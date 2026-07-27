Stroll dithyrambique : "L'évolution la plus encourageante de l'histoire de l'équipe"

La 13e place de Lance Stroll au terme du Grand Prix de Hongrie a satisfait le pilote canadien qui, même s'il n'a pas entrevu ses premiers points de la saison, perçoit clairement les progrès effectués par l'AMR26 avec les évolutions apportées à Budapest.

Sous la supervision technique d'Adrian Newey, la marque britannique a apporté un total de 16 nouveautés aéro, retouchant quasiment toutes les surfaces de sa F1 2026, mis à part la suspension avant. Un changement d'ampleur qui a logiquement porté ses fruits tant la monoplace du début de saison était proche de l'accident industriel.

Pour Stroll, la situation est d'ores et déjà bien plus encourageante, alors qu'un nouveau moteur - qui sera testé cette semaine au Hungaroring - est attendu à Zandvoort, tout comme les autres évolutions du package aérodynamique.

La course a semblé bonne pour vous deux. Au final, vous étiez devant Haas, devant Williams, c'est donc une bonne expérience, je suppose ?

Oui, tout à fait. Il s'agissait surtout d'engranger du temps de piste après des qualifications décevantes, où nous n'avons pas réussi à réaliser un bon tour. Après cette tentative avortée en Q1, c'était agréable de se sentir bien dans la voiture aujourd'hui et de simplement réaliser une bonne course.

Avez-vous pris du plaisir avec cette mise à jour ?

Oui, vraiment. Nous avons fait un énorme pas en avant ce week-end et, même si nous ne sommes pas en tête du milieu de peloton, nous sommes dans le coup. Nous savons que nous devons gagner beaucoup de puissance et continuer à améliorer nos performances. Plus d'appui aérodynamique, plus de puissance… Il faut simplement continuer à aller de l'avant.

Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vous êtes passé aux pneus tendres après environ neuf tours, c'était prévu ?

Non, c'était juste pour trouver un peu d'air libre. Nous avons réalisé une très mauvaise séance de qualifications hier et nous étions coincés derrière les Williams et ces voitures-là. Ici, il est difficile de doubler, donc je voulais simplement bénéficier d'un peu d'air propre.

Cela vous a-t-il donc été utile de pouvoir effectuer quelques tours en solitaire et d'en apprendre un peu plus sur le package ?

Oui, bien sûr. Plus nous faisons de tours, plus nous apprenons à connaître le package, et je pense que nous en saurons davantage ce lundi, notamment en ce qui concerne les réglages et tout le reste.

Dans quelle mesure est-ce encourageant de voir que les pièces installées sur la voiture fonctionnent comme prévu ? Car même si vous vous attendiez à un gain important, le fait de le ressentir concrètement et de constater que ça fonctionne doit montrer que l'équipe est sur la bonne voie.

C'est vraiment très bien. C'est la mise à jour la plus encourageante que nous ayons eue depuis très, très longtemps, peut-être même dans toute l'histoire de cette équipe.

Nous savons que le nouveau moteur Honda arrive. Êtes-vous optimiste quant à la possibilité de disposer d'un package compétitif d'ici les courses de Bakou, de Malaisie et de Singapour ?

Nous allons découvrir à Zandvoort ce que nous apporteront les améliorations du moteur, mais cela dépendra encore un peu du circuit. Avec cette amélioration du moteur, est-ce que nous serons aussi rapides que Mercedes ? Je l'espère, mais ce n'est pas très probable. À Bakou et à Monza, ces circuits où la puissance est reine, ce sera donc plus difficile.