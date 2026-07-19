Tech3 ne veut plus porter les mêmes couleurs que KTM en 2027

Depuis son association avec KTM en 2019, Tech3 a fait plusieurs fois évoluer les livrées de ses motos. D'abord un bleu inspiré par Red Bull, puis un orange qui permettait à l'équipe française d'arborer encore plus les couleurs du constructeur que le team d'usine, avant de s'éloigner de l'image de KTM pendant deux saisons, en affichant à la place le rouge de GasGas, marque du même groupe.

En 2025, KTM a voulu simplifier sa communication et rapprocher les deux équipes, ce qui s'est matérialisé avec une livrée commune. Tech3 a ainsi adopté le bleu et orange de l'équipe KTM officielle, mais aussi les mêmes sponsors, à de rares variations près.

Ce ne sera plus le cas en 2027. L'accord entre KTM et Tech3 a été prolongé mais la formation de Bormes-les-Mimosas va reprendre le contrôle de son image, et adopter des couleurs qui lui seront propres. Tech3 veut en effet se développer et Günther Steiner juge nécessaire de rendre l'équipe plus identifiable sur la grille.

"Nous voulons travailler avec KTM, nous voulons travailler ensemble", a souligné l'Italien, qui a pris le contrôle de Tech3 pendant l'hiver. "Ils ont leur propre histoire, nous avons la nôtre. C'est ce qu'il faut, selon moi. C'est également beaucoup mieux pour le paddock."

C'est difficile à voir, mais Maverick Viñales et Pedro Acosta ne roulent pas dans la même équipe. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Cette année, ce n'est pas un problème, mais ça l'est si on veut écrire sa propre histoire", a ajouté Steiner. "Dans la situation actuelle, on ne peut pas le faire."

Quand on arrive dans une équipe, on ne connaît pas encore les gens qui travaillent là et leur nom. Je dois regarder s'ils travaillent pour nous ou pour KTM.

Les KTM officielles et celles de l'équipe satellite devraient être plus faciles à distinguer en 2027. Et même en interne, Steiner s'attend à une situation simplifiée, puisque les couleurs communes ne lui ont pas facilité la tâche cette année !

"Quand on arrive dans une équipe, on ne connaît pas encore les gens qui travaillent là et leur nom. Je dois regarder s'ils travaillent pour nous ou pour KTM. Je regarde leur t-shirt, et il faut vraiment regarder dans quelle équipe ils sont !"

"C'est bizarre pour moi. Actuellement, il y a une identité. […] À l'avenir, je veux que l'on fasse quelque chose de différent."

Red Bull sera moins présent... et peut-être absent

Red Bull n'aura pas la même présence chez Tech3 en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cette distinction ne sera pas qu'une histoire de couleurs. Tech3 va devoir chercher ses propres sponsors et même si Red Bull a prolongé avec KTM, sa présence sur les motos du team satellite devrait être fortement réduite, voire totalement effacée, alors que l'on sait que les boissons énergisantes pourraient, comme les pilotes, s'adonner à un jeu de chaises musicales entre équipes l'an prochain.

"Nous cherchons des sponsors", a confirmé Steiner peu avant la pause estivale. "Il est certain que Red Bull ne sera pas aussi présent que cette année sur nos motos. Je ne sais pas s'ils seront là ou pas du tout, je n'en ai pas encore parlé avec eux, mais il est certain qu'ils n'auront pas la même présence. Ce sera un accord totalement différent pour nous l'an prochain."

"Nous allons chercher nos propres sponsors et nous y travaillons. Nous avançons bien. Évidemment, nous ferons une annonce quand nous aurons quelque chose à annoncer, mais ça se présente assez bien pour le moment."

Propos recueillis par Gerald Dirnbeck