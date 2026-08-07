Bagnaia : "Álex Márquez est devenu le pilote de référence chez Ducati"

Quand il est parti à la faute à cinq minutes du drapeau à damier et alors que sa dixième place dans le classement ne tenait que pour trois millièmes, on pouvait assez aisément prédire l'issue des Essais pour Pecco Bagnaia. Sans surprise, le pilote italien a fini par être délogé de ce top 10 synonyme de qualification directe en Q2.

Comme en Allemagne avant la pause, et précédemment en Hongrie, en Catalogne et en Thaïlande, Bagnaia devra donc en passer demain par la Q1 pour tenter de se frayer un chemin vers les quatre premières lignes de la grille de départ. Il est le seul parmi ceux qui disposent de la GP26 à être pour le moment exclu de la phase finale des qualifications. Fabio Di Giannantonio le devance même de dix places et d'une seconde pleine.

"Je ne sais pas si j'aurais réussi à entrer dans le top 10 dans le time attack, parce que ça n'aurait de toute façon pas été facile de retirer trois dixièmes à ce chrono", admet en toute franchise le pilote Ducati. "Mais on essayait, et quand on attaque on peut connaître une situation de ce genre."

"On a en tout cas pas mal de travail. Je suis très en difficulté au freinage, mais aussi quand je prends la poignée de gaz. C'est un peu la limite que j'ai eue toute la saison, et on va y travailler."

"Il y a un pilote qui fait totalement la différence, qui n'a pas fait un super time attack cet après-midi mais qui fait vraiment la différence dans tous les freinages et en vitesse de passage, et c'est Álex Márquez. On va essayer de comprendre ce qu'il fait", souligne Bagnaia, qui depuis plusieurs semaines a le regard fixé sur les données du pilote Gresini.

Journée compliquée à tous les niveaux pour Pecco Bagnaia. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia n'en démord pas et fait écho aux propos de Marc Márquez lui-même quant à la suprématie du vice-champion en titre. "Ça fait depuis Jerez qu'Álex Márquez a fait un progrès énorme en termes de sensations", insiste l'Italien. "Au-delà des résultats, parce qu'il a été malchanceux à Barcelone, il est devenu le pilote de référence chez Ducati en termes de vitesse."

"Il arrive à exploiter sa moto et il a le bon feeling. On essaye de comprendre comment il fait, et ça n'est pas facile. La moto est la même, mais ça n'est pas facile de répliquer ce que l'on voit. On essaye, en tout cas."

Bagnaia s'attendait à aller mieux physiquement

Outre la performance qu'il parvient à extraire de sa moto, Pecco Bagnaia était logiquement très attentif à sa condition physique aujourd'hui, puisqu'il a subi une intervention pour un syndrome des loges au début de la trêve estivale. Et le bilan du jour n'est pas vraiment reluisant.

"Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux au niveau de ma condition physique", admet le pilote Ducati, qui a comme prévu utilisé des antidouleurs aujourd'hui mais compte augmenter la dose samedi.

Je ne savais pas que ce serait aussi dur. Ça fait trois semaines que j'ai la main enflée et je n'arrive pas à avoir de forces.

"Je ne savais pas que ce serait aussi dur, parce que normalement, ceux qui se font opérer pour un arm-pump ou un syndrome du canal carpien n'ont besoin que de peu de temps [pour se remettre]. Moi, ça fait trois semaines que j'ai la main enflée et je n'arrive pas à avoir de forces, ni à la salle, ni quand je m'entraîne à moto."

"J'ai beaucoup de force dans la main, mais pas pour pousser sur le demi-guidon, donc c'est un peu compliqué pour piloter. Je ne veux pas en faire une excuse pour ne pas performer : à mon avis, même en ayant mal à la main, j'aurais pu entrer dans le top 10 si j'avais fait un meilleur tour."

Peut-il encore inverser la tendance de ce week-end mal engagé ? "Si on arrive à comprendre quelque chose pour ralentir la moto et avoir du grip, oui, c'est sûrement possible. Il faut serrer les dents. On sait que ce sera un week-end difficile, où l'objectif pour le moment est d'essayer d'être dans le top 10. On va essayer. Si on arrive à trouver quelque chose ce soir, ce sera sûrement un gros avantage demain."

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