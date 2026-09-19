EL2 - Márquez finit au sol mais avec le meilleur temps

La deuxième journée du GP d'Autriche a débuté dans une atmosphère toujours bien fraîche et sur une piste conservant d'importantes traces d'humidité en conséquence de nouvelles averses au petit matin.

Ces conditions piégeuses ont convaincu une bonne partie des pilotes à rester au stand lorsque le feu est passé au vert au bout de la pitlane. D'autres se sont lancés sans attendre, en slicks pour la plupart ou en pneus pluie pour Pol Espargaró.

À ce stade, il s'agissait plus de nettoyer la piste que de chercher la performance. La baisse progressive des chronos a toutefois traduit l'amélioration des conditions. Raúl Fernández en a été l'un des principaux moteurs en ayant établi une marque à 1'31"548 avant de rentrer au stand après une solide série de tours.

Tandis que le pilote Trackhouse débriefait avec son groupe technique, notamment car il tente de nouveaux réglages après sa grosse contre-performance d'hier, son Aprilia a cédé la place en tête à la Honda pilotée par Takaaki Nakagami, puis à la Ducati de Pecco Bagnaia, le premier à descendre sous la barre des 1'31.

Après qu'une petite dizaine de pilotes a essuyé les plâtres pendant la première moitié de la séance, la piste était nettement plus peuplée dans le second quart d'heure, les pilotes Gresini étant les derniers à se joindre à leurs collègues. Tout le monde était à présent en pneus slicks, et l'on a à peine remarqué quelques virages coupés ainsi qu'une instabilité notable dans le premier virage du circuit.

Jorge Martín s'est emparé de la première place à cinq minutes du drapeau à damier, avec un temps cette fois inférieur à 1'30. Puis c'est Marc Márquez qui a pris les rênes, avec un gain de deux dixièmes. Le chrono s'est donc arrêté sur 1'29"663, mais un dernier rebondissement était encore à venir.

L'Espagnol s'était déjà fait une belle chaleur dans le virage 4, où il a réussi à rattraper sa Ducati. Mais en passant ensuite dans le virage 1, il n'a cette fois pas pu éviter la chute. Il a finalement réussi regagner son stand sur sa machine, mais cette petite erreur vient compliquer la tâche du champion en titre et de son équipe, à quelques minutes des qualifications.

Toprak Razgatlioglu et Takaaki Nakagami auront été les plus actifs de cette séance avec 14 tours à leur compteur. On a aussi beaucoup vu Marco Bezzecchi, qui étrenne une petite modification aéro sur son Aprilia pour tenter d'aller chercher un peu plus de performance encore. Fabio Di Giannantonio n'est pas en reste, et lui aussi expérimente des solutions aérodynamiques, notamment en retentant d'utiliser la solution 2026 de Ducati.

Les 12 pilotes devant disputer la Q1 vont à présent enchaîner avec la première partie des qualifications, dans des conditions qui restent tout de même assez précaires à ce stade. Les deux plus rapides rejoindront la Q2 pour laquelle ils sont déjà dix à être qualifiés sur la base des chronos des Essais de vendredi après-midi.

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