Martín arrache la pole à Márquez et Acosta !

L'avant de la grille de départ promet d'ores et déjà une belle lutte pour les courses qui se tiendront ce week-end à Spielberg. Jorge Martín et Marc Márquez, aujourd'hui à égalité de points au sommet du championnat, partiront devant, avec un avantage pour le pilote Aprilia. Pedro Acosta, en grande forme hier, prendra place lui aussi sur la première ligne, où il n'a plus figuré depuis la Hongrie.

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Q1 - Le même chrono pour Zarco et Bagnaia !

Après la pluie ayant touché le Red Bull Ring en début de journée, les conditions n'étaient pas idéales pour les qualifications MotoGP. Les 12 pilotes qui se sont montrés les moins rapides vendredi après-midi en ont été pour leurs frais, puisqu'ils ont dû continuer à limer le bitume dans la foulée des EL2 pour améliorer les conditions.

Le premier chrono de référence de cette Q1 a été posté par Johann Zarco, en 1'29"447. Au vu des conditions, cependant, les performances se sont continuellement améliorées et, dès le tour suivant, c'est un temps de 1'28"877 qui dominait le classement, accolé au nom de Raúl Fernández.

Pourtant, le pilote Trackhouse n'était pas à l'aise et il s'est empressé de signaler à son équipe des vibrations à l'avant pour changer de moto en vue de la phase décisive de cette séance. Il testait ce matin de nouveaux réglages après une première journée extrêmement compliquée qu'il a conclue en 19e position.

Le détrônement de Fernández n'a pas tardé, et il a été original ! À deux minutes de la conclusion, en effet, Bagnaia sa pris la tête avec un temps de 1'28"753 réalisé en pneus neufs… et Zarco a égalé ce chrono au millième près, avec pour sa part un pneu avant ayant déjà bouclé six tours.

Johann Zarco, meilleur temps de la Q1 Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández a réussi à améliorer sa marque sous le drapeau à damier, mais il a échoué à reprendre le duo de tête. Il hérite donc de la 13e place sur la grille de départ, logiquement déçu au vu du potentiel d'Aprilia.

On notera aussi que Pol Espargaró s'est montré plus rapide que son coéquipier du moment, Enea Bastianini, sur la KTM de l'équipe Tech3. Chez Honda, l'avance de Johann Zarco sur ses trois collègues est notable, le premier d'entre eux étant Luca Marini, à trois dixièmes et demis.

Les trois dernières places de la grille seront occupées par des Yamaha, la quatrième étant quant à elle promise à un bien meilleur emplacement puisque Fabio Quartararo s'est qualifié dès vendredi pour la Q2.

Q2 - Première ligne explosive !

La seconde partie des qualifications a démarré sur les chapeaux de roue, tout le monde cherchant immédiatement à se placer. Cela a donné lieu à une scène curieuse lorsque Jorge Martín et Pedro Acosta se sont gênés sitôt lancés à l'assaut du chrono. C'est alors Marco Bezzecchi qui a signé le meilleur temps provisoire, en 1'28"919.

Malgré une secousse de sa Ducati à la sortie du dernier virage, Marc Márquez lui a chipé la première place sans tarder. Puis c'est le stand KTM qui a retrouvé le sourire, avec une amélioration d'un dixième et demi venue d'Acosta, que l'on ne cesse de dire mieux placé que jamais pour aller chercher sa première victoire MotoGP ce week-end.

Avant l'entrée dans le time attack décisif, les deux Français occupaient les deux dernières places, Fabio Quartararo devant Johann Zarco. Pecco Bagnaia était plutôt bien loti au vu de sa situation actuelle, puisqu'il occupait la septième position. En revanche, Marco Bezzecchi comptait une demi-seconde de retard sur la pole provisoire et sa cinquième place ne pouvait le contenter.

L'Italien a réussi à s'améliorer en lançant une attaque nourrie, toutefois Martín a immédiatement enfoncé le clou en 1'27"917. Marc Márquez, bien qu'extrêmement instable sur sa Ducati, a pratiquement égalé ce chrono, mais échoué à la deuxième place, tandis qu'Acosta se trouvait lui-même à une poignée de centième et troisième.

Álex Márquez était quatrième lorsqu'il est tombé, en plein cœur de cette lutte intense pour la pole. Cela a provoqué la sortie des drapeaux jaunes dans le premier secteur et scellé la fin du suspense.

La première ligne sera donc bel et bien composée du trio Martín-Márquez-Acosta, soit les deux co-leaders du championnat et celui que le #93 lui-même a désigné favori pour la victoire. Ils s'élanceront devant Bezzecchi, qui a profité des derniers instants de la séance pour grapiller une place.

La deuxième ligne sera complétée par Ai Ogura, décidément en grande forme pour son retour de blessure, et Álex Márquez. Pecco Bagnaia a validé la septième position sur la grille, tandis que Fabio Quartararo et Johann Zarco ont grimpé de quelques places.

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