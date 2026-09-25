Dall'Igna déçu de la performance "médiocre" de Ducati en Autriche

Le GP d'Autriche faisait partie des courses que Ducati avait cochées en toute confiance sur le programme de l'année, un de ces rendez-vous qui devait, en toute logique, tomber dans son escarcelle. Invaincue sur place en sprint et détentrice de dix victoires dans la course principale depuis 2016, la marque avait clairement toutes les raisons d'afficher les plus hautes ambitions.

Seulement, voilà, ce week-end a finalement été le deuxième moins bon de Ducati à ce stade de l'année. Contre toute attente, des problèmes techniques se sont ajoutés aux complications créées par le pneu arrière à carcasse renforcée utilisé au Red Bull Ring et que les motos de Borgo Panigale n'apprécient guère.

"Ce championnat s'avère être marqué par une imprévisibilité totale : une saison palpitante au cours de laquelle pratiquement rien, ou presque, ne peut être tenu pour acquis. Chaque Grand Prix se déroule comme un chapitre à part entière, déjouant souvent le scénario de la course précédente, et racontant une histoire magnifique qui devrait offrir un véritable suspense jusqu'à la toute fin."

On comprend par cette introduction à sa traditionnelle chronique d'après-course que Gigi Dall'Igna est lui-même sorti surpris du week-end autrichien. Ce Grand Prix qui avait toujours été marqué du sceau de Ducati depuis que la Desmosedici a pris le pouvoir sur le championnat, et même avant cela, a finalement tourné à la déconfiture.

Ce championnat s'avère être marqué par une imprévisibilité totale. Rien, ou presque, ne peut être tenu pour acquis.

"Sur un circuit où tout le monde s'attendait à ce que nous soyons, comme par tradition, les principaux protagonistes, nous avons indéniablement connu des difficultés, et cela était évident pour tout le monde", constate le directeur général de Ducati Corse, avant de saluer ce qui est le premier succès de KTM depuis quatre ans.

"Félicitations à nos adversaires pour cette victoire tant attendue et amplement méritée. D'un point de vue sportif, il est impossible de rester indifférent face au moment et au contexte dans lesquels ils l'ont remportée."

Márquez leader Ducati, mais impuissant

C'est encore une fois la performance de Marc Márquez qui est la plus parlante, traduisant ici des difficultés évidentes. À chaque fois meilleur pilote classé de la marque, l'Espagnol a fait deuxième de la course sprint, puis cinquième dimanche à cause d'un souci de freins.

"Nous concluons un week-end difficile avec une solide performance de Marc, comme toujours, bien qu'il ait dû faire face à des problèmes techniques qui ont compromis sa course", relate Gigi Dall'Igna.

"À l'issue des séances de samedi matin, nous avions franchement pensé pouvoir faire mieux. Cependant, dès la course sprint, même si nous avons tout de même décroché la deuxième place, il est devenu évident que la tâche s'annonçait difficile."

"Et effectivement, dimanche, même le podium nous a échappé en raison d'un problème survenu en début de course qui a contraint Marc à sortir de piste, le reléguant en queue de peloton et l'obligeant à un retour inattendu. C'était vraiment dommage, car son rythme était à la hauteur des meilleurs."

Gigi Dall'Igna (Ducati Team) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Au final, nous avons décroché une cinquième place, avec une performance globalement médiocre de la part de toutes nos motos, alors même qu'il s'agissait d'un circuit où nous avions toujours dominé. Dans ce championnat, la capacité à endurer et à rester concentré est également cruciale, pour ne jamais baisser les bras même lorsqu'on est loin du podium, afin de décrocher de précieux points qui revêtent une importance particulière compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont obtenus."

Finalement, c'est encore Pecco Bagnaia qui s'en sort le mieux, du moins au regard de son niveau habituel du moment. "Pecco a terminé à la septième place : un bon résultat qui témoigne de sa résilience et de sa fierté", salue Gigi Dall'Igna.

"Il a bien travaillé tout au long du week-end, marquant un revirement par rapport aux courses récentes. Après tout, nous parlons d'un champion du monde qui mérite mieux, mais l'important était de faire un premier pas, et je suis convaincu que d'autres suivront lors des prochaines courses."

Avec ses trois équipes, Ducati a totalisé 55 points durant ce week-end, soit autant que l'équipe d'usine Aprilia à elle seule. La marque de Borgo Panigale a cédé à sa rivale les commandes des championnats constructeurs et pilotes.