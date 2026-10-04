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Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

Jorge Martín n'a plus que deux points d'avance sur Marc Márquez au championnat après le GP du Japon. Ducati et Aprilia sont à égalité au championnat des constructeurs.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez est le grand bénéficiaire du week-end à Motegi. Arrivé au Japon à 12 points de Jorge Martín, il ne quitte pas le Japon avec le titre, contrairement à l'an dernier, mais il se rapproche de son compatriote, puisqu'il a réduit l'écart à deux points en remportant les deux courses du week-end.

Márquez et Martín se positionnent comme les deux principaux prétendants au titre. Marco Bezzecchi, troisième, se retrouve à 49 points, et Pedro Acosta, quatrième, à 90 points. Ai Ogura pique la cinquième place à Fabio Di Giannantonio, à la peine ce dimanche. Raúl Fernández est septième devant Pecco Bagnaia, qui passe devant Álex Márquez. Fermín Aldeguer complète le top 10.

Lire aussi :

Chez les constructeurs, Ducati a comblé son retard de dix points ce week-end et revient à hauteur d'Aprilia ! KTM est toujours troisième devant Honda et Yamaha.

Au championnat des équipes, Aprilia devance toujours largement Ducati, grâce à son duo en permanence au rendez-vous. Trackhouse est troisième.

Championnat pilotes après le GP du Japon (16/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 333 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27
2 SpainM. MárquezDucati Team 331 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 243 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 237 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 164 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 122 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7
11 ItalyE. BastianiniTech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19
12 ItalyL. MariniHonda HRC 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 66 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
27 ThailandS. ChantraTeam LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
28 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP du Japon (16/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 Aprilia 469 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27
2 Ducati 469 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37
3 KTM 296 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19
4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15
5 Yamaha 89 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5

Championnat équipes après le GP du Japon (16/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 ItalyAprilia Racing Team 617 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47
2 ItalyDucati Team 495 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45
3 United StatesTrackhouse Racing Team 453 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 342 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14
5 ItalyGresini Racing 289 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7
6 ItalyTeam VR46 287 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1
7 JapanHonda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9
8 FranceTech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21
9 MonacoTeam LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12
10 JapanYamaha Factory Racing 90 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -

 

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