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Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

12e et contraint de limiter son rythme pendant près des trois quarts de la course pour économiser du carburant, Fabio Quartararo estime qu'il pouvait viser le top 10 sans ce problème.

Téha Courbon
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Après avoir pris le départ depuis la 12e place, Fabio Quartararo espérait pouvoir se mêler à la lutte qui allait se dérouler devant lui à Motegi. Mais sa course a rapidement été perturbée par un problème de consommation de carburant, apparu dès le 7e tour.

Le pilote Yamaha a dû limiter son utilisation de l'accélérateur à plusieurs endroits du circuit afin de préserver suffisamment de l'essence jusqu'à l'arrivée. Une contrainte qui l'a empêché d'exploiter pleinement le potentiel de sa machine, comme au GP de Saint-Marin le mois dernier.

"C'était une course assez bizarre", a-t-il confié à Canal+ après l'épreuve. "On a eu des problèmes d'essence dès le septième tour, donc c'était pas très amusant, mais je pense qu'on a fait au mieux. Je me sentais bien, mais bon, c'est la position qu'on mérite."

Interrogé sur l'origine du problème, qui semble déjà être apparu auparavant, le pilote a balayé tout souci technique : "Non, non, non, ce n'est rien d'étrange, disons-le clairement. Je ne sais pas si l'équipe s'attendait à avoir une consommation de carburant moindre, mais en tout cas, je ne pensais pas avoir ce problème, surtout au début, quand j'étais dans l'aspiration."

"Même avec l'aspiration, j'ai donc dû couper, puis je me suis écarté et, sans l'aspiration, c'était encore pire. C'est malheureusement le genre de choses qui arrive en course."

Le top 10 était accessible

Cette gestion du carburant a évidemment pesé sur le résultat final du Français. Sans cette contrainte, Quartararo estime qu'il avait le rythme nécessaire pour aller chercher une place dans le top 10.

"Sans problèmes d'essence, oui [le top était accessible], mais comme ça, c'était impossible", a-t-il ajouté. "On a fait pratiquement les trois-quarts de la course comme ça. Dans la ligne droite, on devait couper pour ne pas finir en panne d'essence avant le dernier tour. Donc, ce n'était pas très amusant, mais comme je l'ai dit, on a fait au mieux, j'ai réussi à construire mon rythme."

Pas question, pour autant, de se projeter immédiatement vers le prochain rendez-vous en Indonésie. Après ce nouveau week-end éprouvant, Quartararo compte d'abord profiter de quelques jours de repos : "Là, je me projette sur profiter des quatre prochains jours off, essayer de me reposer, de m'entraîner, et ensuite, on verra pour l'Indonésie."

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