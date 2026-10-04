Marc Márquez : "On aurait même pu utiliser le pneu dur en qualifs !"

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Les pilotes de MotoGP ont reconnu s'être trompés en ignorant complètement le pneu dur jusqu'à ce que Michelin les contraigne à l'utiliser dans la course principale du Grand Prix du Japon.

Richard Asher Rachit Thukral
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Plusieurs pilotes reconnaissent être peut-être passés à côté de quelque chose en n'essayant pas plus tôt le pneu dur au Grand Prix du Japon, celui-ci s'étant finalement révélé être de loin la meilleure option pour la course.

Certains, à l'image du vainqueur Marc Márquez, sont même allés jusqu'à estimer que ce pneu aurait pu être le meilleur choix pour réaliser un tour lancé en qualifications.

Le pneu dur, doté d'une carcasse renforcée, n'était initialement considéré que comme une solution de secours pour le nouveau revêtement de la piste de Motegi. Bien qu'il ait fait partie de l'allocation tout au long du week-end, les équipes l'ont donc largement délaissé, préférant leurs habituelles comparaisons entre les gommes tendre et medium lors des essais.

La donne a changé après les problèmes inattendus rencontrés avec le tendre pendant le sprint, qui ont conduit Michelin à retirer cette spécification et à recommander le pneu plus dur pour le Grand Prix. Les équipes ne l'ont ainsi essayé pour la première fois que lors du warm-up prolongé du dimanche. Et il s'est alors rapidement imposé comme une évidence.

"C'était assez drôle parce que personne ne l'avait utilisé et, au final, c'était le meilleur pneu. C'est assez fou", a reconnu Fabio Quartararo après la course.

Márquez a lui aussi été particulièrement élogieux envers cette gomme qui, bien que dotée d'une carcasse "renforcée", est considérée comme différente du pneu à carcasse dure utilisé sur des circuits comme Buriram, Spielberg ou Mandalika.

"C'était un pneu qui aurait pu être une bonne option même pour les qualifications", a déclaré Marc Márquez. "Tout le monde s'attend normalement à ce que l'autre pneu, ou l'autre carcasse, offre de meilleures performances. Mais oui, je pense qu'il était vraiment très bon et que la manière dont il fonctionnait lors du warm-up a été une grosse surprise pour tout le monde."

Le leader du championnat, Jorge Martín, a lui aussi été impressionné par cette gomme et regrettait de ne pas l'avoir essayée plus tôt dans le week-end.

"Honnêtement, j'ai été impressionné par les chronos que nous réalisions", a déclaré Martín. "J'avais beaucoup plus de stabilité, beaucoup de grip, et oui, c'était vraiment un bon pneu. Je ne pense pas que nous l'aurions utilisé pour le sprint, mais quoi qu'il en soit, il était vraiment très bon. Oui, c'est un regret."

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