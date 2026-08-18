Comment les difficultés de 2025 ont transformé Lando Norris

Lors du Grand Prix de Hongrie, Lando Norris a offert à McLaren sa première victoire de la saison, tout en décrochant son premier succès depuis qu'il est devenu champion du monde. Une victoire qui s'est quelque peu fait attendre au regard du début de saison difficile de l'écurie britannique, mais qui ne souffre d'aucune contestation.

À partir du samedi à Budapest, Norris a dominé le reste du week-end, en signant la pole position avant de s'imposer le lendemain. Dimanche, le Britannique s'est d'abord fait surprendre par son coéquipier au départ, avant de reprendre les commandes et de creuser un écart de plus de 15 secondes à l'arrivée, grâce à un rythme particulièrement impressionnant sur le Hungaroring.

Ce succès est venu récompenser une première moitié de saison très régulière pour Lando Norris qui, malgré le manque de rythme de la MCL40 et trois abandons ou non-départs liés à la fiabilité de sa monoplace, a su accumuler les bons résultats, avec notamment trois podiums et désormais une victoire. Tout cela en prenant également le dessus sur son coéquipier Oscar Piastri.

Avant de décrocher sa première victoire de la saison en Hongrie, Norris avait été interrogé en conférence de presse sur cette première moitié de championnat et sur ses propres performances, alors que le début de campagne en retrait de McLaren l'avait empêché de défendre pleinement son titre mondial.

"C'est difficile, parce que nous n'aurons jamais un avantage sur eux [Mercedes] comme celui qu'ils ont eu sur nous", avait répondu Lando Norris. "Nous pouvons rattraper notre retard jusqu'à leur niveau, mais pour récupérer les quelque 100 points qui me séparent actuellement de là où je voudrais être [la première place du championnat], ce sera assez difficile."

En Hongrie, Lando Norris a signé le premier succès de McLaren en 2026. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le Britannique reste pourtant positif, malgré la possibilité de devoir abandonner sa couronne un an seulement après l'avoir conquise. Une confiance qui s'explique notamment par sa propre perception du niveau qu'il affiche depuis le début d'année.

"Je suis plutôt du genre à rester dans le présent et à regarder vers l'avenir", ajoutait-il. "Honnêtement, j'ai le sentiment d'avoir mieux piloté durant cette première moitié de saison que je ne le faisais à ce stade l'an dernier, dans une certaine mesure. Oui, malheureusement, je ne mène pas le championnat. C'est à peu près tout ce à quoi je peux penser."

"Bien sûr, je veux une meilleure voiture et j'aimerais avoir une voiture qui puisse me donner davantage d'opportunités et me permettre d'obtenir des résultats à la hauteur du niveau de pilotage que j'ai le sentiment de produire. C'est la Formule 1."

"En ce qui concerne mon propre travail, je suis très, très satisfait. Bien sûr, j'aimerais en récolter davantage les fruits. Mais je crois toujours que nous pouvons obtenir de meilleurs résultats cette saison. Nous devons être patients, ce qui n'est jamais facile en Formule 1."

Le déclic de 2025 : les fondations de 2026

À ce stade l'année dernière, Lando Norris sortait tout juste la tête de l'eau après un début de campagne particulièrement difficile au cours duquel Oscar Piastri avait nettement pris l'avantage. Le Britannique peinait alors à exploiter sa monoplace et commettait notamment plusieurs erreurs en qualifications, tandis que son coéquipier affichait une remarquable régularité.

Le déclic était finalement intervenu au Grand Prix de Monaco, après avoir bataillé pour totalement revoir son approche de la McLaren. Norris y avait signé la pole position en battant le record absolu du circuit, avant de remporter la course le lendemain. Il avait alors retrouvé son meilleur niveau et commencé à reprendre l'ascendant sur Piastri.

La deuxième partie de la saison 2025 avait ainsi marqué un tournant pour Norris, tandis que la dynamique s'inversait au sein de McLaren. Le Britannique avait repris le dessus sur son coéquipier et avait finalement décroché son premier titre mondial, malgré le retour de Max Verstappen en fin de saison.

Lando Norris est le champion du monde 2025 de Formule 1. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pour Andrea Stella, directeur de McLaren, le niveau affiché par Norris en 2026 n'est donc pas sorti de nulle part. Après sa pole position en Hongrie, le dirigeant italien a estimé que les performances actuelles de son pilote s'inscrivaient dans la continuité du travail réalisé au cours de la deuxième moitié de la saison dernière, après les difficultés rencontrées lors de ses débuts en 2025. Un travail qui lui a permis de franchir un cap, tout en faisant progresser McLaren.

"Je pense que Lando a poursuivi une trajectoire qu'il avait entamée l'an dernier après le premier tiers de la saison", déclarait Stella. "Il avait alors connu certains week-ends très compétitifs, mais aussi des week-ends durant lesquels il avait du mal à tirer le maximum de la voiture ou à exploiter pleinement ses performances en Q3. Vous vous souvenez peut-être de quelques courses où cela s'était produit, et vous vous souvenez également qu'il disait ne pas recevoir suffisamment de retour d'information de la voiture."

"Je pense que c'était un point important, à la fois pour Lando lui-même et pour l'équipe qui travaillait avec lui, afin de comprendre dans quel domaine nous devions progresser pour lui proposer une voiture en laquelle il pouvait avoir confiance, qu'il pouvait piloter sans avoir à trop réfléchir."

C'était aussi l'occasion de réfléchir à son état d'esprit, à son approche de la course, à ses attentes et à son contrôle émotionnel.

"Mais c'était aussi l'occasion de réfléchir à son état d'esprit, à son approche de la course, à ses attentes et à son contrôle émotionnel. Je pense donc que cela a constitué une amélioration très organique et globale, à la fois pour le pilote et pour l'équipe qui l'entoure. Et le pilote a simplement poursuivi cette trajectoire."

"Il pilote mieux cette année parce qu'il pilotait déjà mieux en fin de saison dernière qu'au milieu de celle-ci, et mieux au milieu de la saison que durant son premier tiers. C'est simplement une trajectoire qu'en tant que sportif professionnel ou pilote, il faut poursuivre en permanence. Et cela ne concerne pas seulement le pilote, mais aussi toutes les personnes qui l'entourent."

"Quand je vois Lando piloter aujourd'hui sur le plan technique, je pense qu'il est simplement davantage capable d'avoir conscience de ce qu'il veut et de trouver les moyens de l'obtenir, que ce soit auprès de la voiture, des ingénieurs ou en adaptant son style de pilotage. Tout ce processus d'optimisation est donc, je pense, devenu plus solide."