Maverick Viñales de retour sur une KTM lundi au Red Bull Ring
Maverick Viñales va prendre part au test organisé par Pirelli à Spielberg ce lundi, afin de déterminer sa capacité à faire son retour au GP du Japon.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Absent de la compétition depuis deux mois, Maverick Viñales a intensifié sa préparation physique ces dernières semaines et vendredi, il est remonté sur une moto de route le circuit d'Alcarràs en Espagne, afin de continuer à renforcer son épaule gauche.
Après avoir eu de bonnes sensations, Viñales a discuté avec KTM, qui va préparer une RC16 pour lui ce lundi, lors du test organisé pour tester les machines et les pneus 2027.
La priorité n'est pas là pour le pilote Tech3, l'unique but étant d'évaluer sa condition physique, et ce n'est qu'au guidon d'une MotoGP qu'il saura s'il a suffisamment récupéré au cours des dernières semaines pour revenir au GP du Japon ou ultérieurement.
Viñales s'est blessé au GP d'Allemagne l'an passé. Depuis, il alterne présence sur les Grands Prix et périodes de convalescence. Il s'est de nouveau fait opérer après Austin, pour qu'une vis qui se déplaçait soit retirée, mais il souffrait encore au début de l'été et a connu un GP d'Allemagne particulièrement éprouvant.
Une nouvelle lésion a été décelée au niveau de son épaule gauche durant la pause du mois de juillet. Viñales n'a pas pris part aux quatre courses qui ont été disputées par la suite, et Pol Espargaró a assuré l'intérim chez Tech3.
Durant son absence, KTM et Tech3 ont confirmé le départ de Maverick Viñales en fin de saison, puisque l'équipe française fera rouler Luca Marini et Senna Agius. Toutes les places sont prises, ce qui signifie qu'il va quitter le MotoGP.
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