Aston Martin teste la nouvelle évolution du moteur Honda au Hungaroring

Alors que Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto effectuaient une deuxième journée d'essais Pirelli consacrée au développement des pneus 2027, Aston Martin a choisi une autre voie au Hungaroring en utilisant sa deuxième journée de tournage autorisée de la saison.

L'occasion était trop belle pour être manquée après l'apparition de la version évoluée de l'AMR26 lors du Grand Prix de Hongrie le week-end dernier. La monoplace, profondément revue par l'équipe technique dirigée par Adrian Newey, avait reçu un important ensemble d'évolutions touchant à la fois le châssis et l'aérodynamique.

Ces changements ont permis à Aston Martin de revenir dans le peloton. Fernando Alonso a notamment atteint la Q2 pour la première fois de la saison en qualifications, avant que l'Espagnol et son coéquipier Lance Stroll ne terminent respectivement 14e et 13e de la course.

Mais surtout, cette journée de mercredi a permis à l'équipe britannique de réaliser les premiers tours de roue de la nouvelle unité de puissance Honda, qui bénéficie des jetons de développement accordés dans le cadre du système d'Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) destiné aux constructeurs en difficulté.

Jak Crawford en piste au Hungaroring avec l'AMR26 "version B" équipée du nouveau moteur Honda Photo de: Aston Martin

Le fait que cette séance ait principalement servi à évaluer le moteur Honda RA626H plutôt qu'à produire du contenu promotionnel est confirmé par le choix du pilote aligné. C'est en effet le troisième pilote de l'équipe, l'Américain Jak Crawford, qui a pris le volant. Dans le cadre d'une simple journée de tournage, Fernando Alonso ou Lance Stroll auraient probablement été privilégiés.

Les ingénieurs Honda, en collaboration avec ceux d'Aston Martin, ont ainsi pu comparer les données récoltées avec l'AMR26 évoluée utilisée en course en Hongrie, même si les journées de tournage imposent l'utilisation de pneus de démonstration et ne permettent pas de reproduire exactement les conditions d'un Grand Prix.

Selon les premières informations, le test se serait déroulé de manière positive. Les vibrations qui avaient perturbé le début de saison de Honda semblent notamment avoir été résolues.

Le constructeur japonais prévoit d'introduire cette évolution de son moteur lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le premier rendez-vous après la trêve estivale, prévu le 23 août. Cette version pourrait apporter un gain estimé à environ 30 chevaux.

Ce progrès ne devrait pas encore permettre à Honda de rivaliser avec Mercedes ou Red Bull-Ford, mais il représente une avancée importante. Associé aux importantes évolutions apportées à l'AMR26, il pourrait offrir à Fernando Alonso et Lance Stroll l'arme supplémentaire nécessaire pour se mêler régulièrement à la lutte pour les points sur certains circuits.