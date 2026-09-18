Mercedes ouvert à une révision de l'ADUO sur fond de discussion Alonso-FIA

Dans le contexte de discussions assumées entre la FIA et Fernando Alonso sur le sujet de la réglementation technique, Toto Wolff, le patron de Mercedes en F1, estime que Honda a besoin d'une plus grande aide pour redevenir compétitif en tant que motoriste d'Aston Martin.

Depuis le début de la saison 2026, qui a marqué l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique au centre de laquelle figure un nouveau moteur turbo hybride dont la puissance est issue - quasiment à parts égales - de la partie thermique et de la partie électrique, Aston Martin et Honda sont en grande difficulté.

Si la question du châssis n'est pas à écarter d'un revers de main dans ce début de collaboration cahoteux, la motorisation est clairement en souffrance, le bloc Honda n'offrant pas énormément de garanties en termes de compétitivité et de fiabilité. Cette situation est grandement liée aux atermoiements de la marque quant à l'arrêt ou non de son programme F1 au début de la décennie.

En bout de chaîne, et en dépit de résultats sportifs excellents avec Red Bull durant l'ère 2022-2025, le tournant de la nouvelle réglementation a été mal géré. Toutefois, celle-ci offre un sauf-conduit avec le mécanisme de rattrapage - le fameux ADUO - qui est censé permettre aux motoristes les plus en difficulté de bénéficier d'opportunités de développement supplémentaires.

Si Honda a bien introduit une nouvelle version de son moteur après la trêve, les résultats ont jusqu'ici été bien modestes. Et alors que la question de l'avenir de Fernando Alonso, 45 ans, se pose, l'Espagnol a discuté de la situation avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la F1 ne perde pas le double champion du monde.

Le système ADUO est d'ores et déjà au centre des débats puisque, en dépit du fait que cette caractéristique a été approuvée par l'ensemble des motoristes, la hiérarchie des performances se calcule sur la partie thermique uniquement, alors que les avantages qu'il offre peuvent, eux, s'étendre à la partie électrique également.

Paradoxalement, c'est actuellement le moteur Red Bull Ford qui est le plus performant selon ce système, alors même que, lorsque tous les éléments sont pris en compte, beaucoup s'accordent à dire que c'est bien le bloc Mercedes qui constitue la référence.

La discussion qu'a eue le président avec Alonso est tout à fait légitime.

Interrogé par Motorsport.com, dans ce contexte, sur les discussions entre Ben Sulayem et Alonso sur le sujet, Toto Wolff a déclaré : "Je pense que l'ADUO a été conçu comme un mécanisme de rattrapage et que Honda a pu bénéficier de cette formule. Et il leur en faut davantage."

"Je pense que la discussion qu'a eue le président avec Alonso est tout à fait légitime. Nous souhaitons que tous ces grands constructeurs soient présents dans la discipline. Nous voulons qu'ils soient compétitifs et qu'ils réussissent. Les règles sont là pour le bien de la discipline et, parfois, elles nécessitent peut-être un ajustement. Cette discussion est tout à fait légitime."

Red Bull favorable à une modification

Laurent Mekies, directeur de Red Bull. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Du côté de Red Bull, qui n'a pas caché depuis les premières analyses de la FIA son désaccord quant aux résultats de l'ADUO, Laurent Mekies se veut, lui aussi, conciliant quand la discussion se focalise sur Honda : "Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, je pense qu'en tant que championnat, nous essayons de garder une vision assez ouverte sur la réglementation."

"Vous vous souvenez peut-être qu'il y a effectivement eu une première modification de la réglementation ADUO plus tôt cette année, précisément pour aider ceux qui accusaient un retard important par rapport à ce qui avait été initialement voté. Toutes les équipes ont voté en faveur de cette mesure. Nous avons voté pour, dans l'intérêt de la discipline."

"En tant qu'acteurs de ce sport, lorsqu'une situation nécessite une correction, une amélioration ou un soutien, nous trouvons généralement des solutions. Je suis certain qu'à un moment donné, nous nous réunirons pour discuter de l'avenir de l'ADUO. Nous connaissons certaines de ses lacunes, et je suis sûr qu'il en reste quelques-unes à combler."

Avec Filip Cleeren