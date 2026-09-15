Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Franco Colapinto était resté sur sa faim après les qualifications de Monza, où il n'avait pu faire mieux que huitième en Q3, tandis que son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, avait créé la surprise en décrochant la pole position.

Le résultat était d'autant plus surprenant que le pilote de 23 ans avait rivalisé avec le Français durant les essais libres puis en Q1, où Gasly avait signé le meilleur temps et Colapinto le quatrième, à seulement 0"050. Cependant, Gasly avait ensuite été trois dixièmes plus rapide en Q2, avant que l'écart ne grimpe à quatre dixièmes lors de la Q3 décisive, laissant Colapinto en quête de réponses.

"Pierre était très rapide pendant toute la séance de qualifications", avait alors déclaré le pilote argentin. "En Q1, j'étais très proche, et je pense qu'au fil des séances, il a continué à progresser davantage que moi. J'ai beaucoup de travail à faire de mon côté pour comprendre cela et apprendre de la façon dont il progressait autant à chaque tentative, alors que je perdais un peu de terrain."

Ces paroles n'étaient pas vaines de la part de Colapinto, qui s'est plongé plus en profondeur dans les données après le Grand Prix d'Italie pour comprendre ce qui s'était passé. Ce travail a porté ses fruits lors du Grand Prix d'Espagne le week-end dernier.

Après Monza, j'ai beaucoup appris de la qualification de Pierre et j'ai essayé de franchir un cap ici.

Colapinto a été constamment plus rapide que son voisin de garage lors des qualifications sur le Madring, et s'est notamment illustré avec son dernier tour en Q2, qui lui a permis d'accéder à la Q3 après avoir dû avorter sa première tentative, piégé par le comportement de l'Alpine dans le rapide virage de "La Monumental".

"Les qualifications ont été l'une des meilleures séances de qualifications que j'ai réalisées, avec des tours très, très propres et en mettant la voiture en Q3. Ça allait forcément être difficile avec les Audi et les Racing Bulls qui étaient très rapides ici", a déclaré Colapinto à la presse, dont Motorsport.com, après avoir terminé septième de la course dimanche, soit le meilleur pilote derrière les top teams et même devant la McLaren d'Oscar Piastri.

"Aujourd'hui, nous sommes restés devant pendant la course et nous avons marqué beaucoup de points. Je suis donc très heureux. Encore une fois, c'est extrêmement positif et je suis très heureux du rythme et des résultats."

Franco Colapinto à Madrid. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Colapinto a réalisé un week-end sans la moindre erreur sur le difficile circuit du Madring, qui a mis à l'épreuve aussi bien de jeunes pilotes comme Arvid Lindblad et Oliver Bearman que des profils plus expérimentés comme Lewis Hamilton et le poleman Lando Norris.

"J'ai coché toutes les cases et j'en suis très satisfait. Je pense qu'après Monza, j'ai beaucoup appris de la qualification de Pierre et j'ai essayé de franchir un cap ici. Je l'ai fait et j'ai de nouveau maximisé tout ce que je pouvais", a-t-il déclaré.

Interrogé par Motorsport.com sur les enseignements qu'il avait tirés de la performance de Gasly en qualifications à Monza, l'Argentin a précisé : "Je pense un peu de tout. Il a plus d'expérience et les progrès qu'il réalisait dans tous les domaines, aussi bien dans le pilotage que dans la gestion de l'énergie, d'une tentative à l'autre, de la Q1 à la Q2 puis à la Q3, étaient très clairs. J'en ai tiré des enseignements."

"Je pense qu'ici, j'étais vraiment à mon meilleur niveau en qualifications, sur un circuit très difficile. C'est probablement le plus difficile de l'année pour réussir un tour parfait et aussi le plus gratifiant quand on y arrive. La Q2 et la Q3 ont toutes les deux été incroyables. Une fois encore, j'ai franchi un cap à ce niveau et c'est ce que je recherchais. Je suis donc heureux."