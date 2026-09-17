Alpine F1 recrute l'ancien directeur technique de Mercedes

Ce jeudi, l'écurie Alpine de Formule 1 a annoncé le recrutement de Mike Elliott au poste de "chief technical officer" (ce qui peut se traduire par "directeur technique en chef").

Selon le communiqué, la tâche qui incombera au Britannique sera de "diriger et de superviser les activités techniques et d'ingénierie de l'usine d'Enstone".

Elliott connaît bien Enstone puisqu'il y a déjà travaillé entre 2008 et 2012, c'est-à-dire entre la fin de l'ère Renault et le début de l'ère Genii Capital/Lotus. Il occupait à l'époque le poste de responsable aérodynamique.

Outre son passage du côté de l'usine britannique, il a également, au cours de ses 23 années de carrière en F1, travaillé chez McLaren à ses débuts en tant qu'aérodynamicien et, plus récemment, chez Mercedes, qu'il avait rejoint en 2012.

Il fut directeur de l'aérodynamique au sein de la marque allemande, avant de voir ses responsabilités grandir puisqu'il est ensuite devenu directeur de la technologie puis directeur technique à la place de James Allison à partir de la mi-2021, lorsque ce dernier avait souhaité prendre du recul pour des raisons personnelles.

Elliott est donc associé à la période moins faste de Mercedes puisqu'il était aux manettes lors de l'entrée en vigueur de la réglementation technique 2022, dont les défis techniques ont rarement semblé être maîtrisés par le constructeur de Brackley, en tout cas insuffisamment pour prétendre jouer le titre mondial sur les quatre années de ce cycle technique.

En avril 2023, face aux résultats décevants de l'écurie qui avait quasiment tout gagné entre 2014 et 2021, il avait été décidé d'inverser les rôles d'Allison et d'Elliott, ce dernier devenant alors "chief technical officer" chez Mercedes. Il n'est toutefois resté à ce poste que quelques mois, avant que son départ ne soit annoncé en novembre 2023.

Alpine continue de se renforcer alors que l'année 2026 marque un regain de forme, sous l'impulsion du moteur Mercedes, et que 2027 annonce une nouvelle ère en termes d'identité puisque la structure a conclu un accord très médiatisé avec le géant de la mode et du luxe Gucci.