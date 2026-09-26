Franco Colapinto sera pénalisé en Malaisie après sa grosse erreur
Les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan ont sévi après l'erreur de Franco Colapinto en course, avec une sanction qui sera appliquée lors du GP de Bahreïn en Malaisie.
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Sous enquête des commissaires après l'incident du premier restart du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, Franco Colapinto a été sans surprise jugé responsable et reçu une sanction qui sera appliquée la semaine prochaine du côté de Sepang.
L'Argentin, alors en 10e position au moment où le Safety Car s'est effacé après l'accident d'Alexander Albon, a été bien trop optimiste au freinage du premier virage et s'est manqué copieusement. Il a alors bloqué les roues et foncé droit vers son équipier Pierre Gasly, septième, qu'il a envoyé en tête-à-queue, ce dernier percutant Lando Norris, neuvième. Les trois pilotes ont dû abandonner.
Les commissaires se sont rapidement saisis du dossier et ont rendu leur verdict juste après l'arrivée, en punissant Colapinto de 10 secondes de pénalité. Une sanction évidemment symbolique dans le contexte de Bakou, puisque l'Alpine avait abandonné depuis bien longtemps.
Toutefois, comme le règlement le prévoit, cette pénalité non purgée a été transformée en une sanction qui vaudra pour la prochaine course à laquelle il prendra part, donc à priori le Grand Prix de Bahreïn à Sepang la semaine prochaine, à savoir cinq places de recul sur la grille de départ.
Dans une décision publiée près de trois heures après la fin de la course, les commissaires l'ont confirmé tout en livrant également leur justification.
La voici en intégralité : "Après le restart, COL abordait GAS par l'arrière à l'entrée du virage 1. COL a freiné trop tard et s'est engagé dans le virage par l'intérieur à une vitesse qui ne lui a pas permis de négocier le virage de manière contrôlée. Il a manqué le virage et est entré en contact avec le côté gauche de GAS, qui a ensuite percuté NOR ; les deux voitures ont dû abandonner."
"Les commissaires ont estimé que COL était entièrement ou principalement responsable de la collision. Bien que l'incident se soit produit dans le premier virage après le restart, aucun autre pilote n'a contribué à la collision de manière à justifier l'application de l'approche plus indulgente prévue pour le premier tour et le premier virage."
"La pénalité standard pour avoir provoqué une collision est une pénalité de temps de 10 secondes. COL ayant abandonné la course et n'étant donc pas en mesure de purger cette pénalité de temps, les commissaires ont converti la pénalité en un recul de 5 places sur la grille de départ de la prochaine course à laquelle le pilote participera, conformément à l'article B1.9.6.(e) du Règlement 2026 de Formule 1."
Partager ou sauvegarder cet article
Gasly a "les nerfs" après la bourde de Colapinto à Bakou
Gasly victime d'attaques sur les réseaux après un incident avec Colapinto à Madrid
"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid
Norris appelle la FIA à suspendre Colapinto après l'accident de Bakou
Lando Norris : "Je dois tout tenter, quitte à y laisser ma peau"
Comment le test Hypercar de Lando Norris l'a aidé en F1
Dernières actus
Isack Hadjar conserve son podium au Grand Prix d'Azerbaïdjan
Franco Colapinto sera pénalisé en Malaisie après sa grosse erreur
Briatore tacle la bourde de Colapinto : "Très maladroit pour un pilote de son expérience"
Gasly a "les nerfs" après la bourde de Colapinto à Bakou
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires