles le sprint s'est déroulé n'ont pas permis de voir un duel entre Jorge Martín et Pedro Acosta, les deux pilotes impressionnants ce samedi. Aurait-il pu lutter avec Acosta sans le temps perdu dans le premier tour ? "On ne le saura jamais", a répondu Martín, qui craint son rival pour la course principale.

"Il a été super bon et je pense qu'il va faire all-in demain pour essayer de gagner sa première course. Je pense avoir mes chances mais je pense que ce sera une lutte différente. Je vais essayer d'être constant et rapide, mais si le premier tour est plus propre, je pourrai être un peu plus fort."

Après un coup de mou pendant l'été, Jorge Martín peut se féliciter de retrouver un très bon niveau grâce à une harmonie enfin trouvée avec l'Aprilia, qu'il n'a jamais pu découvrir convenablement à cause de ses blessures à répétition en 2025 : "C'est sûr que je connais un peu mieux la moto maintenant. J'ai eu du mal dans quelques courses, j'ai été super rapide dans d'autres courses. Je pense que j'ai toujours été rapide mais je dois faire mieux dans les mauvais jours."

Pas d'inquiétude pour le bras

Il y a une semaine à Misano, Jorge Martín avait déjà réalisé plusieurs dépassements en course principale, jusqu'à s'emparer de la première place, pour finalement devoir ralentir en raison d'un arm-pump. Il ignore encore s'il devra être opéré au début de la semaine prochaine et a même reconnu une certaine appréhension, mais une bonne préparation physique lui permet de s'éloigner de cette perspective.

"C'est beaucoup mieux que samedi à Misano. Je sens qu'il a beaucoup travaillé, mais parce que j'ai attaqué à la limite. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je prendrai une décision demain mais on dirait que je vais pouvoir éviter l'opération."

Jorge Martín a remporté son quatrième sprint de l'année au Red Bull Ring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ce n'est pas que de la kinésithérapie, mais beaucoup de thérapies en dehors", a ajouté Martín. "Peut-être deux heures ou deux heures et demie tous les jours, et tous les jours chez moi. C'est important."

Jorge Martín promet même que les douleurs au bras ne vont "pas du tout" conditionner son approche de la course : "Je suis prêt à tout, donc je vais faire de mon mieux."