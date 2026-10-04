Márquez explique pourquoi il a boudé la course de karting à Motegi
Marc Márquez a tenté de se faire remplacer par une doublure pour la course de karting organisée par le MotoGP au GP du Japon. L'espagnol ne voulait pas y participer.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Le MotoGP a décidé de remplacer la traditionnelle parade des pilotes par une course de karting ce dimanche, aux allures de Mario Kart. Cela se voyait dans l'ambiance très détendue, dans les graphiques affichés par le championnat, la musique diffusée en fond et... les bananes distribuées à plusieurs pilotes, mais qui n'ont pas été jetées en piste.
Trois pilotes n'ont pas participé à la fête : Johann Zarco, qui devait s'expliquer devant les commissaires de course après avoir tenté de redémarrer sa moto en bord de piste pendant le warm-up, Fabio Di Giannantonio, diminué physiquement après la chute de samedi, et Marc Márquez.
Le pilote Ducati apporte une grande attention à la gestion de ses efforts depuis cet été, en raison d'une épaule droite que l'on sait encore faible physiquement. Au moment où on l'attendait sur la grille, c'est un mystérieux sosie de Márquez qui s'est présenté, avec sa tenue et son casque, mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas de lui. La doublure n'a finalement pas pris le départ.
Après avoir remporté la (vraie) course ce dimanche, Márquez a expliqué pourquoi il avait fait l'impasse sur le show proposé en karting.
"Il y a une limite", a-t-il déclaré à DAZN. "Je comprends le show, mais on se bat pour le championnat, pas pour du fun en faisant des tours de karting. Après le warm-up, j'ai dit que j'avais besoin de glace [sur la bras]. Un membre de l'équipe a dit que ça serait cool d'avoir une doublure à ma place."
"Je dois définir les priorités", a-t-il précisé. "On m'a tiré les oreilles mais c'est comme ça : en ce moment, je dois être égoïste et donner le maximum quand il le faut, c'est-à-dire pendant les courses."
Le MotoGP multiplie les initiatives originales ces dernières temps, sans obtenir à chaque fois l'adhésion des pilotes. Au GP de Grande-Bretagne, un show a été organisé à Londres le jeudi, mais plusieurs pilotes préféraient être déjà sur le circuit de Silverstone.
Avec Oriol Puigdemont
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