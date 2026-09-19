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Martín arrache la pole à Márquez et Acosta !

Jorge Martín a décroché sa troisième pole position de la saison en dominant les qualifications du Grand Prix d'Autriche, au Red Bull Ring, devant Marc Márquez et Pedro Acosta.

Léna Buffa
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jack Miller, Pramac Racing

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
39

L'avant de la grille de départ promet d'ores et déjà une belle lutte pour les courses qui se tiendront ce week-end à Spielberg. Jorge Martín et Marc Márquez, aujourd'hui à égalité de points au sommet du championnat, partiront devant, avec un avantage pour le pilote Aprilia. Pedro Acosta, en grande forme hier, prendra place lui aussi sur la première ligne, où il n'a plus figuré depuis la Hongrie.

Voir aussi :

Q1 - Le même chrono pour Zarco et Bagnaia !

Après la pluie ayant touché le Red Bull Ring en début de journée, les conditions n'étaient pas idéales pour les qualifications MotoGP. Les 12 pilotes qui se sont montrés les moins rapides vendredi après-midi en ont été pour leurs frais, puisqu'ils ont dû continuer à limer le bitume dans la foulée des EL2 pour améliorer les conditions.

Le premier chrono de référence de cette Q1 a été posté par Johann Zarco, en 1'29"447. Au vu des conditions, cependant, les performances se sont continuellement améliorées et, dès le tour suivant, c'est un temps de 1'28"877 qui dominait le classement, accolé au nom de Raúl Fernández.

Pourtant, le pilote Trackhouse n'était pas à l'aise et il s'est empressé de signaler à son équipe des vibrations à l'avant pour changer de moto en vue de la phase décisive de cette séance. Il testait ce matin de nouveaux réglages après une première journée extrêmement compliquée qu'il a conclue en 19e position.

Le détrônement de Fernández n'a pas tardé, et il a été original ! À deux minutes de la conclusion, en effet, Bagnaia sa pris la tête avec un temps de 1'28"753 réalisé en pneus neufs… et Zarco a égalé ce chrono au millième près, avec pour sa part un pneu avant ayant déjà bouclé six tours.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, meilleur temps de la Q1

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández a réussi à améliorer sa marque sous le drapeau à damier, mais il a échoué à reprendre le duo de tête. Il hérite donc de la 13e place sur la grille de départ, logiquement déçu au vu du potentiel d'Aprilia.

On notera aussi que Pol Espargaró s'est montré plus rapide que son coéquipier du moment, Enea Bastianini, sur la KTM de l'équipe Tech3. Chez Honda, l'avance de Johann Zarco sur ses trois collègues est notable, le premier d'entre eux étant Luca Marini, à trois dixièmes et demis.

Les trois dernières places de la grille seront occupées par des Yamaha, la quatrième étant quant à elle promise à un bien meilleur emplacement puisque Fabio Quartararo s'est qualifié dès vendredi pour la Q2.

GP d'Autriche MotoGP - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

1'28.753

   176.363  
2 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.000

1'28.753

 0.000 176.363  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.118

1'28.871

 0.118 176.129  
4 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 8

+0.219

1'28.972

 0.101 175.929  
5 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 9

+0.357

1'29.110

 0.138 175.657  
6 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 9

+0.401

1'29.154

 0.044 175.570  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 9

+0.412

1'29.165

 0.011 175.548  
8 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 9

+0.689

1'29.442

 0.277 175.005  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.801

1'29.554

 0.112 174.786  
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+0.910

1'29.663

 0.109 174.573  
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 9

+0.936

1'29.689

 0.026 174.523  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+1.303

1'30.056

 0.367 173.811  
Voir les résultats complets

Q2 - Première ligne explosive !

La seconde partie des qualifications a démarré sur les chapeaux de roue, tout le monde cherchant immédiatement à se placer. Cela a donné lieu à une scène curieuse lorsque Jorge Martín et Pedro Acosta se sont gênés sitôt lancés à l'assaut du chrono. C'est alors Marco Bezzecchi qui a signé le meilleur temps provisoire, en 1'28"919.

Malgré une secousse de sa Ducati à la sortie du dernier virage, Marc Márquez lui a chipé la première place sans tarder. Puis c'est le stand KTM qui a retrouvé le sourire, avec une amélioration d'un dixième et demi venue d'Acosta, que l'on ne cesse de dire mieux placé que jamais pour aller chercher sa première victoire MotoGP ce week-end.

Avant l'entrée dans le time attack décisif, les deux Français occupaient les deux dernières places, Fabio Quartararo devant Johann Zarco. Pecco Bagnaia était plutôt bien loti au vu de sa situation actuelle, puisqu'il occupait la septième position. En revanche, Marco Bezzecchi comptait une demi-seconde de retard sur la pole provisoire et sa cinquième place ne pouvait le contenter.

L'Italien a réussi à s'améliorer en lançant une attaque nourrie, toutefois Martín a immédiatement enfoncé le clou en 1'27"917. Marc Márquez, bien qu'extrêmement instable sur sa Ducati, a pratiquement égalé ce chrono, mais échoué à la deuxième place, tandis qu'Acosta se trouvait lui-même à une poignée de centième et troisième.

Álex Márquez était quatrième lorsqu'il est tombé, en plein cœur de cette lutte intense pour la pole. Cela a provoqué la sortie des drapeaux jaunes dans le premier secteur et scellé la fin du suspense.

 

La première ligne sera donc bel et bien composée du trio Martín-Márquez-Acosta, soit les deux co-leaders du championnat et celui que le #93 lui-même a désigné favori pour la victoire. Ils s'élanceront devant Bezzecchi, qui a profité des derniers instants de la séance pour grapiller une place.

La deuxième ligne sera complétée par Ai Ogura, décidément en grande forme pour son retour de blessure, et Álex Márquez. Pecco Bagnaia a validé la septième position sur la grille, tandis que Fabio Quartararo et Johann Zarco ont grimpé de quelques places.

GP d'Autriche MotoGP - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

1'27.917

   178.040  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 9

+0.015

1'27.932

 0.015 178.010  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.071

1'27.988

 0.056 177.896  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.249

1'28.166

 0.178 177.537  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+0.533

1'28.450

 0.284 176.967  
6 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.556

1'28.473

 0.023 176.921  
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+0.610

1'28.527

 0.054 176.813  
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.695

1'28.612

 0.085 176.644  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.706

1'28.623

 0.011 176.622  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.715

1'28.632

 0.009 176.604  
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.812

1'28.729

 0.097 176.411  
12 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.945

1'28.862

 0.133 176.147  
Voir les résultats complets
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