Pourquoi Norris ne croit pas à la théorie de Russell sur le style de pilotage

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Le manuel des excuses des pilotes de course est un ouvrage aussi imposant que régulièrement consulté. Cette année, les particularités de la nouvelle réglementation technique semblent toutefois avoir fait émerger un nouveau chapitre.

Sur la grille, des écarts parfois difficiles à expliquer sont apparus entre équipiers, au point de rester complexes à décoder même après une analyse approfondie des données. Une théorie commence ainsi à émerger : ces écarts de performances, en partie imputés à des vitesse de pointe différentes entre les voitures, pourraient être en partie liées à de minuscules variations dans le style de pilotage.

Ces variations pourraient laisser à un pilote légèrement moins d'énergie électrique que son équipier à un endroit donné du circuit, poussant alors les algorithmes de gestion de l'énergie à réduire la puissance déployée en ligne droite.

Mais certains, comme Max Verstappen, défendent une théorie opposée : la complexité de la gestion de l'énergie aurait justement réduit l'influence du pilote sur les écarts de performance. Pour le Néerlandais, le principal indice est Liam Lawson, qu'il avait largement dominé avec la même voiture à l'époque de l'effet de sol, avant de voir le Néo-Zélandais monter dans la Red Bull en 2026 et se rapprocher sensiblement de lui.

Verstappen a également cité l'exemple de Yuki Tsunoda, présent dans la Racing Bulls à Zandvoort et immédiatement compétitif, sans aucune expérience préalable des F1 2026. Le Japonais a toutefois quelque peu contredit cette théorie en connaissant un week-end difficile à Monza, où il a notamment oublié à plusieurs reprises d'activer le "mode ligne droite" lors des essais et des qualifications.

George Russell a une théorie pour expliquer pourquoi Kimi Antonelli le devance. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Et pourtant, suffisamment de particularités semblent donner du crédit à cette théorie d'un avantage lié au style de pilotage lorsqu'on compare Russell à son équipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, ou encore le duo McLaren composé de Lando Norris et Oscar Piastri. Les dirigeants de Mercedes et de McLaren ont eux-mêmes conforté cette hypothèse, même si les sceptiques pourraient évidemment invoquer le principe de Mandy Rice-Davies : ils allaient forcément dire ça, non ?

En Espagne, alors qu'il répondait à des questions sur l'incapacité des concepteurs du circuit à imaginer un tracé propice aux dépassements, George Russell est revenu sur les efforts qu'il déploie pour comprendre où et pourquoi Antonelli parvient à être plus rapide que lui.

"J'ai une réponse et je travaille dessus", expliquait-il. "Et je pense que cela s'est nettement amélioré. Je suis donc très satisfait des progrès que j'ai réalisés, car fondamentalement, changer de style de pilotage est quelque chose que beaucoup de pilotes peuvent faire. Mais parvenir à être rapide avec ce nouveau style est une autre histoire."

"Et je trouve que mes performances depuis la pause estivale ont été… J'ai devancé Kimi lors des [deux] séances de qualifications [à Zandvoort et à Monza]. Et mon rythme de course était comparable au sien lors de ces deux courses. Je ne pouvais pas en dire autant avant la pause. Comme je l'ai dit, je suis donc très satisfait de cette progression. Nous verrons ce que la suite de la saison nous réserve."

Les écarts de déploiement électrique entre équipiers sont particulièrement visibles sur les circuits comportant de longues lignes droites. Le pilote disposant d'un niveau de charge inférieur reçoit soit moins de puissance électrique dans la ligne droite, ce qui se traduit par une vitesse de pointe moindre, soit entre plus tôt dans la phase de réduction progressive de la puissance, communément appelée "staircase".

Pour réaliser le "tour optimal" recherché par les ingénieurs, les pilotes doivent donc adopter une approche contre-intuitive : il ne suffit pas nécessairement de faire moins glisser la voiture à tel ou tel endroit, il faut également respecter avec précision certaines positions de l'accélérateur. Tout cet apprentissage doit se faire dans le simulateur, puisque l'époque des essais privés illimités sur circuit est révolue.

"C'est comme si, dans un match de football, vous rencontriez des difficultés et qu'on vous disait que vous ne pouvez pas aller vous entraîner avant la veille du match… et que vous n'aviez ensuite que deux séances d'une heure pour essayer de modifier complètement quelque chose et progresser", expliquait Russell.

"C'est donc difficile. Utiliser les séances d'essais libres pour tester certaines choses et même devoir essayer des choses pendant les courses, en travaillant sur ces techniques, c'est simplement le défi de la Formule 1.

Norris rejette encore la théorie du style de pilotage

Pour Russell, certains pilotes seraient donc avantagés au volant des nouvelles monoplaces, leur style de pilotage étant davantage en adéquation avec les caractéristiques de ces voitures. Le Britannique cite notamment Kimi Antonelli, Lando Norris et Lewis Hamilton, trois pilotes qui, selon lui, performent mieux que leur équipier, dont le style de pilotage serait moins adapté à la nouvelle génération de monoplaces.

"C'est une saison assez étrange quand on regarde la compétitivité de Piastri face à Lando l'an dernier, Charles [Leclerc] face à Lewis, et même la domination de Max sur tous ses équipiers lors de la précédente réglementation", a argumenté Russell. "Cette année, moi-même, Charles et Oscar sommes beaucoup plus en difficulté par rapport à nos équipiers."

"Et Max : ses équipiers ont été nettement plus proches de lui que n'importe lequel d'entre eux au cours des six dernières années. Kimi, Lewis et Lando ont également des styles de pilotage assez similaires. Pour moi, il est donc assez évident qu'avec cette voiture et ces pneus, je dois parvenir à faire certaines choses. Et ces choses sont déjà là chez les quatre pilotes que je viens de citer."

Lando Norris n'est pas d'accord avec la théorie de George Russell selon laquelle il serait avantagé en 2026 grâce à son style de pilotage. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lando Norris avait déjà rejeté cette théorie plus tôt dans la saison et il s'est de nouveau montré prêt à la contester. Pour le champion en titre, s'il parvient à performer cette saison, c'est surtout car il sait s'adapter.

"Honnêtement, je ne dirais pas vraiment que mon style de pilotage convient à cette voiture", a déclaré le pilote McLaren, en réponse aux propos de George Russell. "Je pense que mon style de pilotage fonctionne parce que je suis capable de mieux m'adapter."

"Je ne pense pas qu'il existe un style qui fonctionne à lui seul. Je ne pense pas piloter de la même manière que Kimi. Je ne l'ai évidemment jamais eu comme équipier, ni Lewis, donc je n'en sais rien. Il [Hamilton] pourrait probablement donner une meilleure description. Il n'a pas non plus été mon équipier, donc je ne pense pas qu'il puisse parler en connaissance de cause. Mais mon style de pilotage ne convient pas à cette voiture."

"C'est ma capacité d'adaptation qui me permet de piloter la voiture que j'ai. Je pense que ma force réside dans ma capacité à m'adapter à différents styles de pilotage. Ce n'était pas nécessairement mon meilleur atout l'an dernier. Je pense que le début de la saison [2025] convenait un peu mieux à Oscar. Ma force a été de pouvoir mieux m'adapter, puis de comprendre comment piloter la voiture de manière plus efficace. C'est ce qui m'a permis d'avoir une meilleure deuxième moitié de saison."

"Et c'est la même chose cette année. On ne pilote pas cette voiture comme celle de l'an dernier. Je dirais qu'elles ne sont même pas similaires à 1%. Je pense donc qu'il est incorrect de dire que mon style de pilotage convient simplement à cette voiture. Ma capacité à mieux m'adapter est, selon moi, ce qui fait ma force."

Antonelli s'est-il simplement mieux adapté que Russell ?

Même s'il frôle ici la contradiction, Norris soulève un point important sur l'adaptabilité : les F1 2026 exigent effectivement une approche très contre-intuitive, qu'il s'agisse des restrictions parfois absurdes liées à la position de l'accélérateur ou de leur tendance à pénaliser une vitesse de passage en courbe trop élevée. Beaucoup de pilotes se sont heurtés à ce problème en début de saison, avant de comprendre que la meilleure approche consistait à composer avec les limites des voitures plutôt qu'à les combattre.

En début de saison, George Russell bénéficiait de son expérience nettement supérieure à celle de Kimi Antonelli en F1, ainsi que d'une voiture largement plus performante que les autres. Mais à mesure que les performances se sont resserrées et que l'Italien s'est attelé à maîtriser les nouvelles F1, Russell a dû redoubler d'efforts.

Après le Grand Prix d'Italie, où Antonelli a pris le dessus sur Russell en remontant depuis la 19e place sur la grille - avec toutefois l'aide d'une voiture de sécurité virtuelle déployée au moment opportun, un scénario qui s'est également reproduit dimanche au GP d'Espagne pour favoriser sa victoire -, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a comparé Kimi à une sorte d'intelligence artificielle en apprentissage permanent. Il existe bel et bien une manière de piloter rapidement ces voitures : elle est peu naturelle, mais il faut simplement apprendre à la maîtriser.

Kimi Antonelli s'est-il simplement adapté ou a-t-il appris plus vite que George Russell ? Photo de: Clive Mason / Getty Images

De son côté, Norris possède effectivement un style différent de celui de Russell : il aborde la corde selon une trajectoire moins prononcée, fait davantage se chevaucher les phases de freinage et d'accélération, et exploite le moment où le grip latéral des pneus avant atteint son maximum pour aider la voiture à pivoter.

Lorsqu'il n'a pas confiance dans le comportement du train arrière de sa monoplace et que le train avant ne lui communique pas suffisamment le niveau d'adhérence disponible, Norris est en difficulté, comme à Bahreïn la saison dernière par exemple. Mais lorsque ces conditions sont réunies, il peut adapter sa trajectoire en courbe ainsi que le chevauchement entre frein et accélérateur.

Ce qui avait changé la donne pour le Britannique la saison dernière était le développement par McLaren d'une géométrie de suspension avant alternative, sacrifiant une partie des performances théoriques au profit d'un meilleur "feeling". Associée à sa capacité d'adaptation, cette solution avait plus que compensé le déficit aérodynamique lié au fait que la précédente configuration avant offrait moins d'anti-plongée.

Il existe également des similitudes entre les styles de George Russell et d'Oscar Piastri. Tous deux séparent davantage le freinage et le braquage, avec moins de chevauchement entre frein et accélérateur ; fondamentalement, ils demandent à la voiture de répondre à leurs sollicitations plutôt que de composer avec son comportement. Plusieurs pilotes, notamment ceux qui passent des heures dans le simulateur à affiner les modèles, estiment que cette approche est plus difficile à adapter aux particularités des F1 2026.

Le mental, l'autre clé de l'adaptation

La question du style de pilotage n'est donc peut-être pas l'excuse que certains imaginent. Elle constitue également un indicateur important de l'état d'esprit des pilotes et permet d'illustrer les différentes situations psychologiques présentes sur la grille.

Elina Haukipuro, coach spécialisée dans la performance de haut niveau et ancienne médecin de Mercedes, évoque la nécessité pour les pilotes d'éviter une "spirale négative" lorsqu'ils digèrent leurs défaites.

Le moyen le plus simple consiste souvent à blâmer la voiture, mais ils peuvent également commencer à remettre en question leurs propres capacités - comme Russell l'a fait lors de sa période de baisse de régime à la mi-saison, ou Norris lors des premières manches de 2025.

"Avoir cette pensée négative qui vous accompagne d'une course à l'autre est vraiment très mauvais pour la concentration, pour l'attention et pour la performance", a expliqué Haukipuro à Motorsport.com.

Maîtriser parfaitement l'aspect mental de la F1 est tout aussi important que perfectionner son style de pilotage. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Les pilotes qui réussissent le mieux dans ce genre de situations, notamment après une ou deux courses difficiles, sont ceux qui sont capables de laisser cela derrière eux, de se concentrer sur la situation présente, précisément sur la course actuelle, sans porter le poids de toute la saison sur leurs épaules", a ajouté Elina Haukipuro.

"Dès que vous commencez à penser : 'Où est-ce que je suis au championnat ? Qui est devant moi ? Que va-t-il se passer si je continue à performer comme ça ?', vous accordez déjà beaucoup trop d'attention à autre chose qu'à la course elle-même."

"Il faut être capable de distinguer ou de dissocier les résultats de son identité tout entière, et encore plus de sa propre valeur. Même si votre monde, ou la majeure partie de celui-ci, tourne autour de la course automobile, cela ne peut pas définir tout ce que vous êtes. Il faut donc être capable de prendre du recul, d'avoir confiance en ses compétences et d'analyser de manière plus neutre ce qui s'est passé, voire simplement de l'accepter."

"'Voilà ce qui s'est passé, j'ai commis une erreur, qu'est-ce qu'on peut en tirer, pourquoi est-ce arrivé ?'. Nous cherchons beaucoup à comprendre pourquoi les choses se produisent. Je dis toujours que tout vient de quelque chose : il y a toujours une explication à la manière dont on réagit ou à ce qui s'est produit pendant une course."

"Surtout en F1, nous disposons de tellement de données. Les pilotes qui sont capables d'analyser cela de manière très objective, qui ont suffisamment d'ouverture d'esprit pour dire : 'D'accord, c'était mon erreur, ce n'était pas la voiture, c'est quelque chose que j'ai fait. Que puis-je faire la prochaine fois pour éviter que cela se reproduise ?', sans rejeter la faute sur autre chose, sont ceux qui ont le bon état d'esprit."

Si la saison actuelle de F1 nous a appris quelque chose, c'est que les pilotes qui s'adaptent le mieux sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu.