Aprilia certain que Ducati va rebondir : "On ne va pas s'emballer"

Aprilia pouvait difficilement espérer mieux à Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne était depuis longtemps une occasion à ne pas manquer, l'ancien aérodrome étant taillé pour les caractéristiques des RS-GP. Les pilotes ont fait le reste, en offrant au constructeur de Noale un week-end de rêve, de la première ligne monopolisée jusqu'aux triplés lors des deux courses.

Jorge Martín et Raúl Fernández se sont partagé les victoires et le champion du monde 2024 a pris le large au championnat. Pendant que les deux Espagnols brillaient, le véritable héros du week-end a probablement été Marco Bezzecchi, tout juste remis d'une double opération à la clavicule gauche et au genou gauche, et qui sortait de l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière, pour finalement décrocher deux troisièmes places en serrant les dents.

Le clan Aprilia avait besoin de ce rebond après la séquence qui avait précédé la pause estivale, avec les trois victoires en quatre Grands Prix de Marc Márquez, grâce auxquelles il avait comblé un retard de 104 points pour revenir à 18 unités de la tête. Massimo Rivola savoure le moment mais ne s'emballe pas.

"Après le mois précédent la pause estivale, nous avions besoin d'un bon résultat", a reconnu le directeur général d'Aprilia Racing au micro de Sky Sport MotoGP en Italie. "Les deux journées de samedi et dimanche sont arrivées à point nommé."

"Surtout pour Marco, je ne sais sincèrement pas comment il a réussi à terminer la course, vu qu'il avait du mal à marcher après le warm-up. Il a fait preuve d'un immense courage, et c'était exactement ce qu'il fallait."

Aprilia a signé un triplé au GP de Grande-Bretagne Photo de: Aprilia Racing

"C'était également un plaisir de revoir Jorge en bonne forme physique et avec une certaine confiance dans sa moto. Trackhouse a encore été très performant, cette fois avec Raúl. Je suis très content, mais il est clair que c'était un circuit qui nous était favorable, donc on ne va pas s'emballer."

Les deux dernières victoires d'Aprilia en course principale ont été décrochées par les pilotes Trackhouse, par Ai Ogura à Assen et Fernández à Silverstone, mais Rivola ne fait pas de réelle distinction entre les équipes.

"La priorité est de mener Aprilia à la victoire en tant que constructeur, ce serait un événement historique et vraiment important, car tous les habitants de Noale le méritent, du premier au dernier, quel que soit le vainqueur. Ensuite, bien sûr, nous avons une équipe d'usine et, si vous me demandez qui je préfère voir gagner, je dirai l'un de nos deux pilotes. Mais la priorité, c'est qu'Aprilia gagne."

Un duel italien qui ravit Rivola

Aprilia et Ducati ont connu beaucoup de hauts et de bas au cours de ces 12 premiers Grands Prix. Rivola préfère donc éviter de songer au championnat, même si pour le moment, la marque italienne occupe les trois premières places, avec Martín devant Bezzecchi et Ogura, alors que Márquez a souffert à Silverstone. Là encore, c'est la prudence qui prime pour Rivola.

"Étant donné qu'il reste encore 370 points à prendre, il vaut mieux ne pas regarder le classement et se concentrer sur le travail au quotidien, donc sur la prochaine course [le GP d'Aragón], où Márquez a dominé par le passé, même si je l'ai vu plus en difficulté ici. Mais la Ducati était bien là, car si Álex était parti devant, il serait facilement monté le podium : il était devant Marco, puis il a commis une petite erreur."

"Je pense donc qu'il y a des circuits sur lesquels nous sommes légèrement favoris, d'autres où ce sont eux qui le sont, mais aussi des circuits que des pilotes apprécient particulièrement et d'autres moins. Pour moi, c'est magnifique, dans le sens où deux marques italiennes se disputeront le titre mondial jusqu'à la dernière course avec de nombreux pilotes."

Massimo Rivola préfère rester prudent. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'ancien directeur sportif de Ferrari est également convaincu que la course au développement va continuer, malgré l'arrivée des 850cc en 2027, car remporter le dernier titre de l'histoire des 1000cc représente un objectif important pour Ducati comme pour Aprilia.

"Je ne pense pas qu'ils ne vont apporter aucune nouveauté cette année. Nous en avons apporté ici et je m'attends à ce que Ducati fasse de même. Après les dernières saisons en particulier, qu'ils ont dominées, je ne pense pas qu'il veulent laisser filer ce championnat, qui, d'une certaine manière, est emblématique, car ce sont les motos les plus rapides de l'histoire, étant donné qu'elles ne feront plus 300 chevaux."

"Ça va donc être formidable et je pense qu'en tant qu'Italiens, nous devons en être très fiers."