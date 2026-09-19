EL2 - Márquez finit au sol mais avec le meilleur temps

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Marc Márquez a signé le meilleur temps des derniers essais libres du GP d'Autriche MotoGP. Une séance disputée dans des conditions humides et qui n'a piégé que l'Espagnol.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
39

La deuxième journée du GP d'Autriche a débuté dans une atmosphère toujours bien fraîche et sur une piste conservant d'importantes traces d'humidité en conséquence de nouvelles averses au petit matin.

Ces conditions piégeuses ont convaincu une bonne partie des pilotes à rester au stand lorsque le feu est passé au vert au bout de la pitlane. D'autres se sont lancés sans attendre, en slicks pour la plupart ou en pneus pluie pour Pol Espargaró.

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À ce stade, il s'agissait plus de nettoyer la piste que de chercher la performance. La baisse progressive des chronos a toutefois traduit l'amélioration des conditions. Raúl Fernández en a été l'un des principaux moteurs en ayant établi une marque à 1'31"548 avant de rentrer au stand après une solide série de tours.

Tandis que le pilote Trackhouse débriefait avec son groupe technique, notamment car il tente de nouveaux réglages après sa grosse contre-performance d'hier, son Aprilia a cédé la place en tête à la Honda pilotée par Takaaki Nakagami, puis à la Ducati de Pecco Bagnaia, le premier à descendre sous la barre des 1'31.

Après qu'une petite dizaine de pilotes a essuyé les plâtres pendant la première moitié de la séance, la piste était nettement plus peuplée dans le second quart d'heure, les pilotes Gresini étant les derniers à se joindre à leurs collègues. Tout le monde était à présent en pneus slicks, et l'on a à peine remarqué quelques virages coupés ainsi qu'une instabilité notable dans le premier virage du circuit.

Jorge Martín s'est emparé de la première place à cinq minutes du drapeau à damier, avec un temps cette fois inférieur à 1'30. Puis c'est Marc Márquez qui a pris les rênes, avec un gain de deux dixièmes. Le chrono s'est donc arrêté sur 1'29"663, mais un dernier rebondissement était encore à venir.

L'Espagnol s'était déjà fait une belle chaleur dans le virage 4, où il a réussi à rattraper sa Ducati. Mais en passant ensuite dans le virage 1, il n'a cette fois pas pu éviter la chute. Il a finalement réussi regagner son stand sur sa machine, mais cette petite erreur vient compliquer la tâche du champion en titre et de son équipe, à quelques minutes des qualifications.

 

Toprak Razgatlioglu et Takaaki Nakagami auront été les plus actifs de cette séance avec 14 tours à leur compteur. On a aussi beaucoup vu Marco Bezzecchi, qui étrenne une petite modification aéro sur son Aprilia pour tenter d'aller chercher un peu plus de performance encore. Fabio Di Giannantonio n'est pas en reste, et lui aussi expérimente des solutions aérodynamiques, notamment en retentant d'utiliser la solution 2026 de Ducati.

Les 12 pilotes devant disputer la Q1 vont à présent enchaîner avec la première partie des qualifications, dans des conditions qui restent tout de même assez précaires à ce stade. Les deux plus rapides rejoindront la Q2 pour laquelle ils sont déjà dix à être qualifiés sur la base des chronos des Essais de vendredi après-midi.

GP d'Autriche MotoGP - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 8

1'29.663

   174.573  
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+0.202

1'29.865

 0.202 174.181  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.226

1'29.889

 0.024 174.134  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.294

1'29.957

 0.068 174.003  
5 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+0.430

1'30.093

 0.136 173.740  
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.577

1'30.240

 0.147 173.457  
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.607

1'30.270

 0.030 173.399  
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 12

+0.751

1'30.414

 0.144 173.123  
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 9

+0.789

1'30.452

 0.038 173.050  
10 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+0.800

1'30.463

 0.011 173.029  
11 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.899

1'30.562

 0.099 172.840  
12 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 11

+0.940

1'30.603

 0.041 172.762  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.104

1'30.767

 0.164 172.450  
14 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 11

+1.246

1'30.909

 0.142 172.180  
15 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+1.290

1'30.953

 0.044 172.097  
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+1.453

1'31.116

 0.163 171.789  
17 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 14

+1.485

1'31.148

 0.032 171.729  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 9

+1.544

1'31.207

 0.059 171.618  
19 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 9

+1.564

1'31.227

 0.020 171.580  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+1.704

1'31.367

 0.140 171.317  
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+1.780

1'31.443

 0.076 171.175  
22 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+1.901

1'31.564

 0.121 170.949  
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