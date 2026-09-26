Gasly a "les nerfs" après la bourde de Colapinto à Bakou

La bévue commise par Franco Colapinto au Grand Prix d'Azerbaïdjan, lors du restart après la première intervention de la voiture de sécurité, a coûté cher à la fois au pilote argentin, à son coéquipier Pierre Gasly, mais aussi à Lando Norris, qui a même appelé à une suspension du fautif.

L'écurie Alpine était partie pour inscrire de très précieux points avec une potentielle double arrivée dans le top 10, importante dans la lutte face à Racing Bulls au championnat constructeurs, mais l'accrochage a finalement contraint l'équipe d'Enstone à enregistrer son troisième zéro pointé de la saison.

Une situation forcément très mal vécue par Gasly, qui n'a absolument rien pu faire quand Colapinto est arrivé toutes roues bloquées à l'intérieur du premier virage alors qu'il ferraillait avec Norris.

"Franco s'est excusé", a d'abord fait savoir le pilote normand au micro de Canal+, tout en faisant comprendre que l'échange avait été plus que bref à ce stade. "Ce n'est pas le moment, à chaud, de débriefer. Mais il s'est excusé, c'est le plus important."

"Je suis dégoûté pour toute l'équipe, on avait une très bonne voiture tout le week-end. En course, on était vraiment bien. On était derrière Lewis [Hamilton] puis derrière Norris. Avant qu'il fasse son erreur, j'étais à trois secondes et la performance était bonne. Maintenant, j'ai les nerfs. On va essayer de remettre les choses à plat et de parler en interne."

Le double abandon des Alpine est venu clôturer un week-end pourtant largement prometteur sur le plan de la performance, mais qui relègue l'écurie à 15 points de Racing Bulls.

"Je suis très content de la voiture et du travail qu'on a fait avec l'équipe, donc pour les prochaines courses, c'est bien", reconnaît Gasly. "Après, pour la bagarre au championnat, Lindblad prend la septième place sur la ligne et marque six points de plus que nous."

"Ce n'était pas le plan au début de la journée. Mais ça ne change rien, il va falloir se battre jusqu'à la fin et aller chercher tous les points possibles. Le point positif, c'est que j'étais bien dans la voiture donc on va garder ça. Le reste de la journée, je pense qu'on va essayer de le mettre de côté et profiter du podium d'Isack [Hadjar], qui fera plaisir à tout le monde."