Dall'Igna minimise le week-end "médiocre" de Ducati : "Pas vraiment de quoi s'inquiéter"

Après la domination d'Aprilia à Silverstone, avec des triplés en qualifications, en sprint – le premier – et en course, Ducati doit-il s'inquiéter pour la défense de ses titres ? Ne comptez pas sur Gigi Dall'Igna pour tirer la sonnette d'alarme.

Ces dernières saisons, le circuit de Silverstone a souvent souri à Aprilia et c'est sur cette piste que Marco Bezzecchi avait décroché son premier succès avec la RS-GP l'an dernier, au terme d'une course animée. Après la victoire de Raúl Fernández, Dall'Igna reconnaît la supériorité du clan rival en terre britannique, mais n'en fait pas une généralité.

"Silverstone a une nouvelle fois démontré son imprévisibilité, avec un 12e vainqueur en autant de courses", a rappelé le directeur général de Ducati dans sa traditionnelle chronique d'après-course sur LinkedIn. "Cela confirme également qu'il s'agit d'un circuit difficile et exigeant pour nous : nous avons connu un week-end médiocre, à vite oublier tout en tirant les conclusions qui s'imposent."

"Bon, il n'y a pas grand-chose à dire : nous n'avons jamais vraiment été dans le coup. Des qualifications jusqu'à la course du Grand Prix, nous n'avons jamais trouvé un bon rythme pour différentes raisons, et nous n'avons jamais eu les bonnes sensations sur la moto. Pas vraiment de quoi s'inquiéter."

"Nous prenons bonne note d'un circuit qui nous ramène brutalement à la réalité d'un championnat âprement disputé face à des adversaires forts et indomptables : désormais, la priorité est de retrouver l'esprit qui était le nôtre avant la trêve estivale, de nous investir corps et âme et de tout donner, comme toujours."

Álex Márquez a été le seul à se mesurer aux pilotes Aprilia chez Ducati. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dall'Igna veut donc voir Silverstone comme un cas isolé et s'attend à un rebond sur des circuits plus favorables : "Tout simplement, il y aura sûrement de meilleures journées devant nous, il sera important d'être prêts quand elles surviendront. Il reste beaucoup de courses et tout le monde est amené à traverser des moments difficiles."

"Dans un championnat exceptionnel tel que le MotoGP, la réussite vient à ceux qui répondent au mieux aux défis quotidiens."

Des performances très variables selon les pilotes

Comme après chaque week-end, le dirigeant italien attribue ses bons et mauvais points aux différents pilotes de la marque. Cette fois, les honneurs reviennent aux pilotes disposant de la GP26 dans les équipes satellites, Gresini et VR46, avec Álex Márquez quatrième, deux positions devant Fabio Di Giannantonio.

"Álex Márquez a été le meilleur pilote Ducati tant samedi que dimanche : un excellent pilote qui a su maintenir l'intérêt d'une course qui s'est terminée beaucoup trop tôt à notre goût. Une erreur commise à mi-course lui a probablement coûté une place sur le podium, mais il a tout de même démontré une nouvelle fois de quoi il était capable, faisant preuve de maturité et de détermination, en plus de sa grande vitesse."

"De bonnes nouvelles sont également venues du côté de Diggia, de retour dans les points après avoir montré sa constance. Il en avait besoin, mentalement aussi. Il a marqué des points au cœur de son excellente saison et pour un championnat qui reste ouvert et imprévisible."

Au championnat, Fabio Di Giannantonio est ainsi revenu à un point d'un Marc Márquez sur la défensive tout au long du week-end en Grande-Bretagne. Il n'a pris que la septième place dimanche.

"Marc n'a jamais été en mesure de suivre le rythme des meilleurs, avec en plus sa malheureuse séance de qualifications, gâchée par un drapeau jaune lors de son dernier tour. Pour des raisons bien précises, notre résultat a été totalement différent de celui obtenu récemment en Allemagne. En fait, c'était même tout le contraire."

Marc Márquez a vécu un week-end difficile à Silverstone. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Marc lui-même avait prévenu que ce serait une course difficile, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a pris un bon départ et était dans les places pour le podium aussi longtemps que possible, avant de reculer progressivement dans la hiérarchie, même s'il a continué à se battre avec acharnement jusqu'à ce qu'il doive se contenter d'une course peu remarquable, sans prendre de risques inutiles."

La situation était plus inquiétante du côté de Pecco Bagnaia, incapable de se battre pour les points à Silverstone et finalement à terre dimanche. Gigi Dall'Igna pense que le Turinois a été pénalisé par ses difficultés à se remettre de son opération pour un arm-pump.

"Pecco a conclu un week-end à oublier par une chute ; il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est que le circuit britannique n'était certainement pas idéal pour lui après son opération à l'avant-bras – même s'il ne cherche pas d'excuses, comme le confirment ses propos."