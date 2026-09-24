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Espargaró est le premier à espérer le retour de Viñales au Japon

Alors que d'importantes échéances approchent pour le développement de la KTM de 2027, Pol Espargaró espère ne pas avoir à disputer les Grands Prix de la tournée outre-mer en remplacement de Maverick Viñales.

Léna Buffa
Publié:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pol Espargaró vient d’enchaîner quatre Grands Prix en remplacement de Maverick Viñales pour le compte de KTM et de l'équipe Tech3. L'Espagnol continue de soigner une épaule blessée en juillet 2025, qu'il a dû réopérer au printemps et dans laquelle une nouvelle lésion a été décelée cet été.

Mais Espargaró, qui participe aussi activement aux tests de développement de la future MotoGP de 850cc, espère que le titulaire pourra faire son retour à la compétition à partir de la prochaine manche, qui se tiendra au Japon du 2 au 4 octobre.

Alors qu'un certain flou perdure sur sa situation actuelle, qui depuis un ans a soigné différentes lésions dans une épaule gauche fracturée, Viñales a repris la piste ces derniers jours, d'abord pour un roulage d'entraînement sur une moto sportive, puis pour évaluer sa condition au guidon d'une MotoGP, lundi au Red Bull Ring.

Lire aussi :

On ignore pour l'heure quel a été le verdict de cette journée, mais Espargaró espère que l'heure du retour à la compétition a sonné pour son collègue. Il a en effet exprimé le souhait de lever le pied sur les courses, notamment pour pouvoir se concentrer pleinement sur son travail de développement.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il serait compliqué pour lui de faire les courses outre-mer en menant les tests en parallèle, Espargaró a répondu : "Oui, un petit peu. Ma femme m'a dit : 'Mais tu n'étais pas censé être à la retraite ?' [rires] En fait, je travaille plus qu'avant. Mais bon, il se passe des choses qu'on ne contrôle pas toujours. Normalement, je prends tout ce qui se présente avec plus de passion que jamais."

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Pol Espargaró (Red Bull KTM Tech3)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Et de poursuivre : "Je ne pense pas que je vais faire les courses outre-mer. J'avais le sentiment que j'allais faire celle-ci, et je suis ici, mais pour ce qui est du Japon je sens que Maverick est proche d'être en condition de courir, de revenir sur sa moto."

"En fait, quand je me suis arrêté, j'ai dit que quoi qu'il arrivait, je ne voulais pas faire les courses outre-mer. Ça fait passer trop de temps loin de la maison, et je veux vraiment être à la maison. Et puis, on entre aussi dans le moment le plus important de l'année par rapport au développement pour 2027, on a plusieurs tests au même moment que les courses outre-mer et il est très important de les faire."

Lire aussi :

Espargaró était en revanche en piste lundi pour participer au test post-course organisé au Red Bull Ring, en présence d'une partie des titulaires autorisés par leur constructeur à y prendre part, de quelques rookies 2027, notamment le remplaçant de Viñales, et donc du pilote de Roses lui-même.

Le pilote essayeur doit ensuite prendre part à un prochain test privé qui s'inscrit dans la continuité de celui réalisé la semaine dernière au Mugello, avec une étape importante à franchir à deux mois désormais de l'entrée dans les essais d'intersaison qui seront ouverts à tous.

"Pendant le Japon ou après, je ne me souviens plus très bien, il y a un test à Jerez qui est vraiment très important après celui du Mugello, donc si je devais aller au Japon et manquer ce test ce serait très dommageable pour le projet", a fait savoir Pol Espargaró. C'est donc tout KTM qui compte à présent sur le retour de Maverick Viñales.

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