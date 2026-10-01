Honda a discrètement introduit une deuxième évolution moteur à Madrid

Le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, a révélé que le motoriste japonais avait en réalité introduit sa deuxième évolution ADUO dès le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, avec une évolution portant sur le turbocompresseur de son unité de puissance.

Aston Martin et Honda ont chacun connu des débuts de saison difficiles, mais leurs performances se sont légèrement améliorées après l'introduction d'une importante évolution châssis au Hungaroring. À Zandvoort, l'équipe a également introduit une unité de puissance équipée de la première évolution ADUO.

Le moteur thermique de Honda avait été mesuré comme étant à plus de 4% de la puissance de celui de Red Bull, considéré comme le plus performant. Honda avait ainsi été autorisé à utiliser deux jetons ADUO au cours de la saison.

Honda et le HRC avaient auparavant expliqué qu'ils n'utiliseraient qu'une seule de ces opportunités… avant de finalement changer de stratégie. "Nous les avons utilisées toutes les deux", a finalement révélé Watanabe à Motorsport.com, ce jeudi à Sepang, lorsqu'il lui a été demandé pourquoi Honda avait décidé de n'utiliser qu'une seule évolution ADUO.

"Nous avons introduit la première évolution ADUO aux Pays-Bas, puis nous avons installé une unité de puissance intégrant la deuxième évolution dans la voiture de Lance Stroll lors du Grand Prix d'Espagne."

"L'unité de puissance Spec 2 que nous avions introduite aux Pays-Bas rencontrait quelques problèmes de comportement. Nous avons donc introduit un turbocompresseur amélioré à Madrid."

Fernando Alonso (Aston Martin Racing) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La liste de la FIA recensant l'utilisation des composants des unités de puissance confirme que la voiture de Stroll avait été équipée de son cinquième turbocompresseur de la saison lors du GP d'Espagne. Fernando Alonso a lui aussi reçu son cinquième turbocompresseur, qui semble correspondre à la version évoluée, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Une évolution pour réduire le temps de réponse du turbo

Koji Watanabe a confirmé que l'objectif de cette évolution était de réduire le temps de réponse du turbocompresseur. Il a ensuite expliqué pourquoi les deux évolutions avaient été introduites à des moments différents.

"Il aurait été préférable de pouvoir tout introduire en même temps, mais il était important d'introduire d'abord la Spec 2 aux Pays-Bas", a-t-il déclaré. "En parallèle, nous travaillions également sur des solutions pour réduire le temps de réponse du turbo, que nous avons donc introduites en Espagne. L'application s'est donc finalement faite en deux temps."

L'ingénieur japonais a toutefois indiqué que Honda n'exploitait toujours pas tout le potentiel de son unité de puissance.

Lorsque le motoriste fournissait encore Red Bull, il n'était pas autorisé à introduire d'évolutions de performance. Le constructeur continuait néanmoins à utiliser des simulations pour déterminer les limites de fonctionnement de son unité de puissance et les repousser progressivement d'une année à l'autre. Honda qualifiait cette démarche de "développement de la fiabilité".

Fernando Alonso (Aston Martin Racing) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Par exemple, Red Bull avait adopté des pontons extrêmement compacts en 2024, tout en réduisant la taille des ouvertures destinées à assurer le refroidissement. Cela avait également été rendu possible par le relèvement des limites de fonctionnement de l'unité de puissance.

"En ce qui concerne l'ADUO, nous avons épuisé nos possibilités pour cette saison. À partir de maintenant, nous allons continuer à travailler sur des éléments qui ne concernent pas le matériel, ainsi que sur des développements qui prépareront l'avenir", a déclaré Watanabe.

"Je ne pense pas que nous soyons proches d'exploiter tout le potentiel de l'unité de puissance. Je pense qu'il existe encore une marge pour améliorer sa compétitivité. Il y avait encore des domaines dans lesquels nous manquions de puissance, et nous avons donc développé la Spec 2 avec des objectifs précis en tête."

"Nous avons atteint ces objectifs, donc, pour le reste de la saison, notre priorité sera d'exploiter pleinement ce dont nous disposons plutôt que de continuer à développer le matériel. Malgré tout, nous voulons nous assurer d'être en mesure de nous battre véritablement."