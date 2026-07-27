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Stroll dithyrambique : "L'évolution la plus encourageante de l'histoire de l'équipe"

Lance Stroll s'est montré satisfait de la version B de l'Aston Martin après la course de ce dimanche au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Publié:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Petr Pavel, President, Czech Republic

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Défilé des pilotes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1, Gary Gannon, ingénieur de course senior de l'écurie Aston Martin F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Flavio Briatore, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Alexander Albon, Williams

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
51

La 13e place de Lance Stroll au terme du Grand Prix de Hongrie a satisfait le pilote canadien qui, même s'il n'a pas entrevu ses premiers points de la saison, perçoit clairement les progrès effectués par l'AMR26 avec les évolutions apportées à Budapest.

Sous la supervision technique d'Adrian Newey, la marque britannique a apporté un total de 16 nouveautés aéro, retouchant quasiment toutes les surfaces de sa F1 2026, mis à part la suspension avant. Un changement d'ampleur qui a logiquement porté ses fruits tant la monoplace du début de saison était proche de l'accident industriel.

Pour Stroll, la situation est d'ores et déjà bien plus encourageante, alors qu'un nouveau moteur - qui sera testé cette semaine au Hungaroring - est attendu à Zandvoort, tout comme les autres évolutions du package aérodynamique.

La course a semblé bonne pour vous deux. Au final, vous étiez devant Haas, devant Williams, c'est donc une bonne expérience, je suppose ?

Oui, tout à fait. Il s'agissait surtout d'engranger du temps de piste après des qualifications décevantes, où nous n'avons pas réussi à réaliser un bon tour. Après cette tentative avortée en Q1, c'était agréable de se sentir bien dans la voiture aujourd'hui et de simplement réaliser une bonne course.

Avez-vous pris du plaisir avec cette mise à jour ?

Oui, vraiment. Nous avons fait un énorme pas en avant ce week-end et, même si nous ne sommes pas en tête du milieu de peloton, nous sommes dans le coup. Nous savons que nous devons gagner beaucoup de puissance et continuer à améliorer nos performances. Plus d'appui aérodynamique, plus de puissance… Il faut simplement continuer à aller de l'avant.

Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vous êtes passé aux pneus tendres après environ neuf tours, c'était prévu ?

Non, c'était juste pour trouver un peu d'air libre. Nous avons réalisé une très mauvaise séance de qualifications hier et nous étions coincés derrière les Williams et ces voitures-là. Ici, il est difficile de doubler, donc je voulais simplement bénéficier d'un peu d'air propre.

Cela vous a-t-il donc été utile de pouvoir effectuer quelques tours en solitaire et d'en apprendre un peu plus sur le package ?

Oui, bien sûr. Plus nous faisons de tours, plus nous apprenons à connaître le package, et je pense que nous en saurons davantage ce lundi, notamment en ce qui concerne les réglages et tout le reste.

Dans quelle mesure est-ce encourageant de voir que les pièces installées sur la voiture fonctionnent comme prévu ? Car même si vous vous attendiez à un gain important, le fait de le ressentir concrètement et de constater que ça fonctionne doit montrer que l'équipe est sur la bonne voie.

C'est vraiment très bien. C'est la mise à jour la plus encourageante que nous ayons eue depuis très, très longtemps, peut-être même dans toute l'histoire de cette équipe.

Nous savons que le nouveau moteur Honda arrive. Êtes-vous optimiste quant à la possibilité de disposer d'un package compétitif d'ici les courses de Bakou, de Malaisie et de Singapour ?

Nous allons découvrir à Zandvoort ce que nous apporteront les améliorations du moteur, mais cela dépendra encore un peu du circuit. Avec cette amélioration du moteur, est-ce que nous serons aussi rapides que Mercedes ? Je l'espère, mais ce n'est pas très probable. À Bakou et à Monza, ces circuits où la puissance est reine, ce sera donc plus difficile. 

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