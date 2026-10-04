Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

Marc Márquez est le grand bénéficiaire du week-end à Motegi. Arrivé au Japon à 12 points de Jorge Martín, il ne quitte pas le Japon avec le titre, contrairement à l'an dernier, mais il se rapproche de son compatriote, puisqu'il a réduit l'écart à deux points en remportant les deux courses du week-end.

Márquez et Martín se positionnent comme les deux principaux prétendants au titre. Marco Bezzecchi, troisième, se retrouve à 49 points, et Pedro Acosta, quatrième, à 90 points. Ai Ogura pique la cinquième place à Fabio Di Giannantonio, à la peine ce dimanche. Raúl Fernández est septième devant Pecco Bagnaia, qui passe devant Álex Márquez. Fermín Aldeguer complète le top 10.

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Chez les constructeurs, Ducati a comblé son retard de dix points ce week-end et revient à hauteur d'Aprilia ! KTM est toujours troisième devant Honda et Yamaha.

Au championnat des équipes, Aprilia devance toujours largement Ducati, grâce à son duo en permanence au rendez-vous. Trackhouse est troisième.

Championnat pilotes après le GP du Japon (16/22)

Championnat constructeurs après le GP du Japon (16/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 469 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 2 Ducati 469 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 3 KTM 296 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 5 Yamaha 89 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5

Championnat équipes après le GP du Japon (16/22)

Pos. Équipe Points 1 Aprilia Racing Team 617 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 2 Ducati Team 495 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 3 Trackhouse Racing Team 453 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 4 Red Bull KTM Factory Racing 342 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 5 Gresini Racing 289 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 6 Team VR46 287 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 7 Honda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 8 Tech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 9 Team LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 10 Yamaha Factory Racing 90 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -