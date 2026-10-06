Red Bull surmonte les restrictions de l'ADUO mais réclame toujours des changements

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a indiqué que l'écurie travaille avec la FIA sur la meilleure manière d'ajuster le système "ADUO" (pour "opportunités de développement et de mise à jour supplémentaires") en Formule 1, suite à ses conclusions controversées.

Nouveauté introduite en 2026, l'ADUO évalue les performances des moteurs V6 de toutes les unités de puissance à la fin de chaque trimestre, en attribuant au moins un jeton de développement aux constructeurs en retard.

Au départ, on supposait que Mercedes serait considérée comme la référence en raison de son début de campagne dominant sous l'empire des nouvelles règles, mais le système a en réalité désigné Red Bull comme telle.

Cela s'explique par le fait qu'il ne prend en compte que le moteur thermique, qui n'est pas le seul facteur de différenciation en termes de performances dans les hybrides actuels, Mercedes excellant sur tous les plans.

Des discussions ont donc eu lieu concernant une adaptation du système pour 2027 - Nikolas Tombazis, responsable des monoplaces à la FIA, a confirmé l'existence de "faiblesses" - ce à quoi Red Bull est très favorable.

"Nous avons été surpris, et même un peu plus que cela, par les premières évaluations de la FIA", a déclaré Mekies. "Nous avons présenté nos arguments. Nous leur avons montré pourquoi nous estimions que cela ne reflétait pas fidèlement la réalité. Nous menons actuellement des discussions avec eux sur les améliorations possibles de la méthodologie pour l'année prochaine."

Laurent Mekies Photo de: Ashwith S Pai

"Voilà où nous en sommes. Ensuite, à un moment donné, chez Red Bull, nous aimons dire que nous préférons limiter le bruit et nous concentrer sur la compétition pure.

"Ainsi, à partir d'un certain stade, vous vous concentrez sur vous-même et vous continuez à aller de l'avant avec ce dont vous disposez."

"En fin de compte, nous préférons être dans une situation où nous disposons d'un moteur puissant sans ADUO plutôt que d'un moteur faible et de revendiquer l'ADUO."

D'après les derniers résultats, Mercedes s'est vu attribuer un jeton de développement pour un déficit de puissance compris entre 2 et 4%, tandis que Ferrari, Audi et Honda en ont tous reçu deux pour un déficit supérieur à 4% ; Red Bull, de son côté, n'en a donc aucun.

Mais cela ne signifie pas pour autant que la firme autrichienne ne dispose d'absolument aucun moyen de progresser, d'autant plus que cette saison a été marquée par une amélioration progressive des performances grâce à des évolutions constantes apportées à la RB22.

"Alors que l'ADUO tente d'estimer d'une manière ou d'une autre la puissance maximale du moteur thermique, il existe un nombre considérable d'autres facteurs de performance qui peuvent être développés et améliorés", a ajouté Mekies.

"Surtout lors de notre première année en tant que motoriste. Ainsi, bien sûr, l'équipe a accompli un travail colossal pour développer le package destiné aux pilotes et optimiser sa plage de fonctionnement."

"Un travail de développement considérable est mené en coulisses, même si l'on ne peut pas modifier le matériel. Je pense que cela vaut tout particulièrement pour nous, qui en sommes à notre toute première année d'activité [en tant que motoriste]."

Red Bull fête sa victoire à Sepang Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le dernier package majeur d'évolutions introduit par Red Bull l'a été à l'occasion du Grand Prix d'Azerbaïdjan en septembre, où Max Verstappen a terminé deuxième, à moins d'une seconde de George Russell (Mercedes).

Il s'agissait de son cinquième podium en six Grands Prix et, une semaine plus tard en Malaisie, le champion du monde a remporté sa première victoire 2026 alors qu'il n'avait décroché qu'un seul podium lors des cinq premières manches.

"Ce que je retiens de la mise à jour de Bakou, ce n'est pas tant ce qu'elle apporte", a déclaré Mekies. "Je ne pense pas que cette mise à jour présentait quoi que ce soit de particulièrement spécifique par rapport aux précédentes."

"Ce que j'en retiens, c'est qu'une fois de plus, cette équipe a su réaliser un travail de développement incroyable au cours de la saison."

"Nous avons démarré en position de faiblesse. Mais bien sûr, personne n'allait nous attendre, et après avoir commencé avec plus d'une seconde de retard, en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, je pense que ce développement en cours de saison est tout à fait caractéristique de Red Bull Racing."

"À un moment donné, nous avons craint de rester bloqués à trois dixièmes des meilleures voitures. Au final, les gars ont travaillé à 360°, tant du côté du châssis que de l'unité de puissance, pour rattraper ces trois dixièmes, ce qui nous semblait être le plus difficile."

"La mise à jour de Bakou a joué un rôle à cet égard, mais elle s'inscrit dans un effort global de la part de tout le monde, tant du côté du châssis que du moteur, pour en tirer davantage."