Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Márquez explique pourquoi il a boudé la course de karting à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Márquez explique pourquoi il a boudé la course de karting à Motegi

Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Marc Márquez : "On aurait même pu utiliser le pneu dur en qualifs !"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez : "On aurait même pu utiliser le pneu dur en qualifs !"

Evans décroche le titre mondial après l'erreur de Solberg dans un dénouement de folie

WRC
WRC
Rallye d'Italie
Evans décroche le titre mondial après l'erreur de Solberg dans un dénouement de folie

La FIA explique le bug logiciel à l'origine du départ retardé à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
La FIA explique le bug logiciel à l'origine du départ retardé à Sepang

Russell estime qu'il vaut mieux "rire" de sa malchance

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Russell estime qu'il vaut mieux "rire" de sa malchance

"Catastrophique", "nul", "naze" : Hadjar pas complètement satisfait de sa 5e place

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
"Catastrophique", "nul", "naze" : Hadjar pas complètement satisfait de sa 5e place

Championnat - Le coup de grâce pour Russell ?

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Championnat - Le coup de grâce pour Russell ?
MotoGP GP du Japon

Márquez explique pourquoi il a boudé la course de karting à Motegi

Marc Márquez a tenté de se faire remplacer par une doublure pour la course de karting organisée par le MotoGP au GP du Japon. L'espagnol ne voulait pas y participer.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Le faux Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le MotoGP a décidé de remplacer la traditionnelle parade des pilotes par une course de karting ce dimanche, aux allures de Mario Kart. Cela se voyait dans l'ambiance très détendue, dans les graphiques affichés par le championnat, la musique diffusée en fond et... les bananes distribuées à plusieurs pilotes, mais qui n'ont pas été jetées en piste.

 

Trois pilotes n'ont pas participé à la fête : Johann Zarco, qui devait s'expliquer devant les commissaires de course après avoir tenté de redémarrer sa moto en bord de piste pendant le warm-up, Fabio Di Giannantonio, diminué physiquement après la chute de samedi, et Marc Márquez.

Le pilote Ducati apporte une grande attention à la gestion de ses efforts depuis cet été, en raison d'une épaule droite que l'on sait encore faible physiquement. Au moment où on l'attendait sur la grille, c'est un mystérieux sosie de Márquez qui s'est présenté, avec sa tenue et son casque, mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas de lui. La doublure n'a finalement pas pris le départ.

 

Après avoir remporté la (vraie) course ce dimanche, Márquez a expliqué pourquoi il avait fait l'impasse sur le show proposé en karting.

"Il y a une limite", a-t-il déclaré à DAZN. "Je comprends le show, mais on se bat pour le championnat, pas pour du fun en faisant des tours de karting. Après le warm-up, j'ai dit que j'avais besoin de glace [sur la bras]. Un membre de l'équipe a dit que ça serait cool d'avoir une doublure à ma place."

"Je dois définir les priorités", a-t-il précisé. "On m'a tiré les oreilles mais c'est comme ça : en ce moment, je dois être égoïste et donner le maximum quand il le faut, c'est-à-dire pendant les courses."

Le MotoGP multiplie les initiatives originales ces dernières temps, sans obtenir à chaque fois l'adhésion des pilotes. Au GP de Grande-Bretagne, un show a été organisé à Londres le jeudi, mais plusieurs pilotes préféraient être déjà sur le circuit de Silverstone.

Avec Oriol Puigdemont

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Marc Márquez : "On aurait même pu utiliser le pneu dur en qualifs !"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Márquez en maîtrise : "J'ai contrôlé le rythme comme je le voulais"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Márquez en maîtrise : "J'ai contrôlé le rythme comme je le voulais"

Pénalité évitable et quatrième chute pour Zarco : "Je n'en suis pas fier"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Pénalité évitable et quatrième chute pour Zarco : "Je n'en suis pas fier"

Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

Dernières actus

Márquez explique pourquoi il a boudé la course de karting à Motegi

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Márquez explique pourquoi il a boudé la course de karting à Motegi

Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Marc Márquez : "On aurait même pu utiliser le pneu dur en qualifs !"

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez : "On aurait même pu utiliser le pneu dur en qualifs !"

Evans décroche le titre mondial après l'erreur de Solberg dans un dénouement de folie

WRC
WRC WRC
Rallye d'Italie
Evans décroche le titre mondial après l'erreur de Solberg dans un dénouement de folie