Russell estime qu'il vaut mieux "rire" de sa malchance

Le pilote Mercedes George Russell a qualifié sa malchance de risible après le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, en Malaisie, où une défaillance de son unité de puissance lui a coûté un podium dans les derniers tours.

Seulement septième sur la grille à Sepang, Russell a profité du bon choix de pneus intermédiaires sur une piste humide et d'un départ fulgurant pour remonter jusqu'à la deuxième place au premier virage, derrière son coéquipier Kimi Antonelli.

Russell a toutefois été dépassé par Max Verstappen dès le sixième tour, mais la première intervention de la voiture de sécurité lui a offert une occasion de reprendre l'avantage sur Antonelli par l'extérieur du virage 5 au restart, l'Italien rétrogradant à la troisième place. Le jeune pilote transalpin a toutefois trouvé le moyen de reprendre la deuxième position huit tours plus tard.

La situation en tête n'a ensuite pas été perturbée par de nouveaux événements, mais une intervention tardive de la voiture de sécurité a offert à Russell une chance de se battre pour la victoire face à ses rivaux. Il n'a pas pu en profiter, une défaillance de son unité de puissance ayant mis fin à sa course avant le dernier restart.

"Il faut presque en rire", a déclaré Russell à Sky Sports F1 après son troisième abandon de la saison, le deuxième sur problème technique. "C'est au-delà de la déception. C'est juste que ça s'est produit tellement de fois cette saison."

"Bien sûr, c'est vraiment dommage, mais... Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à essayer d'avancer."

"Le podium semblait bien sûr quasiment assuré. Une course solide, pas une course exceptionnelle, mais une course solide."

Les deux pilotes Mercedes à Sepang. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Ce n'est pas la première fois, donc je suis assez habitué à ce sentiment et à ces questions."

Comme il l'a dit, Russell va "continuer à se battre", mais il est également conscient que son retard sur son rival pour le titre, Antonelli, atteint désormais un niveau inédit de 84 points.

Le Britannique a évité toute déclaration fracassante – il ne dira pas que le titre est hors de portée –, mais son constat reste néanmoins très sombre.

"Je n'ai pas besoin de dire que je pense que c'est terminé ou quoi que ce soit", a-t-il ajouté. "Mais, bien sûr, c'est extrêmement improbable, et c'est simplement la réalité."

"Je savais que si je voulais revenir, j'avais besoin que la chance soit de mon côté. Malheureusement, la chance n'a pas été de mon côté. Une perte de trois points aujourd'hui en étant derrière Kimi s'est transformée en une perte de 18 points. Bien sûr, si le problème avait été de l'autre côté, cela aurait été un gain de 18 points."

"Donc oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça."

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que le Grand Prix de Bahreïn avait été l'une de ses "pires expériences" sur le plan personnel, alors que Red Bull a décroché sa première victoire de l'année face aux Flèches d'Argent et que Russell a subi ce nouveau revers.

"Je suis très ennuyé", a déclaré Wolff à Sky. "Je ne suis pas dans une situation agréable."

Toto Wolff (Mercedes) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Nous n'avions pas la vitesse que nous espérions avoir avant le week-end, donc il y a beaucoup de travail à faire pour revenir, ce que nous ferons certainement. Ensuite, la course s'est littéralement déroulée, si l'on considère la bataille avec Lewis [Hamilton] derrière, contre nous. Nous avions un tel avantage, une VSC, deux voitures de sécurité. On ne pouvait pas avoir plus de malchance. Et pour couronner le tout, une défaillance de l'unité de puissance à quelques tours de l'arrivée pour George, ce qui est terrible pour son championnat et vraiment mauvais pour nos points au championnat constructeurs."

Après avoir félicité Antonelli pour avoir "fait le travail", l'Autrichien a ajouté : "C'est simplement ce problème général des abandons, qui pourrait aussi nous coûter cher lors des sept dernières courses. Un championnat peut rapidement se retourner contre vous ou en votre faveur avec un abandon, et c'est pourquoi cela ne peut pas continuer."

Wolff est peut-être un peu excessif. À Sepang, Mercedes a été devancée par Ferrari pour la première fois depuis la pause estivale, et la Scuderia compte toujours 151 points de retard sur les Flèches d'Argent au championnat constructeurs. Pendant ce temps, le retard de Hamilton sur Antonelli au championnat pilotes atteint désormais 106 points.

Interrogé sur la manière de remobiliser l'équipe après un tel résultat, Wolff a répondu : "Je pense que nous avons un bon plan d'action. James [Allison, directeur technique] est vraiment pleinement aux commandes avec son équipe dirigeante."

"Cela me remonte le moral parce que je sais que nous avons un groupe de personnes exceptionnel. C'est la même chose avec HPP, ils vont régler le problème. Mais cela me soulage vraiment pour le moment de savoir qu'ils sont les meilleurs et qu'ils vont trouver une solution. Et je pense que nous reviendrons en force."