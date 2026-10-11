Hadjar change encore de moteur et va devoir partir des stands à Singapour

Déjà touché par un problème moteur en qualifs sprint qui a compromis ses chances en SQ3, puis contraint à l'abandon en sprint - à nouveau à cause d'un souci moteur - avant de devoir mettre rapidement pied à terre en qualifications sur un problème de boîte de vitesses, Isack Hadjar - déjà assuré de partir du fond de grille - va s'élancer des stands ce dimanche du côté de Singapour.

Red Bull a en effet décidé de changer plusieurs éléments de son moteur et de lui installer des composants neufs. Ainsi, il va monter son huitième moteur thermique de la saison (alors que le quota maximum est de quatre), son septième turbo (quota de quatre), son septième système d'échappement (quota de quatre) et ses huitièmes pièces auxiliaires (quota de six).

Tous ces changements étant effectués sous parc fermé, Hadjar est donc contraint de s'élancer depuis la voie des stands.

Il ne sera d'ailleurs pas seul puisqu'il sera accompagné des deux Aston Martin : pour Fernando Alonso, cela s'explique notamment par l'installation d'un sixième turbocompresseur cette année.

Quant à Lance Stroll, il s'agit simplement de changements sur les réglages de suspension, mais qui, là aussi, enfreignent le parc fermé. Il est à noter que les deux écuries ont profité des changements moteur pour modifier aussi ces réglages sur les voitures d'Hadjar et d'Alonso.

Initialement, Alonso devait partir 16e, Stroll 18e et Hadjar 21e. Cela permet déjà à George Russell, contraint à partir du fond de grille, de gagner trois positions ; il partira donc depuis le 19e emplacement.

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