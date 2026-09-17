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Pourquoi Haas reste désavantagée malgré le plafond budgétaire en F1

Le plafond budgétaire a constitué une avancée importante pour Haas en Formule 1, mais l'écurie américaine reste en retrait de ses rivales en termes d'effectifs et de ressources financières.

Benjamin Vinel Téha Courbon
Publié:
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ayao Komatsu estime que Haas continue de lutter avec un handicap important face aux écuries les plus riches de la Formule 1, malgré l'introduction du plafond budgétaire.

Le directeur de l'écurie américaine a reconnu que l'un de ses principaux objectifs était désormais de trouver davantage de financements afin de lui permettre d'atteindre le plafond budgétaire, fixé à 215 millions de dollars pour la saison 2026, hors salaires des pilotes, des trois plus hauts revenus de l'équipe et de certaines dépenses comme le marketing.

Lire aussi :

Selon le Japonais, cette limite ne suffit pas à rééquilibrer les forces en présence tant que Haas ne dispose pas des ressources nécessaires pour l'atteindre. L'équipe ne compte qu'environ 400 employés, quand plusieurs de ses concurrentes dépassent le millier de salariés.

Interrogé en juillet sur la capacité de Haas à exploiter pleinement le plafond budgétaire, Komatsu a répondu "J'aimerais que ce soit le cas, mais non. C'est l'une des principales priorités sur ma liste : trouver les financements nécessaires pour que l'équipe puisse fonctionner au niveau du plafond budgétaire. C'est la base. Nous devons d'abord atteindre cette première étape."

Revenant sur le retard pris par Haas dans la course au développement, il a tenu à défendre le travail de ses équipes : "Quand on dit que nous avons été dépassés dans le développement, ce n'est pas le reflet d'un manque de compétences de nos employés. Honnêtement, ils font un travail fantastique. Toute personne qui connaît la Formule 1, qui voit la taille de notre équipe et les ressources dont nous disposons, comprendra ce que je veux dire."

Esteban Ocon (Haas F1 Team)

Esteban Ocon (Haas F1 Team)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Ils sont très compétents. Ils travaillent en équipe, la communication est claire, il n'y a pas de culture du blâme", a ajouté Komatsu. "Je pense que nous avons la bonne culture et les bonnes compétences. En revanche, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à leur donner suffisamment de moyens pour démontrer tout leur potentiel."

Komatsu a notamment cité le très bon début de saison de Haas, alors qu'elle était quatrième du championnat constructeurs après les deux premières manches grâce aux excellents résultats d'Oliver Bearman, septième à Melbourne puis cinquième en Chine.

Ce n'est pas juste pour l'équipe d'avoir cette contrainte. C'est comme si elle se battait avec les deux mains attachées.

Depuis, Haas a progressivement perdu du terrain face à ses rivales dans la bataille du développement. Les apparitions en Q3 se sont raréfiées et l'équipe reste sur huit Grands Prix consécutifs sans inscrire le moindre point. Pour Komatsu, ce recul n'est pas lié aux qualités de son personnel, mais au manque de ressources.

"Ce qu'elles ont réussi à produire en début de saison est totalement inattendu", a-t-il déclaré. "On ne peut pas s'attendre à ce que la plus petite équipe du plateau soit aussi performante que nous l'avons été en début d'année, lors de la saison marquée par le plus grand changement réglementaire de l'histoire récente. Ce n'est tout simplement pas tenable pour nous."

"Ce n'est donc pas le reflet du travail de nos équipes, mais plutôt de mes propres limites. Je dois réussir à apporter davantage de revenus à cette équipe et lui offrir un meilleur environnement de travail. Une fois que nous y serons parvenus, nous aurons les personnes pour réussir. Nous avons les pilotes qu'il faut. Je suis convaincu que nous pourrons revenir."

Oliver Bearman (Haas F1 Team)

Oliver Bearman (Haas F1 Team)

Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Le directeur de Haas reconnaît que cette évolution prendra du temps, même si des discussions sont déjà en cours pour améliorer la situation financière de l'écurie : "Ces choses prennent du temps. J'essaie de les mettre en place le plus vite possible, mais ce n'est pas un travail que je viens de commencer."

"Nous travaillons dessus depuis un moment et nous avons des discussions très positives. Honnêtement, ce n'est pas juste pour l'équipe d'avoir cette contrainte. C'est comme si elle se battait avec les deux mains attachées."

Il a enfin salué l'état d'esprit de son personnel face aux difficultés rencontrées sur certains circuits cette saison : "Quand nous avons manqué de performance à Miami, Barcelone, Spielberg ou Silverstone, personne ne s'est caché."

"Tout le monde s'est demandé : 'Quel est le problème ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment pouvons-nous progresser ?' C'est quelque chose que je respecte énormément. C'est pourquoi je suis déterminé à leur offrir l'environnement qu'ils méritent."

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