Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres
Jorge Martín n'a plus que deux points d'avance sur Marc Márquez au championnat après le GP du Japon. Ducati et Aprilia sont à égalité au championnat des constructeurs.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Marc Márquez est le grand bénéficiaire du week-end à Motegi. Arrivé au Japon à 12 points de Jorge Martín, il ne quitte pas le Japon avec le titre, contrairement à l'an dernier, mais il se rapproche de son compatriote, puisqu'il a réduit l'écart à deux points en remportant les deux courses du week-end.
Márquez et Martín se positionnent comme les deux principaux prétendants au titre. Marco Bezzecchi, troisième, se retrouve à 49 points, et Pedro Acosta, quatrième, à 90 points. Ai Ogura pique la cinquième place à Fabio Di Giannantonio, à la peine ce dimanche. Raúl Fernández est septième devant Pecco Bagnaia, qui passe devant Álex Márquez. Fermín Aldeguer complète le top 10.
Chez les constructeurs, Ducati a comblé son retard de dix points ce week-end et revient à hauteur d'Aprilia ! KTM est toujours troisième devant Honda et Yamaha.
Au championnat des équipes, Aprilia devance toujours largement Ducati, grâce à son duo en permanence au rendez-vous. Trackhouse est troisième.
Championnat pilotes après le GP du Japon (16/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|333
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|2
|M. MárquezDucati Team
|331
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|284
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|243
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|237
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|216
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|164
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|122
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|11
|E. BastianiniTech 3
|116
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|12
|L. MariniHonda HRC
|104
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|99
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|66
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|57
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|27
|S. ChantraTeam LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|28
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP du Japon (16/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|469
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|2
|Ducati
|469
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|3
|KTM
|296
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|5
|Yamaha
|89
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
Championnat équipes après le GP du Japon (16/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|617
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|2
|Ducati Team
|495
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|3
|Trackhouse Racing Team
|453
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|342
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|5
|Gresini Racing
|289
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|6
|Team VR46
|287
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|7
|Honda HRC
|143
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|8
|Tech 3
|133
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|9
|Team LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|10
|Yamaha Factory Racing
|90
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres
Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi
Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi
Warm-up - Marc Márquez domine une séance rallongée
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires