Le calvaire de Viñales : "Je ne sais même pas si c'est encore réparable"

Un an après s'être blessé à l'épaule gauche au Sachsenring, lors d'une chute en qualifications, Maverick Viñales a touché le fond sur le même circuit ce week-end. L'Espagnol subit toujours les effets de cette blessure, qui a eu d'énormes conséquences sur son avenir en MotoGP.

Au moment de débuter l'été 2025, Viñales était le fer de lance de KTM et visait une promotion dans l'équipe d'usine. Sa blessure a brisé la dynamique en sa faveur. Il a tenté plusieurs retours infructueux l'an dernier, mais pensait être libéré des douleurs cette année. Pourtant, une vis s'est déplacée dans son épaule et a entraîné une nouvelle opération au début du printemps.

Viñales a fait son retour à Barcelone mais depuis, il manque de force sur sa moto et son avenir dans le giron de KTM s'est assombri. L'équipe officielle a choisi Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio pour la saison 2027 et celui qui est aujourd'hui placé chez Tech3 a multiplié les critiques envers le constructeur, en lui reprochant de ne pas avoir tenu ses promesses, ce qui compromet même une prolongation dans son équipe actuelle.

Samedi et dimanche, Viñales a voulu s'éloigner de ces polémiques mais il a été rattrapé par sa condition physique puisque les virages à gauche du Sachsenring appuyaient sur ses faiblesses. En qualifications, il n'a devancé que Cal Crutchlow, le remplaçant de Johann Zarco, avant de voir l'arrivée du sprint une dizaine de secondes derrière le Britannique. Il a encore souffert en course, avec plusieurs virages manqués et finalement un abandon.

Maverick Viñales est longuement revenu sur sa forme actuelle face aux journalistes de la presse écrite, dont les reporters de Motorsport.com. Il apparaît surtout perdu, en sachant qu'il lui faudra encore plusieurs mois pour retrouver une condition optimale, et sent qu'il ne reçoit pas toujours le soutien dont il aurait besoin.

Tu n'as pas pu voir l'arrivée…

Non, je ne pouvais vraiment pas. Après le dixième tour, je tenais déjà à peine le coup avec mon bras et je n'ai pas pu continuer. Il était vraiment fatigué.

C'était un problème physique, pas technique ?

Un problème physique, évidemment. Je ne suis pas très à l'aise sur la moto non plus, mais même sans ça, à la fin je faisais des tours juste pour faire des tours et ça n'avait plus de sens de continuer.

Maverick Viñales manque de force dans les virages à gauche. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quelles étaient tes sensations sur la moto ?

C'est juste que je n'arrivais plus du tout à utiliser mon côté gauche. Je roulais comme ça, je ne pouvais même pas descendre de la moto, c'est tout. Mon rythme cardiaque était élevé parce que je me penchais plus que je ne devais et je ne voulais pas faire d'erreur stupide.

Ça dure vraiment depuis une éternité.

Que se passe-t-il avec ton bras ?

Je m'attendais à aller beaucoup mieux. Je crois que je m'imagine en bien meilleure forme que je ne le suis réellement, en fait. Parce que ça ne me paraît pas non plus être un tel manque de force, ou alors c'est que je perds de la force au fil du week-end. Ce n'est pas de la douleur, c'est juste que... ça ne répond pas. Je vois bien que sur les freinages, d'un coup, je ne peux pas garder le bras en place, je ne tiens plus la position. Je freine mal et je commence à tirer tout droit.

Pourquoi te manque-t-il encore de la force ?

Je n'en ai aucune idée parce que je m'entraîne, j'essaie, mais [en course], sur les freins, il fallait que je reste droit parce que je ne pouvais pas m'accrocher à la moto. C'est très bizarre. J'essaie de comprendre quoi faire, ça dure vraiment depuis une éternité.

On te voyait secouer la tête sur la moto, ça devait être dur…

Ça l'est parce que je ne peux pas donner le maximum. Si j'étais à cette place en donnant le maximum, je serais calme, mais le problème est que je ne peux pas bien rouler. Je ne comprends pas non plus comment piloter la moto, parce que je pense que je ne la pilote pas bien. Je roule avec un handicap et en plus la moto est difficile à piloter. Ce n'est pas une situation idéale.

Maverick Viñales était distancé avant son abandon au GP d'Allemagne. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Que vas-tu faire pendant cette pause pour remédier à ça ?

Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Ça fait déjà longtemps que ça dure. Je ne sais même pas si c'est encore réparable ou non, je n'en ai aucune idée. En réalité, je manque de force sur la moto et je n'y arrive pas, donc je n'en ai aucune idée.

Es-tu revenu trop vite l'an dernier ?

Je ne sais pas. À un moment, je pensais pouvoir rejoindre l'équipe d'usine et j'ai essayé de tout accélérer pour que ça se fasse. C'est très dur de dire si c'était trop tôt ou pas. J'ai appris que quand on n'est pas à 100%, il vaut mieux ne pas revenir. Il vaut mieux récupérer et faire le maximum. Mais on ne peut pas modifier le passé donc je veux me concentrer sur la suite. J'ai trois semaines pour travailler et essayer de récupérer. C'est la principale chose que j'ai en tête.

As-tu prévu de passer des examens ?

Je l'ai déjà fait, tout va bien, mais je manque de force.

Je fais quoi ? Je me balade sur toutes les courses ? Je ne peux pas faire ça. Franchement, je ne sais pas quoi faire.

Que disent les médecins ?

Le médecin qui m'a opéré m'a dit que je serai à 100% pour l'Indonésie. […] Mais bon, moi, ça ne m'avance pas. On est six mois [après l'opération], je fais quoi ? Je me balade sur toutes les courses ? Je ne peux pas faire ça. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je m'arrête jusqu'à ce que je sois à 100%, pour m'entraîner jusqu'à avoir la même force qu'au bras droit ? Est-ce que je continue à rouler et à faire ce que je peux ? Je n'en sais rien, ma situation est vraiment hyper compliquée.

Au fond de moi, j'ai l'impression d'aller bien, parce que j'ai fini par m'y habituer, vous voyez ? Et c'est très difficile de savoir quand je serai vraiment à 100%. Le plus probable est que je vais aller en Autriche pour m'entraîner tout l'été.

Maverick Viñales ne peut pas tirer le meilleur de la KTM. Photo de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Es-tu passé au Red Bull Athlete Performance Center en Autriche ?

J'y suis déjà allé, j'y suis allé tout au début de ma rééducation après la première opération, puis après la deuxième. C'est mieux comme ça. Les muscles ici, à l'arrière, les rotateurs, [posent problème]. Je dois y aller, oui, évidemment, mais…

Au moment où j'ai besoin d'un coup de pouce, de leur côté aussi... j'ai l'impression d'être pris à la gorge.

Est-ce difficile mentalement ?

Rien ne joue en ma faveur. Au final, en ce moment, j'ai besoin de soutien de l'équipe, qu'ils m'aident, qu'ils me... Mais ils ne font que me... Je prends des coups, vous voyez ? Je ne sais pas. C'est très dur. Quand tu as mal, que tu n'es pas motivé, c'est hyper compliqué de continuer à pousser. Je ne sais pas trop. Au final, vous le voyez bien vous-mêmes, non ? Un jour c'est joyeux, le lendemain c'est... J'ai l'impression d'être un étranger. C'est très bizarre, je ne comprends pas moi-même ma situation.

Mais ton chef mécanicien, Manuel Cazeaux, te connaît bien…

Je suis plus que satisfait de mon équipe technique, parce qu'ils me comprennent et essaient de m'aider plus que quiconque. Vraiment, les mécanos et tout le monde. Mais au final, au moment où j'ai besoin d'un coup de pouce, de leur côté aussi... j'ai l'impression d'être pris à la gorge. Mais c'est comme ça.

J'ai besoin de récupérer, ne serait-ce que pour essayer de bien piloter. Actuellement, je ne peux même pas bien piloter. Sur les autres courses où il n'y avait que quatre virages à gauche, au moins je me défendais un peu. Ici, avec tout le circuit qui tourne sur la gauche, c'est impossible. C'est totalement impossible.