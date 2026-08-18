Acosta : "Márquez est en fin de carrière, je suis au début de la mienne"

Pedro Acosta a fêté ses 22 ans en mai dernier. L'Espagnol a 11 ans de moins que son futur coéquipier, Marc Márquez, référence incontestée du championnat et considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire.

Partager le garage de Márquez est un formidable déjà qu'Acosta, qui n'a connu que KTM en MotoGP après ses titres en Moto3 et Moto2, souhaite aborder avec calme, sans précipitation, et surtout sans attentes à court terme, ce qui pourrait d'abord mener à de l'anxiété, puis à de la frustration.

"Je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver dans le garage, sincèrement", a déclaré Acosta dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, qui sera publiée dans les prochains jours. "Mais de l'autre côté, je n'ai aucune pression. Marc est en fin de carrière, je suis juste au début de la mienne."

Dans l'interview, le pilote de Puerto de Mazarrón explique le processus qui l'a mené à quitter KTM, après être arrivé à la conclusion que mener la marque de Mattighofen au titre n'était pas faisable à court ou à moyen terme. Mais ce faisant, Acosta est pleinement conscient qu'il rejoint une équipe que Márquez a fait sienne au mérite, et où il est parfaitement intégré.

"Il connaît tout le monde dans l'équipe, alors que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour trouver le rythme dans le garage italien", a estimé Acosta. "J'ai passé six ans chez KTM, je connais tout le monde depuis mes 16 ans. Je vais entamer un nouveau chapitre de ma vie, vous savez. Et je n'ai pas de pression."

Pedro Acosta prévoit une intégration en deux temps, grâce à l'accord de deux ans qu'il a trouvé avec Ducati : "Heureusement je vais être là au moins deux saisons. Je vais avoir le temps, d'abord d'entrer dans le rythme puis je verrai ce qu'il se passera lors de la deuxième."

Pedro Acosta s'est plusieurs fois mesuré à Marc Márquez avec sa KTM. Photo de: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Acosta est actuellement septième du championnat, à 77 points de Jorge Martín et 37 de Márquez, qui occupe la quatrième place. Malgré l'image qu'il renvoie souvent, il adopte une attitude volontairement modeste quand on lui demande de se prononcer sur son arrivée chez le constructeur qui a remporté les cinq derniers titres des pilotes et qui a cru en lui alors qu'il court encore après sa première victoire en catégorie reine.

En deux ans et demi en MotoGP, Acosta a décroché 13 podiums, deux poles et trois meilleurs tours, des statistiques modestes face aux pilotes de pointe, mais largement supérieures à ce que tous les autres pilotes KTM ont fait dans le même temps.

"Je suis très reconnaissant envers Ducati de me permettre de faire partie de ce projet alors que je n'ai pas encore gagné de course en MotoGP", s'est réjoui Acosta.