La FIA admet une atteinte à l'équité après le "chaos" des qualifs sprint à Singapour

La FIA a de nouveau reconnu une erreur humaine lors du Grand Prix de Singapour de Formule 1. Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la fédération, a décrit cet incident comme "la pire chose" qui puisse arriver à l'instance.

Après l'interruption des qualifications sprint par un drapeau rouge, provoqué par l'accident de Sergio Pérez, la fin de la SQ1 a été perturbée par une mauvaise gestion du mode dépassement (overtake mode) par la direction de course. Celui-ci n'a d'abord pas été réactivé, avant d'être brièvement remis en service pendant 27 secondes, puis désactivé à nouveau.

Les pilotes, surpris par le manque de puissance, ont eu du mal à comprendre la situation. Ceux qui ont été éliminés dès cette première phase des qualifications sprint ont estimé avoir été pénalisés de manière injuste.

Interrogé par Sky Allemagne, Nikolas Tombazis a souligné que "beaucoup de choses se passent simultanément à la direction de course", avant d'expliquer comment cette erreur avait pu se produire.

"Normalement, la réactivation du mode dépassement est une procédure manuelle, car nous voulons évidemment nous assurer, du point de vue de la sécurité, que les conditions permettent de le réactiver", a-t-il détaillé.

"Malheureusement, une fenêtre contextuelle est apparue sur l'ordinateur de quelqu'un. Elle n'a pas été traitée assez rapidement, ou au moment où elle aurait dû l'être. Puis, sous la pression du temps et des autres contraintes, cela a malheureusement été oublié."

Sergio Pérez (Cadillac Racing) Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Tombazis a expliqué que la direction de course avait ensuite cherché à comprendre l'origine du problème, alors que les pilotes commençaient à s'en plaindre à la radio.

"Nous avons alors lancé une analyse assez poussée pour déterminer s'il y avait un autre problème, car nous entendions bien sûr les pilotes se plaindre et demander ce qui se passait. Nous avons fini par comprendre d'où venait le problème."

"À ce moment-là, une décision erronée a été prise : le mode a été brièvement réactivé, mais ce n'était pas la bonne décision du point de vue de l'équité. Il a ensuite été désactivé à nouveau."

Le directeur des monoplaces a reconnu que la situation avait été "assez chaotique", compte tenu de ses conséquences sur la hiérarchie sportive. "Nous n'en sommes pas satisfaits, car certains pilotes ont été davantage affectés que d'autres", a-t-il ajouté.

"Par conséquent, dès la première séance des qualifications sprint, nous avons estimé que ce problème avait interféré avec les résultats. Pour la FIA, c'est probablement, à certains égards, la pire chose qui puisse arriver, car nos priorités absolues sont toujours la sécurité et l'équité."

"Bien sûr, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une situation dans laquelle un résultat est injuste ou incorrect. C'est un travail complexe et les gens peuvent commettre des erreurs, il faut en avoir conscience. Mais lorsque nous en commettons, nous devons aussi les analyser et nous assurer qu'elles ne se reproduisent pas. C'est ce que nous sommes en train de faire."

Cette nouvelle erreur est survenue moins d'une semaine après le Grand Prix de Bahreïn, disputé à Sepang, où un dysfonctionnement logiciel des groupes propulseurs avait perturbé plusieurs concurrents. Une mise à jour du logiciel avait alors été nécessaire sur toutes les monoplaces avant que la course puisse débuter.

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