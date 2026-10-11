"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez

Marc Márquez a pour habitude d'analyser en détail les épreuves qui l'attendent au fur et à mesure de l'avancée dans la saison, afin de se faire une idée des moments où il devra passer à l'attaque et de ceux où il devra essayer d'encaisser les coups portés par ses adversaires. Son historique à Mandalika, où il n'avait jamais franchi la ligne d'arrivée dans aucune des courses longues auxquelles il avait pris part jusqu'à présent, l'incitait à se montrer plus prudent qu'agressif en arrivant en Indonésie.

C'est précisément pour cette raison que les 22 points qu'il a récoltés grâce à sa victoire lors de la course sprint et à sa sixième place ce dimanche ont tout d'un véritable triomphe pour le champion en titre. En effet, seul Marco Bezzecchi a récolté un butin plus important (25 points).

La situation au championnat reste positive également puisque Jorge Martín, qui est arrivé en Indonésie en tête du classement général avec deux points d'avance sur le pilote Ducati, quitte Lombok exactement dans la même situation. Et ce constat paraît plus favorable à Márquez si l'on tient compte du fait qu'il affrontait ce week-end l'un des circuits qui lui pose le plus de difficultés.

"Ça a été un week-end parfait. Je suis très content de n'avoir perdu aucun point face à Martín, et seulement trois face à Bezzecchi. Si on m'avait dit ça jeudi, j'aurais sauté de joie", a résumé Marc Márquez.

Samedi, l'Espagnol est parvenu à gérer à sa guise les 12 tours que comptait la course sprint, surtout après l'accident de Marco Bezzecchi et de Raúl Fernández dans le premier virage. Mais dimanche, les quatre pilotes Aprilia ont démontré le potentiel que l'on attendait du groupe de Noale sur un circuit où la fluidité et la vitesse en sortie de virage priment.

"Évidemment, on en veut toujours plus. Mais nous avons souffert, car l'usure des pneus était importante, et j'ai dû forcer puisque les temps ne venaient pas facilement. L'important, c'est que j'ai su tenir bon et terminer premier des Ducati. Nous avons sauvé les meubles lors d'un week-end mouvementé", a déclaré le pilote espagnol.

Et Márquez a reconnu avoir dû faire quelques efforts pour que les mauvaises expériences du passé ne l'affectent pas sur un circuit qui lui avait presque toujours posé problème : "J'ai su surmonter de nombreux problèmes au cours du week-end, pour me concentrer sur le présent et non sur le passé, car ici, je n'avais encore réussi aucun dimanche."

Le Catalan aborde la dernière ligne droite du championnat avec la conviction d'être engagé dans une lutte à trois, confirmée par la victoire de Bezzecchi ce dimanche.

"Le championnat du monde se joue à trois. On a vu que tout peut arriver. Bezzecchi a remporté les deux dernières courses de l'année dernière et les trois premières de cette année. Mais ce qui est beau, c'est que je me bats contre deux Aprilia", a conclu le nonuple champion du monde.

Marc Márquez va maintenant passer quelques jours en Indonésie avec sa compagne avant de se rendre en Australie, où ses souvenirs sont bien plus beaux que ceux qui le hantaient à Lombok.