Franco Colapinto sera pénalisé en Malaisie après sa grosse erreur

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Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Sous enquête des commissaires après l'incident du premier restart du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, Franco Colapinto a été sans surprise jugé responsable et reçu une sanction qui sera appliquée la semaine prochaine du côté de Sepang.

L'Argentin, alors en 10e position au moment où le Safety Car s'est effacé après l'accident d'Alexander Albon, a été bien trop optimiste au freinage du premier virage et s'est manqué copieusement. Il a alors bloqué les roues et foncé droit vers son équipier Pierre Gasly, septième, qu'il a envoyé en tête-à-queue, ce dernier percutant Lando Norris, neuvième. Les trois pilotes ont dû abandonner.

Les commissaires se sont rapidement saisis du dossier et ont rendu leur verdict juste après l'arrivée, en punissant Colapinto de 10 secondes de pénalité. Une sanction évidemment symbolique dans le contexte de Bakou, puisque l'Alpine avait abandonné depuis bien longtemps. 

Toutefois, comme le règlement le prévoit, cette pénalité non purgée a été transformée en une sanction qui vaudra pour la prochaine course à laquelle il prendra part, donc à priori le Grand Prix de Bahreïn à Sepang la semaine prochaine, à savoir cinq places de recul sur la grille de départ.

Dans une décision publiée près de trois heures après la fin de la course, les commissaires l'ont confirmé tout en livrant également leur justification. 

La voici en intégralité : "Après le restart, COL abordait GAS par l'arrière à l'entrée du virage 1. COL a freiné trop tard et s'est engagé dans le virage par l'intérieur à une vitesse qui ne lui a pas permis de négocier le virage de manière contrôlée. Il a manqué le virage et est entré en contact avec le côté gauche de GAS, qui a ensuite percuté NOR ; les deux voitures ont dû abandonner."

"Les commissaires ont estimé que COL était entièrement ou principalement responsable de la collision. Bien que l'incident se soit produit dans le premier virage après le restart, aucun autre pilote n'a contribué à la collision de manière à justifier l'application de l'approche plus indulgente prévue pour le premier tour et le premier virage."

"La pénalité standard pour avoir provoqué une collision est une pénalité de temps de 10 secondes. COL ayant abandonné la course et n'étant donc pas en mesure de purger cette pénalité de temps, les commissaires ont converti la pénalité en un recul de 5 places sur la grille de départ de la prochaine course à laquelle le pilote participera, conformément à l'article B1.9.6.(e) du Règlement 2026 de Formule 1."

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