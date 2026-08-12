Ce que Honda prépare avec sa très attendue évolution moteur à Zandvoort

Alors qu'Aston Martin a introduit en Hongrie son premier package d'évolutions majeur pour l'AMR26, Honda apportera à Zandvoort sa première évolution de la saison 2026 de Formule 1.

Avec ces premières nouveautés développées sous la direction d'Adrian Newey, l'écurie britannique a considérablement réduit son déficit sur le plan du châssis. Aston Martin est encore loin du niveau auquel elle aspire, mais les données de Paceteq montrent que son déficit en rythme de course n'était "plus que" de 2"034 par tour en Hongrie.

Lors des deux précédents Grands Prix, à Silverstone et Spa, cet écart dépassait encore les cinq secondes au tour, même si deux précautions doivent être apportées. D'une part, les circuits britannique et belge sont nettement plus longs que le Hungaroring. D'autre part, le tracé hongrois dépend moins des performances du moteur.

Ce dernier point reste justement une faiblesse pour Aston Martin, mais Honda espère franchir un cap au début de la deuxième moitié de saison grâce à sa première évolution ADUO de l'année.

Shintaro Orihara lors de notre entretien à Spa-Francorchamps. Photo de: Honda Racing Corporation

Cette évolution sera entièrement consacrée au moteur thermique, que Shintaro Orihara, directeur général des opérations piste et ingénieur en chef de Honda, considère toujours comme le principal point faible du motoriste face à ses concurrents.

"Les performances de notre moteur sont clairement mauvaises par rapport à celles des autres constructeurs", explique Shintaro Orihara dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "Le point le plus important à améliorer actuellement est donc probablement notre moteur, car, comme je l'ai dit, l'écart est assez important."

"Sans améliorer les performances de notre moteur thermique, le reste ne sert à rien. Disons que si nous améliorons la gestion de l'énergie, cela ne nous aidera pas si les performances du moteur restent insuffisantes."

"Nous nous concentrons donc uniquement sur l'amélioration des performances du moteur. Une fois que nous aurons atteint notre objectif dans ce domaine, nous pourrons peut-être optimiser quelques autres aspects plus secondaires. Mais notre priorité reste les performances du moteur, du moteur thermique."

Honda sait toutefois que combler son déficit en puissance pure prendra du temps et que d'autres évolutions seront donc nécessaires après cette première étape. Certaines estimations particulièrement optimistes évoquent un gain pouvant atteindre une trentaine de chevaux.

Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Interrogé sur l'objectif précis de cette évolution à Zandvoort, Orihara décrit une ambition similaire à celle poursuivie par Aston Martin avec son package introduit en Hongrie : retrouver ce qu'il appelle le "racing field", autrement dit le groupe des équipes capables de se battre pour quelque chose.

Cet objectif a été atteint sur le plan de la voiture, mais l'ingénieur japonais souligne qu'il doit désormais en être de même pour l'unité de puissance : "Notre objectif est de retrouver le milieu de grille, d'arriver à une situation où les 10 ou 20 millisecondes que nous nous efforçons de trouver chaque week-end peuvent réellement faire la différence."

Honda face à un nouveau défi de "maniabilité"

Parce que l'unité de puissance va subir des changements importants, l'évolution introduite à Zandvoort soulève également une autre question : celle de la "maniabilité", c'est-à-dire les sensations et le comportement du moteur ressentis par les pilotes.

"Nous avons développé nos outils pour optimiser la maniabilité. Nous avons réalisé de bons progrès et nous étions proches de ce que nous voulions obtenir", explique Orihara. "Mais lorsque nous introduirons la deuxième version du moteur, les caractéristiques de combustion vont changer de manière importante."

"Peut-être pas de manière radicale, mais il y aura une différence significative. Le comportement du moteur va donc également changer dans les phases de virage. Nous devrons donc à nouveau travailler sur la maniabilité."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ce travail devra aller de pair avec les évolutions apportées par Aston Martin au châssis, qui auront elles aussi une influence sur le comportement de l'unité de puissance : "Avec l'évolution de la voiture, les vitesses de passage en courbe seront beaucoup plus élevées. Les exigences en matière de maniabilité vont donc également évoluer."

Cela pourrait donner l'impression que Honda s'apprête à relever un défi similaire à celui rencontré au début de la saison, mais Orihara assure que le constructeur japonais ne repartira en aucun cas de zéro avec cette nouvelle spécification. Les enseignements accumulés depuis le début de l'année pourront en effet être appliqués au nouveau moteur.

"Nous avons réalisé de gros progrès au cours de cette première moitié de saison. Nous avons développé notre méthode d'optimisation de la maniabilité", déclare-t-il. "Nous allons introduire notre nouveau moteur et nous devrons probablement à nouveau travailler pour améliorer sa maniabilité."

"Mais nous savons désormais comment procéder et quels sont les domaines sur lesquels nous devons progresser. C'est un enseignement très important, que nous pouvons transférer à la deuxième version de notre moteur."

C'est notamment pour cette raison que la récente journée de roulage réalisée par Aston Martin au Hungaroring avec le nouveau moteur Honda était importante. Elle a déjà permis aux deux parties de recueillir de premières données à analyser et ainsi d'éviter de mauvaises surprises lors de l'introduction de l'évolution à Zandvoort.