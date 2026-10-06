Aston Martin surprend à Sepang : "On était même plus rapides que les Ferrari"

Fernando Alonso a offert à Aston Martin son meilleur résultat de la saison 2026 de Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie, en prenant la huitième place.

L'AMR26 conçue par Adrian Newey et propulsée par Honda s'est montrée plus compétitive que jamais à Sepang, après des difficultés rencontrées lors des précédents rendez-vous. Alonso et son équipier Lance Stroll ont tous deux atteint la Q2, se qualifiant respectivement aux 12e et 14e places.

Le choix des pneus slicks au départ ne s'est toutefois pas avéré payant. Mais la première intervention de la voiture de sécurité a permis à Alonso de revenir dans le jeu. L'Espagnol a immédiatement dépassé Sergio Pérez et Alexander Albon pour passer de la 17e à la 14e place, tandis que Gabriel Bortoleto s'arrêtait aux stands.

Le double champion du monde a poursuivi sa remontée après son deuxième arrêt, dépassant Stroll, Esteban Ocon et Arvid Lindblad pour intégrer le top 10 à la régulière, même s'il accusait alors 17 secondes de retard sur Lando Norris, huitième.

Mercedes l'a indirectement aidé à récupérer les deux dernières places. George Russell a abandonné sur problème technique, tandis que Lando Norris est sorti de piste sous régime de voiture de sécurité, surpris par le ralentissement des autres monoplaces pour laisser passer la Mercedes immobilisée.

Fernando Alonso (Aston Martin Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"On était même plus rapides que les Ferrari, j'ai dépassé [Lewis] Hamilton et je creusais l'écart sur lui. À ce moment-là, je me suis dit : 'OK, ça commence à bien marcher'", a raconté Alonso à Sky Sports F1, en référence à son dépassement du Britannique au quatrième tour, les deux champions du monde étant alors en difficulté avec leurs pneus slicks.

"Mais évidemment, on était très lents avec les slicks et, grâce à la voiture de sécurité, tout le monde s'est regroupé et une nouvelle course a commencé à partir de là."

Alonso s'est également réjoui de la performance de son écurie : "Je suis content pour l'équipe. Il n'y a pas beaucoup de week-ends où nous pouvons marquer des points et, lors de ces week-ends-là, nous ne pouvons pas faire d'erreur ni laisser passer l'occasion. Nous avons bien exécuté notre course aujourd'hui, donc je suis content pour l'équipe et pour ces points."

Interrogé par les médias espagnols, Alonso a toutefois reconnu qu'il espérait davantage : "Pour être honnête, je m'attendais à un peu plus de notre rythme de course. On s'en sortait plutôt bien, mais j'avais beaucoup de survirage. Nous avons effectué une petite modification sur l'aileron avant, mais ça n'a pas vraiment réglé le problème. Je suis donc content du résultat, mais nous avons encore du travail."

Alonso a également dû faire preuve d'ingéniosité pour contenir le retour de Norris dans les derniers tours. "Quand vous vous retrouvez impliqués dans des batailles, comme Lando avec Nico [Hülkenberg], je pense qu'ils ont utilisé leur batterie et qu'il a ensuite passé deux tours à la recharger", a-t-il expliqué.

"Moi, j'avais une batterie pleine pendant ces deux tours et je l'utilisais dans les lignes droites. Je pense que ce sont aussi des circonstances qui peuvent vous aider ou vous pénaliser si vous arrivez à les comprendre et à les lire pendant la course."

De son côté, Lance Stroll a terminé à la 12e place, malgré avoir passé toute la course à portée du top 10, et donc d'une première arrivée dans les points cette saison.

Alexander Albon (Williams) et Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: Joe Portlock / Getty Images

"On était dans le coup pour le top 10, puis, lors du dernier relais en pneus durs, il a fallu trop gérer", a-t-il analysé. "Je pense que le pneu dur était assez robuste, on aurait pu attaquer davantage. J'ai perdu quelques places et terminé 12e alors qu'on pouvait viser les points."

Le Canadien a perdu 14 secondes sur Alonso en dix tours lors de ce fameux relais, soit 1"4 par tour en moyenne.

Mais qu'est-ce qui a rendu Aston Martin aussi compétitive par rapport aux précédents Grands Prix ? Les difficultés rencontrées à Monza et Bakou seraient en grande partie liées aux performances du moteur Honda, mais Alonso estime que la bonne forme affichée à Sepang est avant tout liée aux caractéristiques du circuit.

L'Espagnol espère donc décrocher un nouveau bon résultat à Singapour, qui devait "sur le papier" mieux convenir à Aston Martin que Sepang, le week-end prochain. "Il y a d'autres week-ends où nous serons très peu compétitifs et où nous devons l'accepter", a-t-il déclaré aux médias internationaux.

Alonso compte désormais autant de points (sept) qu'Esteban Ocon chez Haas, Nico Hülkenberg chez Audi et Carlos Sainz chez Williams. Il devance également son équipier de ce dernier, Alexander Albon, qui totalise cinq points.

Avec Jacobo Vega et Ronald Vording