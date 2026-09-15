Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

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Esteban Ocon estime que l'écurie Haas aurait mérité d'inscrire des points au Grand Prix d'Espagne 2026 de F1, mais a été piégée par une course où la dégradation aura joué un moins grand rôle que prévu.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Esteban Ocon a terminé à la porte des points lors du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1, le Français échouant à quelques secondes de la dixième place au terme d'une course bien moins marquée par la dégradation pneumatique que prévu.

Treizième sur la grille, Ocon avait réussi une grosse partie du travail au départ en prenant l'avantage sur les deux Audi qui le précédaient directement pour figurer au 11e rang à la fin du premier tour. Une position qui allait bien vite se transformer en dixième place suite au problème technique de Lewis Hamilton.

De là, Ocon allait maintenir Nico Hülkenberg derrière lui jusqu'à ce que le Virtual Safety Car du 14e tour marque le coup d'envoi de la principale vague d'arrêts au stand. Malheureusement pour le pilote Haas, Audi - qui s'est fait une spécialité de l'exercice des arrêts au stand récemment - allait mieux gérer cette phase, permettant à l'Allemand de ressortir devant le Français.

Lire aussi :

Dans la suite de la course, sur des pneus qui ne s'usaient absolument pas comme attendu, Ocon n'a jamais pu reprendre la place perdue et a donc dû se résoudre à franchir la ligne à 3,8 secondes de l'Audi en tant que premier pilote hors des points.

"On est déçus, car on méritait beaucoup mieux ; on méritait de marquer des points aujourd'hui", a-t-il déclaré après le GP. "Le plan était de dépasser les deux Audi dès le départ, ce que nous avons réussi à faire. On savait qu'il serait difficile de les retenir, mais on y est parvenus jusqu'à l'arrêt."

"Lors de l'arrêt, on a perdu notre position ; il va donc falloir analyser ce que j'aurais pu mieux faire, m'arrêter dans une meilleure position ou autre, car j'ai trouvé que c'était un arrêt correct, mais ils ont sans doute fait mieux."

"Zéro dégradation" en pneus durs

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Au micro de Canal+, Ocon a surtout pointé, à la fois comme explication du déroulement de sa course en particulier et du manque de spectacle en général, une dégradation pneumatique bien moins prononcée que prévu. 

"Au volant, c'était très dur. Mais, en fait, on a poussé à 100% tout le run en [pneus] durs, il y avait zéro dégradation, ça allait de plus en plus vite. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu ; on devait avoir énormément de dégradation sur le pneu avant."

"Et souvent, quand il n'y a pas [...] ce graining, eh bien justement il y a zéro dégradation et c'est ce qui s'est passé. Donc les voitures [ont été] ultra performantes du début à la fin, mais impossible de se suivre, du coup, vu qu'on pousse à 100%. Dès qu'on était derrière quelqu'un, il était impossible de se rattraper."

L'année prochaine, avec le bitume qui sera un petit peu plus vieux, je pense que ça devrait être un meilleur show.

"Je comprends que les spectateurs aient été frustrés", a-t-il ajouté. "Je pense qu'il y a quelques virages à revoir pour améliorer le spectacle. Mais l'année prochaine, avec le bitume qui sera un petit peu plus vieux, je pense que ça devrait être un meilleur show."

Dans ses déclarations d'après course relayées par Haas, Ocon souligne en tout cas un GP qui démontre le regain de forme de la structure américaine "Nous avons tout donné sur la piste et je suis fier de tout le monde, car nous sommes passés d'éliminations en Q1 à la lutte pour les points ; c'est donc positif et encourageant pour la suite du championnat."

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