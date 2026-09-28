Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou

Le champion du monde en titre, Lando Norris s'est excusé auprès de Franco Colapinto sur ses réseaux sociaux après avoir réclamé une suspension pour le pilote Alpine, qui avait mis un terme à sa course lors du GP d'Azerbaïdjan.

Colapinto a provoqué un accrochage au 36e tour, lors de la relance après la voiture de sécurité, en bloquant ses roues à l'approche du premier virage du glissant circuit urbain de Bakou. L'Argentin avait ainsi embarqué son équipier Pierre Gasly ainsi que le pilote McLaren.

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Norris était furieux après l'accident et estimait que la conduite de Colapinto méritait une sanction sévère de la part des commissaires de la FIA.

"Je ne l'ai pas vu. J'ai simplement été percuté. Je pense que la FIA devrait être plus stricte et commencer à infliger des suspensions pour ce genre de choses", s'était emporté Norris. "C'est de l'inconscience de la part de certains. Ça coûte énormément d'argent, toutes mes pièces sont maintenant à la poubelle. Il faut simplement les suspendre, parce que ce n'est pas une conduite digne de la Formule 1."

Interrogé sur les circonstances atténuantes qui pouvaient expliquer l'incident sur une piste glissante à Bakou, Norris avait ajouté : "En Formule 1, je pense qu'on s'attend à ce que les pilotes anticipent les choses. L'adhérence va être faible, les températures des pneus aussi, et elles n'étaient même pas si basses.

"En Formule 1, nous voulons nous mesurer aux meilleurs pilotes du monde, et quand ce genre de choses arrive, c'est parce qu'[ils] ne devraient pas être là. Je ne l'ai pas vu, mais si vous provoquez un accident lors d'une relance comme celle-ci, vous devriez au moins être suspendu pour une course."

L'accrochage entre Norris, Gasly et Colapinto à Bakou. Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Deux jours après les faits, Norris est revenu sur ses propos et a indiqué s'être excusé en privé auprès de Colapinto pour ses déclarations, qui avaient suscité de nouvelles attaques en ligne visant le Britannique, comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises de la part de certains fans de l'Argentin.

"Un week-end difficile dans l'ensemble à Bakou et, bien sûr, une fin de course décevante et prématurée", a écrit Norris sur ses réseaux sociaux. "Après la course, j'ai envoyé un message à Franco pour m'excuser des commentaires que j'ai faits et que je n'aurais tout simplement pas dû tenir."

"Je sais que je dois faire mieux et les émotions étaient fortes, mais ce n'est pas une excuse : j'avais tort. J'ai moi-même commis des erreurs au fil des années et je sais que cela fait partie de la course et du fait de se battre à la limite."

"Franco et moi avons eu une bonne discussion, nous sommes toujours amis et nous avons tous les deux hâte de reprendre la course ce week-end."

Franco Colapinto avait reconnu sa "grosse erreur", qui avait également provoqué la colère du patron d'Alpine, Flavio Briatore, puisqu'elle avait privé l'équipe d'un double résultat dans les points.

Vainqueur de la course, George Russell était l'un des plusieurs pilotes à estimer qu'une suspension était une sanction excessive.

"Je pense que c'est trop sévère, personnellement. Lors des relances derrière la voiture de sécurité, les pneus sont froids et une toute petite erreur peut avoir de grosses conséquences", a déclaré le pilote Mercedes. "Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. C'était une petite erreur avec de grosses conséquences."