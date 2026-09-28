Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda

Le marché des pilotes est agité mais celui des sponsors l'est tout autant en MotoGP, avec des transferts parfois attendus et d'autres beaucoup plus surprenants. Alors que Monster doit encore décider s'il restera associé à Yamaha, un changement est déjà connu : Red Bull va redevenir sponsor de l'équipe Honda officielle, comme GPOne l'a révélé samedi.

Motorsport.com a par ailleurs appris que le retour de la boisson énergisante aura un second effet. Fabio Quartararo, recrue star de Honda, va devoir quitter Monster, le concurrent direct de Red Bull, avec qui il avait des liens forts depuis son arrivée en MotoGP en 2019. Selon nos informations, Honda devait compenser la perte du contrat Monster pour Quartararo, qui courait après 2026.

Dès le mois de janvier, le Français intégrera le pool d'athlètes Red Bull, et il devrait porter le logo aux taureaux rouges dès son premier test sur la Honda à Valence juste après la fin de la saison.

Red Bull fera son retour chez Honda après avoir quitté le constructeur fin 2023, en profitant d'une clause qui lui permettait de mettre fin au contrat en cas de départ de Marc Márquez. Ce dernier est dans un premier temps resté lié à Red Bull, avant de devoir s'en séparer en rejoignant l'équipe Ducati officielle l'an dernier, de la même façon que Jorge Martín a dû couper les ponts avec la marque quand Monster a pris une place importante sur les Aprilia en début d'année.

Fabio Quartararo file chez Red Bull. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Red Bull avait une présence modeste sur les Honda lorsque Márquez était chez le constructeur, principalement sur le bas du carénage. Selon nos informations, son logo sera beaucoup plus visible l'an prochain.

Le duel entre Red Bull et Monster dure depuis plusieurs saisons, en parrainant des équipes, des pilotes et des Grands Prix. Monster est actuellement le sponsor titre de Yamaha et va devenir celui d'Aprilia l'an prochain, tout en étant une présence plus modeste chez Ducati, et la boisson est le partenaire principal des courses à Barcelone et Brno. Red Bull a des liens avec les deux équipes de KTM, des contrats avec de nombreux pilotes, et apparaît comme le sponsor titre des courses à Austin et Misano.

D'autres changements sont possibles à plus long terme. La situation de Ducati sera à suivre : son contrat avec Monster couvre la saison 2027 mais le constructeur va réunir Marc Márquez et Pedro Acosta, deux pilotes dont la carrière a été soutenue par Red Bull pendant de longues années.